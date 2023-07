Unikátní bezpilotní drony z Radotína slaví osmé narozeniny. Tržní hodnota výrobce Primoco UAV se mezitím vyšplhala na 3,4 miliardy

Nejedná se sice o žádné kulatiny, ale i tak je to důvod k oslavám. Nebo aspoň k tomu si připomenout, jakých všech milníků česká firma Primoco UAV zabývající se výrobou bezpilotních dronů během své osmileté existence dosáhla. A že jich bylo požehnaně.

První létající stroj označený jako Primoco UAV One 100, respektive jeho prototyp, se z letiště v jihočeských Tchořovicích vznesl 31. července 2015. Za tu dobu jich zde vyrobili a prodali za hranice dalších 150 kusů. „Dnešní a opět vylepšená verze Primoco UAV One 150 je dosud jediným certifikovaným bezpilotním letounem ve své kategorii na světě,“ říká o svých produktech Ladislav Smetkovský, spoluzakladatel zmíněné společnosti.

Že se jedná o vskutku unikátní letoun, který se hodí jak k civilním, tak vojenským účelům, vědí dobře i sami zákazníci české firmy. Ti pocházejí celkem ze čtyř kontinentů – ačkoliv o koho konkrétně se jedná, Smetkovského společnost obvykle neprozrazuje. Před několika týdny každopádně tuzemský výrobce oznámil podepsání takzvaného memoranda o porozumění s evropským leteckým gigantem Airbus, respektive jeho divizí Airbus Defence and Space. Cílem tohoto ujednání je spojit odborné znalosti zúčastněných stran a připravit prostor pro další spolupráci.

„Společnost Airbus Defence and Space je celosvětovým lídrem v oblasti leteckých řešení ve více než 130 zemích. Její znalostní základna, včetně pokročilých výzkumných aktivit, zkušeností se zaváděním sofistikovaných systémů a šíře portfolia na různých platformách nám umožní zkoumat nové možnosti systému bezpilotních letadel na zcela jiné úrovni,“ nechal se šéf Primoca slyšet koncem června.

Hodí se zemědělcům i vojákům

Stroje One 150 vydrží ve vzduchu až 15 hodin, přičemž jejichž maximální operační dosah činí 200 kilometrů. Jako takový je letoun schopný automatického vzletu i přistání, a to jak za dne, noci, tak i ve zhoršených povětrnostních podmínkách. Jeho cestovní rychlost se pohybuje mezi 100 až 150 kilometry v hodině, přičemž na jeden zátah zvládne uletět vzdálenost až dva tisíce kilometrů.

Díky výše popsaným vlastnostem i skutečnosti, že unese až třicetikilový náklad, nalezne dron využití v celé řadě činností. Skvěle poslouží například v zemědělství, stejně tak se ale hodí i v oblasti energetiky pro účely kontroly distribuční sítě, k ostraze státních hranic i jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému. No a v neposlední řadě přirozeně i při vojenských misích.

„Význam bezpilotních letounů v obraně exponenciálně roste, jak vidíme na Ukrajině,“ připomněl při oznamování zmíněného memoranda generální ředitel společnosti Airbus Defence and Space Mike Schoellhorn a dodal: „Naše spolupráce se společností Primoco je dalším prvkem budování evropského ekosystému ve světě bezpilotních letounů, které využívají naše ozbrojené síly i celá společnost.“

Poptávka po dronech skokově roste

Drony One 150 vyrábí v současné době v pražském Radotíně na 40 kvalifikovaných pracovníků. Jejich testování pak probíhá na soukromém letišti v Písku-Krašovicích. K polovině července společnost evidovala nové kontrakty na dodávku celkem 29 bezpilotních letounů v celkové hodnotě 515 milionů korun. To je více, než kolik jich Primico stihlo zaregistrovat za celý loňský rok.

Ostatně, z pohledu finančních ukazatelů si firma aktuálně vede nadmíru dobře. Její vedení očekává, že se co do hodnoty všech objednávek dostane nad miliardovou hranici. „Výsledky prvního pololetí umožňují tento výhled potvrdit s tím, že pokud nedojde k nenadálé změně ekonomického prostředí, ve kterém Primoco operuje, není vyloučeno, že tuto hranici dokonce překročíme, a to na 1,22 miliardy korun,“ zdůraznil před dvěma týdny Smetkovský.

Příznivé hospodářské výsledky se pochopitelně projevily i do ceny akcií pražské společnosti. Ty jsou na pražské burze veřejně obchodovatelné bezmála pět let, přičemž aktuálně se prodávají za 740 korun za kus. Což mimo jiné znamená, že si od začátku letošního roku polepšily o bezmála 70 procent. Kontinuálně však roste i tržní hodnota firmy jako takové, ta aktuálně činí 3,4 miliardy korun.