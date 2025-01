Věřím, že bude konat ve veřejném zájmu, říká o blízkém vztahu Muska s Trumpem Bezos. Nová raketa jeho firmy má konkurovat těm od SpaceX

Velké naděje, které opět vystřídalo velké zklamání. I tak by se dala popsat pondělní nálada ve společnosti Blue Origin, jejíž nová raketa New Glenn se měla vůbec poprvé vydat do vesmíru. Dlouho očekávaný start zhruba 30patrového kolosu z floridského mysu Canaveral byl ale nakonec znovu odložen.

„Naše týmy zkoumají několik anomálií. Odstupujeme tedy od dnešního (pondělního) pokusu o start, abychom vyřešili problém se subsystémem rakety. Zároveň nyní prověřujeme příležitosti pro náš další pokus o start,“ uvedla podle agentury Reuters zmíněná firma, kterou vlastní zakladatel Amazonu a druhý nejbohatší člověk světa Jeff Bezos.

Americká společnost zatím nezveřejnila, jak zásadní daný problém je ani kdy se ho podaří vyřešit. Start byl odložen minimálně o jeden den, pravděpodobně to ale bude trvat ještě déle. I vzhledem k tomu, že mělo jít o vůbec první cestu zbrusu nového raketového nosiče do kosmu, nebude chtít vedení Blue Origin nic ponechat náhodě.





Zakázky za miliardy dolarů

Opětovné odložení startu rakety představuje pouze a jen další problém pro celý projekt New Glenn. Ten trápí především obří zpoždění, jelikož poprvé byl veřejnosti představen už v roce 2016. Možná ještě větší komplikací jsou však enormní náklady na vývoj rakety, které aktuálně dosahují hodnoty několika miliard dolarů.

I přesto je ale management Blue Origin ohledně New Glenn stále optimistický. Za což může především fakt, že firma už má uzavřeny desítky smluv se zákazníky, kteří chtějí právě tuto raketu využít k dopravě do vesmíru. Podle analytiků mají přitom zmíněné kontrakty rovněž hodnotu v řádu jednotek miliard dolarů.

Jinými slovy, pokud se povede dopravit New Glenn na oběžnou dráhu, získá Blue Origin značný přísun peněz. Zároveň se ale stane velkou konkurencí pro SpaceX patřící Elonu Muskovi, která v uplynulých letech díky své raketě Falcon 9 celé odvětví kosmických misí doslova ovládla.

Na prioritách se Musk a Bezos neshodnou

Kromě případného nezdaru rakety New Glenn by budoucnost Blue Origin mohl ohrozit také blízký vztah třiapadesátiletého Muska s nastupujícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Je totiž zřejmé, že majitel Tesly, sociální sítě X či Neuralinku bude mít v nové administrativě důležitou roli, přičemž někteří lidé už vyjádřili obavy, aby nezkusil protěžovat svoji SpaceX právě na úkor Bezosovy firmy.

K tomuto názoru přispělo především Muskovo prohlášení, že Spojené státy by měly upřednostnit vyslání mise na Mars před vysláním posádky na Měsíc. Právě cestu na jediný přirozený satelit Země má přitom pro americkou vesmírnou agenturu NASA zajistit raketa New Glenn. Pokud by byl tedy Muskův návrh vyslyšen, může Blue Origin v krajním případě přijít o jeden ze svých nejdůležitějších projektů.

Na celou situaci už reagoval rovněž Bezos, který s Muskem zjevně nesouhlasí. „Můj vlastní názor je, že bychom měli udělat obojí – musíme se vydat na Měsíc a měli bychom se vydat i na Mars. Co naopak nemáme dělat, je spouštět a následně zastavovat rozběhlé vesmírné projekty. Určitě bychom tedy měli pokračovat v současném lunárním programu,“ uvedl pro Reuters.

I přesto si ale zakladatel Amazonu podle vlastních slov nemyslí, že Musk využije svých úzkých vztahů s Trumpem k tomu, aby nějakým způsobem podkopal činnost Blue Origin. „Elon dal jasně najevo, že to dělá pro veřejný zájem, a ne pro svůj osobní prospěch. A já mu věřím,“ uzavřel.