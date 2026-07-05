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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nová Mumie a pokračování české komedie Křtiny či katastrofického Greenlandu

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Lee Cronin's The Mummy
Autor: New Line Cinema, Warner Bros.

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 6. července?

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Přání k narozeninám: Křtiny

Úspěšná romantická komedie z dílny Marty Ferencové pokračuje. Babička Líba a dědeček Arnošt chystají křtiny a vše má proběhnout podle Líbina plánu. Jenže to by snacha Simona nesměla zvolit jiné jméno… Bláznivá komedie ukáže, že odhalení některých tajemství bychom měli nechat na později, minimálně na dobu po křtu. V hvězdném obsazení se ukáží zdejší esa jako Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jaroslav Plesl či David Švehlík. Oproti jedničce se nevrátili Igor Orozovič a Veronika Khek Kubařová, které nahradili Tomáš Měcháček a Táňa Pauhofová. 

Další Přání k narozeninám na Netflix dorazí 8. července. Zdroj: Youtube.com

Lee Cronin: Mumie

Dospívající dcera respektovaného novináře jednoho dne zmizí beze stopy v poušti. Po osmi letech se nečekaně vrátí, zprvu radostné setkání se však mění v noční můru. Dívka je totiž posedlá tajuplnou temnou entitou, načež rodina musí bojovat nejen o její život, ale hlavně o ten svůj. Novou verzi slavné Mumie natočil režisér Lee Cronin, jenž na rozdíl od posledního rebootu vsadil spíše na psychologický horor plný nechutností. 

Mumii uvidíme na HBO Max od 10. července. Zdroj: Youtube.com

Trying

Pokračování vztahového seriálu sledujícího náhradní rodiče pokračuje. Nikki a Jason se v páté sérii potkají s biologickou matkou svých dětí Princess a Tylera. Její návrat převrátí poklidný rodinný život vzhůru nohama a zároveň prověří vztah rodičů k dětem. V hlavní roli se opět objeví úspěšný britský herec Rafe Spall.

Trying pokračuje na Apple TV+ 8. července. Zdroj: Youtube.com

Greenland 2: Útěk

Úspěšný katastrofický snímek pokračuje. Rodina Garrityových minule přežila globální katastrofu a nyní se vydává na cestu napříč zpustošenou Evropou. Na ní John, Allison a Nathan čelí nejen drsnému klimatu, ale i zlotřilým banditům. Povede se jim neztratit víru v postapokalyptických podmínkách? Hlavní role si ve filmu střihli Gerard Butler a Morena Baccarin.

Druhý Greenland už je online na Canal+ a Skylinku. Zdroj: Youtube.com

Equalizer 3: Poslední kapitola

Robert McCall (Denzel Washington) se po letech násilí usadil na jihu Itálie a v přímořském městečku konečně nalezl klid. S místními skvěle vychází, proto ho po čase začne štvát, že žijí ve strachu před mafiánskými bossy. McCall proto znovu vyráží do drsného boje… Snímek sice nese podtitul Poslední kapitola, nedávno ale Washington i režisér Antoine Fuqua odhalili, že se McCall nakonec ještě vrátí.

Prozatím poslední Equalizer uvidíme na Canal+ od 11. července. Zdroj: Youtube.com
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