Dominance Googlu navzdory nástupu AI pokračuje, po třech letech se ale objevují první trhliny

Například alternativní vyhledávač DuckDuckGo hlásí růst instalací až o 40 procent týdně a Bing od Microsoftu v minulém čtvrtletí poprvé překonal hranici jedné miliardy uživatelů. Naopak návštěvnost Googlu během posledního měsíce mírně klesla, zatímco ChatGPT lehce posílil. Přesto si jednička na trhu stále drží zhruba 90 procent vyhledávání.
Hodnota akcií amerického giganta spadajícího pod společnost Alphabet se za poslední rok více než zdvojnásobila, přičemž růst tržeb v prvním čtvrtletí byl nejrychlejší od roku 2022. Obavy z dopadu AI nicméně přetrvávají, protože stále více lidí začíná jako hlavní způsob hledání informací využívat chatboty. Dokládá to i fakt, že ChatGPT se dlouhodobě drží mezi nejstahovanějšími bezplatnými aplikacemi, zatímco konkurenční Claude od Anthropicu je aktuálně jen těsně za nástrojem Google Gemini, uvádí CNBC.
Zároveň je potřeba dodat, že se objevuje i opačný trend, kdy se část uživatelů od AI ve vyhledávání naopak úplně odvrací. Jak ukazuje studie Pew Research Center, asi polovina Američanů vnímá umělou inteligenci spíše s obavami než s nadšením, a jednou z reakcí je právě návrat ke klasickému procházení webu. Na tento trend zareagovali i vývojáři zmíněného DuckDuckGo, kteří do vyhledávače přidali rozšíření, jež umožňuje přepnout na vyhledávání bez AI.
Boj o experty
Kromě problematiky samotného vyhledávání čelí Google v posledních měsících snahám AI firem přetáhnout od něj některé vyhlídnuté odborníky. Nedávno oznámil odchod do OpenAI jeden z vedoucích projektu Gemini AI Noam Shazeer, přičemž o několik dní později přišla společnost z Mountain View také o Johna Jumpera, který pracoval v její výzkumné laboratoři DeepMind a nově zamířil do Anthropicu.
Na tyto události následně zareagovaly i akcie mateřského Alphabetu, jež během pondělka oslabily o pět procent. Šlo o jejich nejhorší den za více než rok. Analytici společnosti Jefferies každopádně na to konto dodávají, že se nejedná o známku ústupu Googlu z oblasti AI jako spíše o další důkaz probíhajícího boje o talenty, v němž si rivalové přetahují lidi sem a tam.
Oslabení tradičního modelu
Od spuštění ChatGPT na konci roku 2022 představuje generativní AI pro Google specifický typ existenčního rizika. Nejde jen o možnost ztráty dominance ve vyhledávání, ale také o nebezpečí, že firma sama oslabí svůj tradiční model tím, že uživatele přesune do prostředí, pro které zatím neexistuje ověřený způsob monetizace reklamy. Což je zásadní problém, protože ta stále tvoří přibližně tři čtvrtiny příjmů společnosti – právě vysoké marže z reklamního byznysu Googlu umožňují financovat dlouhodobé projekty, jako je Waymo vyvíjející samořiditelné vozy, i rozsáhlé investice do infrastruktury pro AI v řádu stovek miliard dolarů.
Vedení Googlu pochopitelně nechce, aby firmě v rámci současného vývoje ujel vlak, a proto na nedávné výroční konferenci oznámilo hned několik změn. Tlačítko „AI Mode“ vývojáři nově umístil přímo do vyhledávacího pole, zatímco klasické vyhledávání přesunuli pod něj. Jde o jeho největší modernizaci od uvedení na trh před více než 25 lety. Společnost zároveň do rozhraní přidala nástroj pro generování obrázků Nano Banana, zatímco v mobilní aplikaci dostal režim AI téměř stejný prostor jako klasické vyhledávání.
Jak ovšem naznačuje zmíněný mírný pokles návštěvnosti, zdaleka ne všechny tyto změny potěšily. Podle Lily Rayové ze společnosti Amsive musí Google hledat rovnováhu: „Pokud zajde s AI příliš daleko, začne přicházet o uživatele.“
Obavy kolem AI nezlehčuje ani šéf Alphabetu Sundar Pichai. Dle jeho slov je strach lidí z budoucnosti, kterou tato technologie vytváří, „zcela oprávněný“. Ostatně, nejen Google, ale i OpenAI čelí žalobám rodin, jejichž členové podle nich spáchali násilné činy nebo se uchýlili k sebepoškození právě v souvislosti s používáním chatbotů.
Když návštěvníci nepřicházejí
Dalším problémem, který musí americká firma v současnosti řešit, je sílící napětí mezi technologickými platformami a vydavateli obsahu, jež evidují pokles návštěvnosti z Googlu. Důvodem je mimo jiné to, že AI stále častěji shrnuje informace přímo ve výsledcích vyhledávání, takže uživatelé už nemají potřebu proklikávat se na původní weby. Podle dat SparkToro a Similarweb dnes více než dvě třetiny vyhledávání na Googlu končí bez jediného prokliku na externí stránku.
Šéf jednoho z největších vydavatelství na světě Condé Nast Roger Lynch k tomu dodal, že jeho firma už tři roky počítá s poklesem návštěvnosti z vyhledávání, přičemž realita byla pokaždé horší než očekávání. „Minulý rok jsem týmům řekl: ,Plánujte tak, jako by vyhledávání neexistovalo a přinášelo nulu,‘“ přiznává otevřeně. I samotný Google přitom loni v dokumentech k antimonopolnímu řízení připustil, že otevřený web je „už nyní v rychlém úpadku“, přestože to dříve veřejně popíral.
Přes všechny tyto komplikace internetový gigant zůstává ve velmi silné pozici a jeho vedení věří, že aktuální výzvy překoná stejně jako jiné technologické změny v minulosti. Konec konců, sám Pichai tvrdí, že díky novým funkcím, jako je AI Mode a AI Overviews, zapojení uživatelů roste a počet dotazů dosahuje historických maxim.