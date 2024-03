V Egyptě vzniká zcela nové hlavní město. Má se stát administrativním centrem celého regionu a odlehčit přelidněné Káhiře

Po nepříliš nevydařených pokusech v 70. letech a na přelomu milénia se egyptská vláda opět snaží vytvořit nové administrativní a obchodní centrum země. Podle CNN ho staví už od roku 2016 na ploše zhruba 690 kilometrů čtverečních, a to pouhých 50 kilometrů na východ od Káhiry, jejíž kapacita přestává více než 22 milionům obyvatel stačit. Odlehčení megapoli ale není jediným cílem. Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí má s městem mnohem větší plány a hodlá z něj vytvořit moderní hub, kde se budou soustředit finanční, obchodní i technologické služby celého regionu. A které jednoho dne úlohu Káhiry zcela převezme.

Nové, dosud nepojmenované město by mělo pojmout až 6,5 milionu obyvatel a je jedním z mnoha megaprojektů, kterými chce tamní vláda podpořit rozvoj země. Výstavba má mít celkem čtyři fáze, přičemž jen první z nich stála státní kasu přes 500 miliard egyptských liber, tedy necelých 250 miliard korun. Není proto divu, že se obrovské investice stávají terčem kritiků, kteří poukazují na odčerpávání zdrojů určených pro jiné účely a varují před možnými následky spojenými s hospodářským poklesem a geopolitickým tlakem v důsledku války v nedaleké Gaze. Současná vláda se ale odradit nenechá a tvrdí, že nové město financuje z prodeje pozemků a činnosti státního podniku ACUD, který v projektu řídí developerské aktivity.

Regionální centrum prošpikované technologiemi

Kromě egyptských vládních organizací se mají v novém hubu soustředit i mezinárodní firmy a bankovní instituce. Například Afreximbank tam plánuje vybudovat své nové sídlo spojené s obchodním, konferenčním a inovačním centrem, ve kterém budou probíhat nejdůležitější obchodní transakce napříč Afrikou. Podobné ambice ale mají i další významní hráči v regionu, včetně nejmenovaného konsorcia společností ze Spojených arabských emirátů a Jižní Afriky.





Mezinárodní obchod se každopádně neobejde bez moderní infrastruktury. Předseda ACUD Khaled Abbás proto mluví o optimalizovaném systému využití energií pomocí umělé inteligence nebo o šetrném nakládání s odpady. A samozřejmostí by měla být i pokročilá konektivita, kterou budou zajišťovat optické kabely a 5G síť. O bezpečnost a bezproblémovou dopravu po celém městě se pak mají postarat tisíce monitorovacích kamer.

„Všechny velké mezinárodní společnosti hledají chytrá města, která kladou důraz na udržitelnost,“ řekl CNN Abbás a dodal, že město chce podnikání všem příchozím firmám maximálně usnadnit a nejen v tomto ohledu by se mělo stát vzorem pro celou Afriku.

Jen pro vyvolené

Nutno podotknout, že odborníci optimistický vládní pohled příliš nesdílejí. Věří, že město přitáhne velké společnosti a přinese zahraniční kapitál, ale že má také vládě pomoci udržet si odstup od protestů místních obyvatel a že užitek přinese jen malé části společnosti. Jedním z těch, kdo takto smýšlí, je i britský historik a odborník na egyptské dějiny Nicholas Simcik Arese, který poukazuje na neúspěch města New Cairo z roku 2000 a podobné projekty, jež v minulosti skončily neúspěchem a dnes jsou uzavřenými komunitami, kde žije střední třída.

„Nové město jistě zaujme nadnárodní firmy a bude zdrojem zahraničního kapitálu i mezinárodních partnerství. Nicméně pokud jde o ekonomické přínosy země, téměř jistě pomůže jen velmi, velmi malé části populace,“ vysvětil Arese a poukázal spíše na potřebu zajistit dostupné bydlení přímo v Káhiře.

Vláda naopak argumentuje tím, že se snaží reagovat na přelidnění a znečištění země, a to zejména Káhiry, která má s 19,5 tisíci obyvateli na kilometr čtvereční jednu z největších hustot zalidnění na světě. A také tvrdí, že nové hlavní město má kromě většího prostoru přinést i dostatek zeleně, jejíž součástí bude rovněž obrovský park s rozlohou přibližně dvakrát větší než Central Park v New Yorku. Zatím ale není jasné, jak v tak vyprahlé oblasti bude probíhat zavlažování. „Životní náklady zde budou stejné jako v Káhiře. Jediný rozdíl spočívá v tom, že bydlíte v novém chytrém a udržitelném městě, které zaručuje vyšší kvalitu života,“ zdůraznil Abbás.

Česká stopa

Svoji stopu v nově budovaném hlavním městě už mají i Češi. Pražská firma 2N Telekomunikace tam totiž před časem získala významnou zakázku, v rámci které dodá do domů v jedné ze čtvrtích moderní vstupní IP interkomy.

Podle serveru Czechcrunch má jít o zakázku za vyšší desítky milionů korun, přičemž vedle tří set těchto zařízení vybaví budovy také deseti tisíci odpovídajících jednotek, pomocí kterých se člověk dostane do domu díky svému chytrému telefonu, aniž by ho musel vytahovat z kapsy. Technologie je totiž naprogramována tak, že sama pozná, že chce konkrétní osoba do budovy vstoupit a že právě ona k tomu má oprávnění.