Umělá inteligence změní společnost mnohem víc než covid, varuje odborník

Dopady umělé inteligence na pracovní trh a společnost jako takovou – téma, kterému se věnují IT specialisté, novináři i politici. Velký ohlas ale mají hlavně prohlášení lídrů byznysu, respektive šéfů a zakladatelů firem, jež danou technologii vyvíjejí. V posledních dnech v této souvislosti silně rezonoval text generálního ředitele společnosti Hypertwrite Matta Shumera, v němž porovnává nástup umělé inteligence s pandemií covid-19 a varuje, že tentokrát budou změny ještě výraznější.
Virální příspěvek měl brzy po vydání desítky milionů zhlédnutí a také tisíce sdílení na sociální síti X. Shumer v něm totiž tvrdí, že umělá inteligence už nyní zastane veškerou jeho odbornou práci a ostatní lidé, kteří pracují hlavou, na tom podle něj brzy budou podobně. „Píšu to pro moji rodinu, přátele a známé, na kterých mi záleží. Neustále se mě ptají, jak to vlastně je s AI, protože se jim nedostává odpovědi odpovídající realitě,“ uvádí ve své téměř pět tisíc slov dlouhé eseji citované serverem Business Insider.
AI není budoucnost, ale současnost
Shumer je mimo jiné zakladatelem společnosti Otherside AI, která nabízí nástroj pro psaní s podporou umělé inteligence. Sám se tak v prostředí denně pohybuje a potkává s dalšími experty z oblasti technologií, kteří podle něj nyní zažívají to, co postupně čeká většinu oborů.
„Nechceme předvídat budoucnost. Říkáme, co právě teď probíhá v našich zaměstnáních, abyste věděli, že jste na řadě,“ zaznívá v textu, v němž zároveň nechybí ani zmínka o tom, že i spousta pracovníků mimo technologický sektor měla už před lety nepříjemnou zkušenost s prvními verzemi ChatGPT.
Dnešní AI modely jsou z pohledu Shumera na úplně jiné úrovni než ty, které se používaly před půl rokem, a proto vyzývá, aby lidé hodili obavy za hlavu a začali se s nimi sžívat. „S umělou inteligencí byste se měli seznámit co nejdříve. Letošek proto může být nejdůležitějším rokem ve vaší kariéře,“ upozorňuje s tím, že spousta jednotlivců i firem takovou skutečnost stále ignoruje.
Nejnovější modely s velkým potenciálem
Shumer není zdaleka jediným, kdo bije na poplach. Navzdory nesouhlasu dalších technologických lídrů je CEO společnosti Anthropic Dario Amodei přesvědčený o tom, že by AI mohla do pěti let vymazat až polovinu juniorních pozic v administrativě. A podobný názor má i zakladatel XAI Elon Musk, jenž mluví o rychlém nahrazení profesí, které nevykonávají fyzickou práci.
Že pracovníci se zkušenostmi s umělou inteligencí budou čím dál cennější, si myslí rovněž spoluzakladatel Redditu Alexis Ohanian. „Skvělý článek. Naprosto souhlasím,“ říká v reakci na Shumerův příspěvek.
Současný boom kolem umělé inteligence odstartovalo na podzim roku 2022 uvedení prototypu zmíněného jazykového modelu ChatGPT 3.5. Nástroj, jenž byl k dispozici zcela zdarma, se rázem stal jednou z nejpoužívanějších internetových aplikací na světě. Nutno však podotknout, že k dokonalosti má technologie stále daleko, o čemž svědčí třeba takzvané „halucinace“, tedy podávání zavádějících či nepravdivých odpovědí na dotazy ze strany uživatelů.
Sám Shumer je každopádně přesvědčen, že navzdory podobným neduhům se kvalita současných verzí AI velmi rychle zvyšuje. Jako příklad zmiňuje pokročilé modely Opus 4.6 od Anthropicu a GPT-5.3 Codex od OpenAI, jež jsou primárně zaměřeny na softwarové inženýrství, přičemž druhý z nich se dokonce měl podílet na svém vlastním stvoření.
„Nešlo jen o provádění mých pokynů, nýbrž o inteligentní rozhodování. Poprvé jsem měl pocit, že AI ví, jak se správně rozhodnout,“ podotýká manažer, který se díky tomu nebojí technologii svěřit ani komplexní a časově náročné úkoly. „Myslím, že se nacházíme ve fázi, kterou lze označit jako ,tohle se zdá být zcela přehnané‘ a která nás ovlivní mnohem, mnohem víc než covid,“ dodává Shumer.