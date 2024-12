Vánoční nákupy vynesou českým e-shopům až 70 miliard korun, odhaduje APEK. Tržby budou o pět procent vyšší než loni

Jestli e-shopy nějaké období roku pravidelně vyhlížejí, je to bezpochyby jeho závěr. Během něj je totiž čekají hned dva vrcholy sezóny – nejprve listopadový Black Friday a následně vánoční nákupy, které zpravidla eskalují kolem 10. prosince. A jak se zdá, oba milníky letos splnily svůj účel na maximum. Z dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) totiž vyplývá, že tržby během sledovaného období meziročně vzrostly o pět procent, takže se celkově mohou přiblížit až k částce 70 miliard korun.

„Listopadová čísla nám potvrzují, že vánoční sezona se rozjela naplno v období kolem Black Friday. Zatímco v předchozích měsících se hodnota nákupů za výrobky v online prostoru pohybovala okolo 4,5 tisíce na zákazníka, nyní to bylo přes šest tisíc,“ říká výkonný ředitel APEKu Jan Vetyška.

Ze vzorku tisíce respondentů nakupujících na internetu, které asociace „zkoumala“, objednalo alespoň jeden produkt 89 procent lidí, což je nejvíce z celého průběhu roku. Kromě toho rostl i průměrný počet nákupů, těch jednotlivci absolvovali zhruba pět.

Jen během Black Friday dosáhly celkové tržby tuzemských e-shopů téměř osmi miliard korun, což je přibližně o miliardu více než loni. Nejčastěji přitom zákazníci kupovali elektroniku, hračky, módu a kosmetiku.





Utrácelo se více než v minulém roce

Do akce, která je internetovým obchodům schopna i zdvojnásobit nárůst objednávek, se dle dat společnosti Leadhub každoročně zapojí zhruba stejný počet prodejců ze segmentu malých a středních e-shopů. V roce 2021 jich bylo padesát procent, vloni devětačtyřicet. „Naše letošní data opět potvrzují, že Black Friday má své stabilní místo v českém e-commerce prostředí, vyplatí se na něj dobře připravit a využít jeho potenciál,“ podotýká Ladislav Hrbáček, spoluzakladatel a šéf uvedené společnosti.

V současné době vyhodnocují internetové obchody i druhý z letošních vrcholů nákupní sezóny, přičemž podle úvodních informací se zatím zdá, že týden od 9. prosince svá očekávání naplnil a přiblížil se hodnotám obdobným akci Black Friday. „Podle našich prvních odhadů opět padla hranice sedmi miliard korun za zboží,“ přibližuje Všetečka s tím, že oproti loňsku se prodeje nejspíš zvýší o více než pět procent, takže celkový obrat tuzemského e-commerce sektoru se může přiblížit hranici 200 miliard korun. „Při započítání zboží dodaného do ČR prostřednictvím online tržišť ze třetích zemí budou prodeje tuto metu dokonce výrazně překračovat,“ dodává.

Vánoční dárky lze dle většiny zdejších dopravců s jistotou doručení do Vánoc objednat i ve středu 18. prosince. Do vlastních výdejen či samoobslužných boxů internetových obchodů ale můžou nakupující objednávat prakticky až do Štědrého dne. Tedy za předpokladu, že je jimi vybrané zboží skladem.

„E-commerce sektor se na každou vánoční sezonu pečlivě připravuje a u dopravců a logistických center tomu není jinak. Přesto se ale kvůli velkému náporu objednávek může stát, že se doba doručení zásilky prodlouží, což může Vánoce do velké míry zkomplikovat,“ míní šéf logistické společnosti Authentica Fullfilment Petr Litavec.

Kdy nejpozději podat dárky, aby dorazily včas?

Jaké je nejzazší datum podání zásilky přepravci, aby jej stihl doručit před Štědrým dnem? Zdroj: Authentica Fulfillment

Nutno rovněž počítat, že termíny, které logistické firmy garantují, se vztahují čistě k datům předání zásilek dopravci, a také že e-shopy potřebují nějaký čas pro zpracování objednávek a k jejich odeslání. „Obzvlášť v tomto období, kdy je nápor objednávek nejvyšší, je dostatek času na jejich zpracování pro e-shopy klíčové,“ upozorňuje Litavec.

A kde Češi inspiraci na dárky vlastně hledají? Jak ukázal vánoční výzkum APEKu mezi více než 1300 zdejšími spotřebiteli, nejčastěji se ptají přímo obdarovávaného. Tuto taktiku volí více než 60 procent dotázaných.

Dalších 36 procent respondentů se rozhoduje spontánně dle vlastního úsudku a zhruba stejný počet jedinců dává na doporučení svých známých. Přímo na stránkách e-shopů hledá inspiraci 35 procent Čechů. Někteří si ale nápady odnášejí také ze sociálních sítí, konkrétně takto činí zhruba každý šestý. A pouze pět procent zákazníků se nechá ovlivnit reklamou ze strany influencerů.