V Londýně otevřou zrekonstruovanou elektrárnu Battersea. Legendární budova nabídne byty, restaurace i kanceláře Applu

Nablýskaný areál plný kanceláří, bytů, restaurací a obchodů se tento týden otevře v bývalé londýnské elektrárně Battersea. Po desetiletích tak konečně dojde k oživení jedné z nejznámějších budov Anglie, často označované jako ,Everest mezi nemovitostmi‘. Stavba z 30. let 20. století kdysi dodávala elektřinu pětině Londýna, a to včetně Buckinghamského paláce nebo britského parlamentu. Nejvíce se ale proslavila na obálce alba Animals skupiny Pink Floyd z roku 1977, kde se objevila spolu se vznášejícím se prasátkem.

Cesta k rekonstrukci kolosální cihlové budovy byla velmi složitá. Po řadě neúspěšných pokusů, které ji měly přetvořit třeba na zábavní park, získala pověst jedné z nejtěžších výzev londýnských realit. Její přestavba nakonec vyšla na těžko představitelných devět miliard liber (252 miliard korun), přičemž celou částku zaplatila skupina malajských investorů. Areál o velikosti 32 fotbalových hřišť se otevře 14. října, poté v něm bude bydlet či pracovat několik tisíc lidí.

Klíčové bylo napojení na metro

Největším nájemcem kanceláří v komplexu se stane firma Apple, která zabere šest pater v bývalé centrální kotelně elektrárny. Ta je známá svými čtyřmi bílými komíny, jež dominují panoramatu jižního břehu řeky Temže. Kromě americké technologické společnosti se sem ale přesune i mnoho dalších společností. „Asi 96 procent komerčních prostor už máme zaplněno,“ cituje server CNN Simona Murphyho, šéfa Battersea Power Station Development Company.

Zájem o elektrárnu přitom výrazně vzrostl teprve po loňském otevření stejnojmenné stanice londýnského metra. Ta je vzdálená pouhé dvě minuty chůze a částečně ji financovala právě zmíněná developerská společnost. „Bez metra bychom sem nájemníky našich kanceláří ani maloobchodníky nepřivedli. Jeden projekt bez druhého zkrátka postrádá smysl,“ dodává Murphy.

Uhelná elektrárna byla zcela odstavena v roce 1983. Její přestavbou vzniklo více než 250 bytů, jejichž cena začíná na 865 tisících liber (asi 24 milionech korun). Investoři ale vydělávají také na pronájmu komerčních prostor, které jim mají přinést dokonce až 100 milionů liber (zhruba 2,8 miliardy korun) ročně. „Přivést Battersea zpět k její bývalé slávě si za posledních 10 let vyžádalo spoustu tvrdé práce a odhodlání,“ konstatuje Murphy s tím, že náklady na rekonstrukci dosáhly částky dva miliony liber (přibližně 56 milionů korun) denně.

Zachování průmyslových detailů

Kromě bytů a kanceláří se bude v komplexu nacházet i mnoho obchodů známých značek, a to včetně Zary, Huga Bosse či Ralpha Laurena. Zajímavou atrakcí pak má být restaurace a bar s tématikou 50. let minulého století. Ten je dislokován v místě dispečinku stanice B, který je plný dnes již zaniklých mechanických spínačů, číselníků a dalších zařízení.





Významnou součástí projektu byly právě snahy o zachování průmyslového vzhledu stavby. Návštěvníci tak uvnitř uvidí třeba odhalené cihlové zdi nebo eskalátory s průhlednými bočními panely, díky čemuž bude odhaleno jejich vnitřní strojní zařízení. Připomínkou industriální minulosti je též velký rezavý jeřáb, který architekti nechali viset v centrální hale.

Pro výhled na panorama Londýna pak budou moci návštěvníci vyjet výtahem do výšky 109 metrů na vrchol jednoho z komínů. Ten dělníci přestavěli pomocí 25 tisíc koleček naplněných ručně litým betonem. „Našim cílem bylo, aby si lidé při vstupu do budovy uvědomili, že se nachází uvnitř bývalé elektrárny. Určitě jsme nechtěli vyvolat dojem, že je to úplně nová stavba,“ uzavírá Sebastian Ricard, jeden z architektů podílejících se na přestavbě.