V cestovním ruchu pro hendikepované je budoucnost. Hodnota trhu loni přesáhla hranici 60 miliard dolarů

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) má každý šestý člověk na světě závažný hendikep. Nemusí jít přitom jen o problémy pohybového aparátu, ale i o poruchy zraku a sluchu, autismus nebo duševní onemocnění. Zástupci americké organizace Travel Ability dokonce tvrdí, že jde o největší menšinu v zemi, která se potýká s nedostatkem služeb.

A souhlasí s nimi i vedení nadace AWS Foundation pro začleňování lidí s postižením. Její výkonná ředitelka Patti Haysová BBC doslova řekla: „Je to skupina lidí, ke které se může v určité fázi života připojit každý z nás.“

Dobrou zprávou je, že těch, kteří na péči o zmíněnou klientelu myslí, v posledních letech napříč světem přibývá. Přívětivý je v tomto ohledu třeba Park Promenade ve městě Fort Wayne v americkém státě Indiana, kde vedení města na hendikepované turisty myslelo také během renovace letiště za 120 milionů dolarů (2,7 miliardy korun). Inspiraci v tom, jakým způsobem lze zdravotně znevýhodněným turistům poskytnout plnohodnotný zážitek, ale momentálně nabízí také italský projekt Trentino For All.

Otevřenost i obchodní potenciál

Otevření se hendikepovaným turistům může jednotlivým oblastem přinést nemalé příjmy. „Zdravotně znevýhodnění cestující představují průmysl v hodnotě 58 miliard dolarů (1,3 bilionu korun, pozn. red). To má obrovský vliv na podnikání,“ uvádí docentka Muma College of Business na Floridě a expertka na cestovní ruch Brooke Hansenová.





Na sílu tohoto odvětví upozorňují i průzkumy americké organizace Open Doors, o kterých informovala BBC. Z těch vyplývá, že zatímco v roce 2015 měl trh se zdravotně znevýhodněnými turisty hodnotu 35 miliard dolarů (tehdy 861 miliard korun), v roce 2020 toto číslo poskočilo o 63 procent, aby vloni pak přesáhlo dokonce 60miliardovou hranici (1,4 bilionu korun).

Další výhodu mohou představovat i potenciální vládní granty. Ten ve výši 1,2 milionu dolaru, tedy v přepočtu asi 24,7 milionu korun, získalo třeba zmíněné Trentino. Pomocí něj má do horské oblasti, v níž se v roce 2026 budou konat zimní paralympijské hry, přilákat více hendikepovaných turistů.

Ti se během chladných měsíců mohou kochat panoramatickými výhledy, ochutnat tamní kuchyni i zkusit zimní radovánky. Koneckonců značná část peněz putovala do zpřístupnění takových aktivit, jako jsou lyžování i jízdy na horském kole. V létě mohou navštívit známý hudební festival pod širým nebem Sound of Dolomites, který si nově užijí i návštěvníci s poruchou sluchu, a to díky speciálním elektronickým zařízením vibrujícím v rytmu hudby.

Ne všechny projekty ale musí stát stovky milionů dolarů. Pozitivní dopad mohou mít i ty o poznání levnějšího charakteru. Důkazem je třeba město Curitiba v jihobrazislkém státě Paraná, jež se soustředí na zrakově a kognitivně znevýhodněné. V letošním roce například vytvořilo plastové miniatury oblíbených turistických atrakcí města, jež následně vytisklo v 3D tiskárně. Tuto pomůcku mohou nevidomí návštěvníci během prohlídky nosit s sebou a pro lepší představu tvarů a poměrů velikostí si ji osahávat.

Za obdobné projekty město do dnešního dne utratilo zhruba čtyři miliony dolarů (91,4 milionu korun). Z těch financovalo třeba obměnu botanické zahrady, ve které přibylo Braillovo písmo. V největším latinskoamerickém muzeu umění Oscara Niemeyera zase nechalo vedení Curitiby instalovat speciální rampy, díky nimž se místo stalo stoprocentně přístupné i vozíčkářům. A nechybí ani audioprůvodci či ,tichá místnost‘ pro lidi s autismem.

Bariéry mizí i v Česku

Služby pro hendikepované turisty se postupně rozšiřují i na území Česka. Přibývá turistických tras přístupných pro vozíčkáře, ale také hotelů s bezbariérovým přístupem, pokoji a restauracemi. Celé programy pro imobilní turisty pak organizuje například Správa Národního parku Šumava.

„Už 25 let společně s autobusovým dopravcem ČSAD Plzeň každoročně zajišťujeme program Dostupná Šumava, v rámci kterého mohou senioři, držitelé průkazů ZTP a TP využít autobusové dopravy na cíle, které jsou jinak přístupné pouze pěšky nebo na kole,“ nechal se pro Euro.cz slyšet mluvčí správy NP Jan Dvořák a dodal, že služeb pro hendikepované turisty je dnes mnohem víc a nezapomíná se ani na nevidomé. Pro ty správa národního parku ve spolupráci s odborníky vydala už dvě knihy psané Braillovým písmem. Obě jsou navíc dostupné také v audioverzi.

Kromě toho vznikají i turistické atrakce určené přímo pro zrakově znevýhodněné návštěvníky. Jednou z nich je například Zahrada smyslů v Olomouci, která funguje v rámci tamní botanické zahrady už od roku 2011. Vznikla ve spolupráci s TyfloCentrem Olomouc pod vedením zkušeného krajinářského architekta Ivara Otruby.

„Zahrada smyslů je určená pro nevidomé a slabozraké návštěvníky, kterým se snaží poskytnout zajímavé smyslové – hmatové, čichové či sluchové – zážitky. Dominuje jí záhon zhruba osmi desítek druhů bylin s bezbariérovým přístupem a značením v Braillově písmu,“ prozradila Iveta Wujčíková ze společnosti Výstaviště Flora Olomouc, jež zmíněnou botanickou zahradu provozuje.