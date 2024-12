Kdy nejpozději objednat dárky, aby dorazily včas? E-shopům a dopravcům komplikuje situaci víkend předcházející Štědrému dni

Štědrý den letos připadá na úterý. To je faktor, který příliš nenahrává do karet těm, kdo nechávají nákupy vánočních dárků tradičně na nejzazší možný termín. Většina zdejších dopravců sice garantuje doručení zásilek podaných do 19. prosince, pakliže ale chtějí mít lidé jistotu, že jejich blízcí naleznou pod stromečkem skutečně vše, co tam nalézt mají, měli by tak podle šéfa logistické společnosti Authentica Fullfilment Petra Litavce učinit minimálně s jednodenním předstihem.





„E-commerce sektor se na každou vánoční sezonu pečlivě připravuje, a u dopravců a logistických center tomu není jinak. Přesto se ale kvůli velkému náporu objednávek může stát, že se doba doručení zásilky prodlouží, což může Vánoce do velké míry zkomplikovat,“ říká Litavec s tím, že i tentokrát platí ono známé klišé „čím dříve, tím lépe“.

Jaký je nejzazší termín pro podání zásilky, aby dorazila před Štědrým dnem? Zdroj: Authentica Fullfiment

„Uvedené termíny se vztahují pouze k datům pro předání zásilek dopravci. E-shopy však potřebují čas jak na zpracování objednávek, tak na jejich odeslání. Obzvlášť v tomto období, kdy je nápor objednávek nejvyšší, je dostatek času na jejich zpracování pro e-shopy klíčové,“ upozorňuje Litavec.