Čím více menších čipů, tím méně energie stačí k jejich poškození. Uzemnění airbusů potvrdilo, že bude nutné zvýšit odolnost letecké avioniky

Říjnový let společnosti JetBlue z města Cancún v Mexiku do Newarku ve Spojených státech probíhal zpočátku zcela normálně, během pár okamžiků se ale vše změnilo. Letadlo totiž náhle a nečekaně kleslo, kvůli čemuž došlo ke zranění několika desítek lidí, přičemž nejméně patnáct z nich bylo po nouzovém přistání na Floridě převezeno do nemocnice.
Vyšetřování incidentu po několika týdnech ukázalo, že za zmíněným propadem stojí poměrně nečekaný viník – drobné, vysokoenergetické částice z vesmíru. Kvůli tomuto kosmickému záření, které bombardovalo Zemi právě v době daného letu, došlo k jevu zvanému bit flip (česky převrácený bit).
V praxi to znamená, že z kosmu do naší atmosféry padaly rychle se pohybující neutrony, které zasáhly počítačovou elektroniku v letadle, čímž došlo k narušení datového toku. Bity coby základní datové jednotky mohou mít hodnotu nula nebo jedna, přičemž nárazem neutronů do čipů v avionice letadla došlo k tomu, že se hodnoty převrátily.
„Tento jev může způsobit, že se elektronika bude chovat nečekaně. U vesmírného hardwaru k tomu dochází poměrně často, protože míra neutronového záření stoupá ruku v ruce s vyšší výškou v atmosféře,“ vysvětlil pro BBC Matthew Owens, profesor vesmírné fyziky na Univerzitě v Readingu ve Velké Británii.
Ochranu má zajistit aktualizace softwaru
Ačkoli u zmíněného letu společnosti JetBlue došlo „jen“ k několika méně až středně vážným zraněním, ohrožení letadel kosmickým zářením představuje ve skutečnosti zásadní problém. Podle nouzových směrnic pro letovou způsobilost vydaných Agenturou pro bezpečnost letectví Evropské unie (EASA) a Federálním úřadem pro letectví USA (FAA) by počítačové chyby vyvolané zářením mohly v nejhorším případě vést k tak výrazné změně výšky letounu, že by mohlo dojít k překročení jeho konstrukčních limitů. Jinými slovy, tyto incidenty mohou teoreticky způsobit prasknutí trupu, a tím i pád letadla.
Vedení Airbusu si bylo závažnosti celé situace naštěstí velmi dobře vědomo, a proto minulý týden přistoupila společnost k jedné z největších svolávacích akcí v historii leteckého průmyslu. Krátkodobě bylo uzemněno zhruba šest tisíc letadel, do nichž byla nainstalována aktualizace softwaru, a v přibližně devíti stech případů i nový počítačový hardware.
Vylepšený software má podle Airbusu fungovat tak, že bude vyvolávat „rychlé obnovování poškozeného parametru (bitu), takže ten nebude mít čas ovlivnit řízení letu.“ Tedy opět řečeno jinak, nový program bude neustále kontrolovat a případně obnovovat veškerá počítačová data v letadle, aby se zajistilo, že chybový stav bude trvat jen velmi krátkou dobu, díky čemuž nebude mít žádný dopad na průběh letu jako takový.
Jeden problém byl vyřešen, další se objevil
Nutno podotknout, že aktualizace softwaru není jediným závažným problémem, s nímž se musí Airbus v posledních dnech vypořádat. Podle agentury Reuters firma objevila i výrobní vadu u kovových panelů několika desítek letadel A320. Ty sice naštěstí nejsou zatím v provozu, takže daná situace nepředstavuje pro cestující bezprostřední nebezpečí, ovšem i tak pravděpodobně povede ke zpoždění plánovaných dodávek.
Na nejnovější zprávy z továrny Airbusu pochopitelně reagovaly už i finanční trhy. Na nich je vidět citelný propad akcií evropského leteckého výrobce. Ty se v době psaní článku (v úterý večer) prodávaly za cenu 191,26 eura (4 621 korun) za kus, což je zhruba o sedm procent méně než minulý pátek.
Problém s kosmickým zářením se zhoršuje
Dle odborníků se lze domnívat, že aby bylo zcela zamezeno nebezpečným incidentům souvisejícím s padajícími neutrony, bude třeba podniknout i další kroky. Je to dáno především skutečností, že zatímco v minulosti se k řízení letadel využívalo více mechanických systémů, v posledních desetiletích je kladen čím dál větší důraz na moderní digitální přístroje a počítače. Což samozřejmě znamená, že riziko problémů způsobených potenciálním převrácením bitů narůstá.
Jak nastalou situaci řešit? Na to se zaměřuje například Keith Ryden, profesor vesmírného inženýrství na Univerzitě v Surrey ve Velké Británii, který spolu s kolegy aktuálně pracuje na vývoji standardů pro ochranu elektroniky letadel proti kosmickému záření. Potíž je, že i kdyby se mu potřebných inovací dosáhnout podařilo, jejich implementace je nejistá, neboť tyto standardy nejsou v současnosti v leteckém průmyslu povinné.
Jiná skupina vědců se pro změnu intenzivně zabývá monitorováním vesmírného počasí a neutronového toku, aby lépe pochopili jejich dopad na digitální technologie. I podle tohoto výzkumného týmu nebezpečí výše popsaných problémů postupně roste, protože počítačové čipy se zmenšují a k jejich poškození, respektive k převrácení bitů postačí mnohem menší množství energie.