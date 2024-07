Velká příležitost, nebo velká hrozba? Herní průmysl řeší vzestup umělé inteligence

Prudký rozvoj umělé inteligence už ovlivnil a bezpochyby ještě ovlivní mnoho různých odvětví. Týká se to i herního průmyslu, který se v současné době nachází v poměrně komplikované situaci. Během pandemie covidu se totiž počítačovým hrám začalo věnovat mnohem více lidí, což vedlo k rozsáhlému přívalu investic a k velkým expanzím.

Nyní se ale zdá, že boom celého odvětví byl poněkud přehnaný. Po skončení pandemie se totiž část hráčů vrátila ke svým předchozím koníčkům, kvůli čemuž se snížila výdělečnost her. V důsledku toho v posledních dvou letech přišly o práci tisíce lidí z herního odvětví a zároveň byla uzavřena některá dříve úspěšná studia.

„Asi každý v oboru zná někoho, kdo byl propuštěn. I já sama jsem si plně vědoma toho, že se můžu zítra probudit a moje práce už může být pryč,“ řekla BBC herní designérka Jess Hylandová.

Nepříznivého vývoje jsou si vědomi i šéfové jednotlivých herních studií, kteří hledají nové cesty, jak svůj byznys co možná nejvíce zefektivnit. Mnozí z nich přitom doufají, že jim s tím pomůže právě umělá inteligence (AI), která má ušetřit čas potřebný na vývoj her. Díky tomu by mohly mít stávající zaměstnanci více času na svou kreativní činnost, což by mělo vést k lepším uživatelským zážitkům.





Méně záživná práce?

S tvrzením, že rozvoj umělé inteligence by mohl být pro herní průmysl vítanou vzpruhou, ale nesouhlasí všichni. V souvislosti s aktuálním propouštěním se někteří zaměstnanci obávají, že šéfové herních studií vidí AI jako cestu ke snížení nákladů právě na pracovní síly. Hylandová, jež je zároveň členkou britské odborové organizace Independent Workers Union, osobně zná jednoho člověka, který už přišel o práci právě kvůli umělé inteligenci. Kromě toho navíc slyšela, že se to stalo i dalším lidem.

Ještě více než samotné ztráty zaměstnání se někteří herní designéři bojí toho, že jejich práce už s příchodem AI nebude tak kreativní. Veřejně dostupné generátory obrázků totiž sice dokážou rychle vytvořit působivě vypadající výsledky z jednoduchých textových výzev, v mnoha důležitých detailech ale dosud často chybují.

„Umělci v oboru se obávají, že místo aby jim umělá inteligence pomáhala s jejich vlastní prací, budou nyní spíše opravovat to, co AI vygeneruje. Já se ale nechci stát zaměstnancem, který bude jen vylepšovat cizí práci. To rozhodně nebyl důvod, proč jsem se pustila do tvorby her,“ doplnila Hylandová.

Klonování her a porušování autorských práv

Obavy z negativního dopadu AI na herní sektor mají také další důvody. Třeba Chris Knowles, který provozuje britské nezávislé studio Sidequest Ninja, se bojí nárůstu počtu okopírovaných her. Internetové obchody jsou přitom podle něj už nyní plné napodobenin mnoha úspěšných titulů, což platí zejména u mobilních her.

Zatím sice pomocí umělé inteligence nelze okopírovat celou hru, je ale možné vytvořit dobré kopie určitých herních prvků. „Existují herní studia zřízená jenom proto, aby chrlila klony. Cokoliv, co udělá obchodní model těchto studií levnějším a rychlejším, ještě více ztěžuje provozování nezávislých studií, které je obtížné už nyní,“ uvedl Knowles.

I další lidé z oboru pak zmiňují, že způsob, jakým umělá inteligence čerpá „inspiraci“, může být problematický. Jednotlivé AI nástroje jsou totiž obvykle trénovány na obrovském množství textu a obrázků stažených z internetu. Stejně jako mnoho dalších umělců se tedy Hylandová domnívá, že jde o hromadné porušování autorských práv.

Obrovská příležitost pro kvalitnější hry

Jak už bylo řečeno, mnozí lidé v herním průmyslu z nástupu umělé inteligence velké obavy nemají. Jedním z nich je třeba šéf českého vývojářského studia Alda Games Aleš Kříž. „Umělá inteligence samozřejmě změní spoustu oborů, přičemž naše odvětví je jedním z těch, které ovlivní výrazněji. AI umožňuje rychlejší testování a úpravy her, urychluje tvorbu grafiky a zlepšuje kvalitu psaní kódu, což zkracuje celkovou dobu vývoje her. To by mělo znamenat, že ke hráčům se dostanou kvalitnější hry za kratší dobu. Jak to ovšem dopadne, uvidíme v následujících letech,“ řekl pro Euro.cz Kříž.

I on ale přiznává, že náplň práce designérů či vývojářů se kvůli AI může změnit.

„Rozhodně chápu obavy některých lidí z našeho oboru, že jejich práce by se mohla kvůli umělé inteligenci stát méně zábavnou. Naopak však vidím v AI obrovskou příležitost, jak dělat mnohem kvalitnější hry a přinést hráčům lepší zážitek. Tvorba her stále vyžaduje lidskou kreativitu, porozumění kontextu a emocionální inteligenci, což jsou oblasti, kde lidé stále vynikají. AI může sloužit jako mocný nástroj, který doplní lidskou práci,“ uzavřel CEO Alda Games.