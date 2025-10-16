Nestydatý ChatGPT? Společnost OpenAI svým dospělým uživatelům od prosince povolí i erotický obsah

ChatGPT je v současnosti vůbec nejpoužívanější umělou inteligencí, jejíž podíl na trhu podle serveru Visual Capitalist dosahuje zhruba 82 procent, díky čemuž má tento nástroj výrazný náskok před veškerou svou konkurencí. Jeho tvůrce, společnost OpenAI, ale samozřejmě i nadále pracuje na mnoha zásadních rozšířeních a vylepšeních.
Významné změny by se přitom uživatelé ChatGPT mohli dočkat už v prosinci. Právě od konce letošního roku chce totiž OpenAI zpřístupnit méně cenzurovanou verzi chatbota, která bude vůbec poprvé obsahovat i erotické materiály.
„V prosinci budeme důkladněji zavádět věková omezení. V rámci naší zásady ‚zacházejme s dospělými jako s dospělými‘ od té doby plnoletým uživatelům povolíme ještě více věcí, jako je například erotický obsah,“ uvedl podle CNBC generální ředitel OpenAI Sam Altman.
OpenAI zatím tají, co přesně bude povoleno
Podle Altmana byly stávající verze ChatGPT „poměrně omezující“, za čímž stála snaha chránit především mladistvé uživatele před různými duševními problémy. „Tento přístup ovšem učinil chatbota méně užitečným a méně příjemným pro mnoho jiných uživatelů, kteří neměli žádné problémy s duševním zdravím,“ doplnil šéf OpenAI.
Právě díky plánovanému zavedení nových nástrojů, kam spadají různé bezpečnostní funkce a funkce rodičovské kontroly, půjde bez problémů odlišit dospělé uživatele od dětí. To podle OpenAI umožní rozvolnění současných pravidel pro plnoleté uživatele, a to včetně konce omezení v oblasti erotického obsahu.
Společnost OpenAI zatím odmítla blíže komentovat, co přesně bude od prosince povoleno. Přesto však aktuální oznámení značí skutečně zásadní změnu v politice firmy, která dříve erotiku ve většině kontextů striktně zakazovala. Podle odborníků je přitom možné, že OpenAI současným krokem reaguje na rostoucí konkurenci, jelikož třeba chatbot Grok od společnosti xAI patřící Elonu Muskovi už erotický obsah nějakou dobu povoluje.
Nová rada a silnější personalizace
Kromě plánovaného zpřístupnění erotického obsahu Altman oznámil i další poměrně zásadní novinky. V nadcházejících týdnech má být spuštěna nová verze ChatGPT, která chatbotovi umožní osvojit si mnohem výraznější osobnosti než dosud.
„Pokud chcete, aby ChatGPT reagoval velmi lidským způsobem, používal spoustu emotikonů nebo se choval jako váš přítel, měl by to dělat. Ale samozřejmě jen tehdy, pokud to opravdu budete chtít,“ řekl šéf a jeden ze spoluzakladatelů OpenAI.
Poslední novinkou je zavedení osmičlenné expertní rady pro psychickou pohodu (well-being), která se bude zabývat tím, jak umělá inteligence ovlivňuje duševní zdraví, emoce a motivaci uživatelů. Cílem nové rady je podle OpenAI především stanovení toho, jak by měly vypadat zdravé interakce s AI.