Ve jménu umělé inteligence. Šéfové startupů mají o letošních technologických trendech jasno, velké věci si slibují především od AI agentů

Slyšíme o ní dnes a denně a ani v nejbližších měsících tomu nebude jinak. Řeč je o umělé inteligenci (AI), která proniká do čím dál většího počtu oborů a postupně se stává nedílnou součástí našeho všedního života. A vlastně nejen našeho, nýbrž i toho firemního, jak dokládají vyjádření šéfů a dalších čelních představitelů tuzemských startupů, které má redakce Euro.cz k dispozici.

„Firmy se musí připravit na dobu, kdy bude třeba přizpůsobovat se rychle novým technologickým trendům. Nové nástroje se budou šířit výrazně rychleji, než tomu bylo dříve. Vzpomeňte například na to, jak bleskově si lidé osvojili model ChatGPT. Firmy by si proto měly na tyto změny přichystat budgety a obklopit se partnery, kteří jim pomohou technologie adaptovat tak, aby jim skutečně pomáhaly,“ potvrzuje Michal Kočí, spoluzakladatel a CEO výrobce prémiových doplňků stravy Prime.

Jak konkrétně by jednotlivé podniky měly s těmito nástroji nakládat? „Očekávám, že budou masivněji využívat AI agenty, kteří jim budou automatizovat mnoho procesů a tím šetřit náklady. Firmy už dnes vidí, že tyto technologie mají obrovský potenciál zvýšit efektivitu a mohou uvolnit lidské síly pro strategičtější a kreativnější úkoly,“ dodává.

Investovat zavčas a dostatečně

Že rok 2025 bude rokem, během něhož se fenomén umělé inteligence dočká dalšího masivního rozvoje, si myslí rovněž konzultační ředitel technologické skupiny BiQ Group Vladimír Výborný. Vzhledem ke stále větší autonomii AI, která již umí činit samostatná rozhodnutí, díky čemuž tak minimalizuje potřebu lidského zásahu v řadě rutinních procesů, a jejímu využití napříč různými podnikovými segmenty se firmy, jež tuto příležitost chytí za pačesy, podle něj budou moci těšit mnohonásobně vyšší efektivitě. „A zefektivní se i práce vývojářů, pomocí low-code a zejména díky využití AI asistentů, kteří již dokážou vygenerovat funkční základ aplikace,“ uvádí konkrétní příklad Výborný, podle něhož se letos bude hojně debatovat i o dosud možná trochu opomíjeném tématu, a sice o kybernetické bezpečnosti.





„Pro firmy je stěžejní implementovat bezpečnostní opatření, která nejen chrání data, ale také respektují práva a soukromí uživatelů. Vývojářské společnosti by se měly zaměřovat na vývoj řešení, která jsou nejen efektivní, ale také etická a bezpečná,“ podotýká manažer BiQ Group.

Umělá inteligence bude v letošním roce dominovat též ve světě financí. Myslí si to alespoň Ondrej Cirbus, který šéfuje platformě Invest in Slovakia. Cirbus je přesvědčen, že nástroje AI pomohou jemu a jeho kolegům především s rozhodováním v reálném čase, vyhodnocováním rizik a personalizací finančních produktů. Opomínat však nelze ani blockchain, díky kterému již dnes dokážou „provádět transparentní a rychlé transakce bez nutnosti zprostředkovatelů“.

„Dále to jsou datová věda a prediktivní analýza, které zajistí přesné předpovědi tržních trendů a lepší řízení rizik. A samozřejmě cloudové platformy, díky nimž dosáhneme snadného škálování podnikání a globální dostupnosti služeb,“ prozrazuje.

Firmám napříč jednotlivými odvětvími pak Cirbus radí, aby nástup nových technologií nepodcenily a zavčas do nich zainvestovaly: „Schopnost přizpůsobit se rychlým změnám na trhu a zavést agilní strategické plánování bude pro firmy klíčová. To bude vyžadovat vytvoření otevřené firemní kultury, která bude podporovat inovace.“

Gejza Nagy, spoluzakladatel a generální ředitel slovenského Luigi's Boxu, jenž se zabývá vývojem nástrojů pro optimalizaci vyhledávání na e-shopech, na druhou stranu upozorňuje, že jakkoliv může být umělá inteligence nápomocná, spoléhat se ni zcela a výhradně příliš prozíravé není.

Připravit se na letošní rok mohou firmy dle jeho názoru nejlépe tak, že se zaměří především na sběr kvalitních a relevantních dat a jejich důkladné vyčištění. „Nespoléhejte na AI jen proto, že je populární. Špatná data povedou k neefektivním výsledkům. Místo toho investujte do získání a zpracování správných dat, aby algoritmy přinášely skutečnou hodnotu,“ vybízí.

AI není univerzální odpovědí na vše

Nástroje umělé inteligence budou kromě světa IT, financí či e-commerce do budoucna čím dál tím více promlouvat i do problematiky lidských zdrojů, respektive náborů pracovníků a trhu práce jako takového. Na něm by dle zakladatele portálu StartupJobs Filipa Mikschika měl i letos přetrvávat velký zájem o kvalifikované zaměstnance, především pak o ty zkušenější. Činnosti, jež jsou spíše rutinního charakteru, místo nich zastanou nové technologie.

„Už nyní se setkáváme s firmami, které by dříve pro svůj růst musely nabírat desítky lidí, ale dnes si vystačí s vysokou mírou automatizace. To právě díky AI, která může zvýšit konkurenceschopnost těch firem, jež ji dokáží efektivně využít. V příštím roce se navíc objeví společnosti, které se budou specializovat na implementaci AI do chodu ostatních firem,“ predikuje Mikschik. Sám však před nadměrným spoléháním se na umělou inteligenci ze strany podniků rovněž varuje. Kde všude a jak rychle se AI zabydlí a jaké bude její praktické využití, i nadále zůstává otázkou.

„Nyní se v souvislosti s AI nacházíme v jakési fázi vystřízlivění, kdy si firmy začínají uvědomovat, že umělá inteligence není univerzální odpověď na vše. To je ale právě ten bod, kdy se začne objevovat stále více prakticky zaměřených využití, která budou dlouhodobě efektivní, spíše než jednorázově efektní. Myslím si, že neexistuje obor, který této změně nebude vystaven – jen to možná nebude tak divoké, jak jsme si v uplynulých letech představovali,“ říká.

A čeho že konkrétně bychom se letos na poli AI mohli dočkat? O čem se v souvislosti s touto technologií bude mluvit nejčastěji? „Se stále rostoucími schopnostmi generativní umělé inteligence a úměrnému poklesu nákladů na její provoz očekávám příští rok výrazný posun využívání takzvaných agentních AI, tedy systémů, které fungují nezávisle na člověku a ,povídají si mezi sebou‘,“ má jasno spoluzakladatel pražského vývojářského studia Applifting Filip Kirschner.

„V oblasti AI očekávám dále pokračující výzkum v generování AI videa a snad se v roce 2025 dočkáme real-time AI videa, generovaného stejnou rychlostí, jakou se přehrává. To otevře prostor úplně novým rozhraním,“ uzavírá.