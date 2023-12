Ví, po čem toužíte, dřív než vy. Platforma Meiro, která radí firmám, jak cílit na zákazníky, se vrací do Evropy

Neví, co chce, ale potřebuje to hned, nebojí se ozvat, když není spokojen, a hlavně má vždycky pravdu. Řeč je samozřejmě o zákazníkovi. Snaha pochopit ho, vyjít mu vstříc, splnit jeho tužby a zacílit na něj svoji reklamu, aby se neminula účinkem, je pro firmy nekonečnou výzvou. Na ní závisí jejich přežití i to, jestli mohou myslet na příchod investora. Některé se proto radí s umělou inteligencí a jiné sází na dotazníkové průzkumy. Tři Češi však v Singapuru založili startup, který tohle zvládne na základě vlastního softwaru. A roste bez jediné investice.

Meiro vzniklo v roce 2018 pod rukama Pavla Bulowského, Jany Marlé-Žižkové a Vojtěcha Kurky. Teď už je ale tým společnosti padesátihlavý a její tržby rostou meziročně o 40 procent. Po úspěchu v jihovýchodní Asii a Evropě se proto firma chystá expandovat i na Blízký východ.

Všechna data se hodí

Co že Meiro vlastně ve skutečnosti dělá? Zjednodušeně řečeno, rozvíjí principy populárního CRM, což je zkratka pro management vztahů se zákazníky, do efektivnější formy. „Umí totiž využít data bez ohledu na jejich zdroj. Pracuje mimo jiné i s behaviorálními signály nebo offline daty, na které je běžné CRM krátké,“ stručně vysvětluje Marlé-Žižková, současná výkonná ředitelka společnosti. V praxi to znamená, že platforma neustále o svých klientech sbírá údaje a umožňuje tak přesně zacílit reklamu. Především tu digitální.

Vedle vašeho jména, e-mailu, telefonního čísla a bydliště tak například ví, co zrovna hledáte na internetu, u jaké banky jste si zažádali o kreditní kartu, jestli jste si nechali spočítat splátku hypotéky nebo zda jste si v bankomatu vybrali peníze. Tohle všechno tvoří obrovský objem dat, se kterým si i největší firmy nechávají radit od expertů – to proto, že je potřeba v nich nejen objevit určité vzorce, ale především je důkladně ochránit.





A právě strukturaci informací takovým způsobem, aby měl IT tým klienta všechny údaje plně přístupné a zabezpečené, věnuje Meiro převážnou část své pozornosti „Prioritou je především kontrola vlastních dat pro každou značku a důkladná ochrana soukromí jejich zákazníků. Společnosti, pro něž pracujeme, mají zpravidla ty nejpřísnější bezpečnostní standardy, které umíme v Meiro zohlednit na míru,“ dodává Marlé-Žižková.

Mezi významné klienty Meira patří indonéská banka BCA, jíž svěřilo své úspory třicet milionů ostrovanů. Na českém trhu patří k těm známějším například Dr. Max, cestovní kanceláře Fischer a Exim, Komerční banka nebo Heureka Group. „Meiro se soustředí na enterprise ze tří odvětví: finance (bankovnictví a další finanční služby), retail (e-commerce) a vydavatelství (mediální domy). Razíme takzvaný single tenant přístup – to znamená, že dokážeme vyvinout vlastní infrastrukturu pro jednoho zákazníka,“ přibližuje Bulowski.

Tři Češi v Asii

Bulowski se svého času odstěhoval do Singapuru, aby řídil obchod softwarové firmy Socialbakers, tedy dnešní Emplifi. Společně s kolegyní Marlé-Žižkovou a třetím společníkem Kurkou pak z vlastních peněz založili Meiro. Z Brna stavěli produkt a ze Singapuru řídili byznys, dokud je covid nezahnal zpátky do Česka. Tak se od klientů z oblasti Asie, Austrálie a Filipín dostali k evropským firmám, které by ke konci roku měly tvořit 45 procent tržeb jejich společnosti.

V následujících měsících se chtějí kromě pokračujícího organického růstu soustředit také na škálování svého obchodu. Firma věří, že ji čekají zlaté časy, a to díky regulatorním tlakům na ochranu soukromí nebo technologickým změnám, jako je opuštění cookies třetích stran, a v reakci na stagnaci v oblasti e-commerce. Plánuje také navázat na úspěch s klienty v Česku, kterými jsou dále například vydavatelství Czech News Center nebo společnost Megapixel, ale i na Blízkém východě a Arabském poloostrově, kde se firmě nyní v posledním kvartálu podařilo uzavřít první spolupráce se zákazníky v Turecku a Kataru.

Jen jedna část automatizace prodeje

Že má automatizovaná, a především důkladná analytika dat koncových spotřebitelů obrovský potenciál, si pochopitelně všímají i další hráči v oboru. „Jsme vlastně na prahu nové éry,“ cituje server Lupa.cz spolumajitele ComSource Jaroslava Cihelku.

Systémy analyzující údaje klíčové pro vztah se zákazníkem tvoří pilíř komplexních marketingových kampaní a jsou také jedním z rozhodujících prvků při volbě platformy. Excelové tabulky totiž už dávno nestačí. Prodejci získávají obrovské množství informací, jež musí smysluplně vyhodnocovat, aby mohli odpovídajícím způsobem budovat svoji strategii a komunikovat s trhem.

Proto přichází například automatizované e-mailové kampaně, zapojení již zmíněné umělé inteligence a personalizace interakcí se zákazníky. Některé informační systémy dnes navíc nabízejí i mobilní aplikace, a tak obchodníci reagují v reálném čase.

„IT může dále pomoci integrovat různé obchodní systémy a aplikace, což usnadňuje tok dat a informací v organizaci, nebo pomáhat s analýzou výkonnosti a sledováním ukazatelů výkonnosti. Celkově lze říct, že podpora IT hraje klíčovou roli v moderním obchodním prostředí. A to jak pro zvýšení efektivity, tak pro zlepšení vztahů se zákazníky a konkurenceschopnost firmy,“ hodnotí celkovou situaci Václav Prak ze společnosti Raynet.