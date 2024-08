Fintech Booster, vol. II. Český Applifting spouští druhý ročník svého startupového inkubátoru

Do úterý 20. srpna mají všichni zájemci možnost přihlásit se do nového, v pořadí druhého ročníku inkubačního programu Fintech Booster, za nimž stojí česká vývojářská společnost Applifting. Cílem projektu, který trvá celých 10 týdnů, je pomoci začínajícím podnikatelům přeměnit jejich nápady týkající se světa finančních technologií do praxe a položit tak základy k vybudování nových nadějných startupů.





„V českém startupovém ekosystému sledujeme, jaké skvělé nápady lidé mají, ale často se je bojí realizovat. Z různých důvodů tak zůstanou jen u představ a nikdy neuskutečněných plánů. To je v dnešním světě, kde se zkušenosti sdílejí relativně snadno, škoda. Proto jsme založili Fintech Booster, který pomáhá přetavit myšlenku ve funkční firmu. První ročník nám ukázal, že právě něco takového naše odvětví potřebovalo. Věřím, že i letos se přihlásí řada zajímavých projektů,“ nechal se slyšet Jiří Ettler, šéf programu Fintech Booster.

Zmíněný inkubátor je určen všem těm, jejichž podnikatelské záměry jsou zatím jen „v hlavě“, potažmo „na papíře“, případně takovým, jimž se v minulosti jejich nápady validovat nepodařilo. Součástí programu je plnění řady úkolů i účast na mentoringových sezeních pod vedením zkušených vývojářů a představitelů úspěšných českých startupů. Na samý závěr inkubátoru pak budou zapojené projekty představeny investorům a dalším partnerům programů, kterými jsou mimo jiné společnosti Visa, VŠE, Deloitte a StartupBox. Pro tři nejúspěšnější je posléze připravena i finanční odměna.