Investoři jsou taky lidi. České firmy radí startupům, jak je zaujmout

Talent nestačí. Toto okřídlené sdělení se často objevuje v české umělecké komunitě. Platí však i pro podnikání. Aby se ze skvělého nápadu stal také úspěšný byznys, potřebujete zaujmout investory. Jenže zatímco lokální tvůrci si většinou vystačí s crowdfundingem, coby startupisté, kteří chtějí vyletět k obloze jako jednorožec, musíte sehnat podporu mezi kapitálovými fondy či velkými firmami.

A ty bude kromě atraktivního produktu mimo jiné zajímat, jak má vaše začínající firma nachystané procesy. Kromě toho navíc prověří osobnost zakladatele, jeho tah na branku, znalost trhu i uvěřitelnost vize. Jinými slovy, získání investice, ačkoli to tak možná nevypadá, bývá vykoupeno potem a dřinou, přičemž líbivou prezentací to celé teprve začíná.

Úspěch firmy jde vždy ruku v ruce se schopnostmi lidí, kteří ji řídí. Zda je startup skutečně výkonný, je možné podle Igora Strečka, spoluzakladatele firem Webglobe a Eco Verde Recycling, vytušit už z toho, jak je na získávání peněžních prostředků od investorů připravený. „Fundraising není jednoduchý proces, a když čtete, jak různé technologické či jiné startupy získaly miliony dolarů, vězte, že to rozhodně nebylo ‚zadarmo‘ a bez pořádně tvrdé práce,“ vysvětluje Střeček, který je sám investorem, redakci Euro.cz s tím, že právě toto by měla být první věc, na niž bude ambiciózní šéf mladé firmy myslet, když se do investičního kola pustí.

Souhlasí s ním i Alan Pock, zakladatel crowdfundingové platformy Investown: „Pokud jste po seed fázi, už nezáleží jen na zakladateli a skvělém nápadu, ale roli hraje rovněž i úspěch na trhu a prokazatelná data. Přihlíží se k tomu, co se díky první investici podařilo, jak efektivně se peníze využily a jakou trakci díky nim společnost má. To vše je důležitý ukazatel úspěšnosti firmy, na jehož základě se potenciální investoři rozhodují.“ Samozřejmostí je, že všechna tvrzení, ať už se týkají finančních výsledků, nebo analýzy trhu, podnik řádně ověří a postaví se za jejich pravdivost.





Příběhy táhnou

Také investoři jsou samozřejmě jenom lidé. To znamená, že mají emoce a plnou pozornost udrží jen 90 sekund. Navíc jim rukama projdou stovky zájemců o finanční podporu, a proto je podle zástupců firem musíte zaujmout silným příběhem na první dobrou. Máte na to asi minutu na začátku setkání.

„Zakladatelé musejí dokázat svoji jedinečnost nejen prezentací inovativních funkcí produktu nebo služby, ale také by měli ukázat, jak řeší možným, nebo ideálně již stávajícím zákazníkům skutečné tržní problémy. Toto vše během relativně krátkého setkání, které nedává moc prostoru jít do hloubky. Řešení, provedení a cíl musejí být hned jasné,“ objasňuje Hynek Sochor, zakladatel akcelerátoru a fondu Soulmates Ventures. Dodává, že obrovskou výhodu má každý, kdo už v této fázi představí první životaschopný produkt.

Po úvodu schůzky následuje křížový výslech. Investory bude zajímat, co uděláte, pokud vaše předpoklady selžou. Když se změní politická situace, přijde ekonomická krize a nebo vás prostě předběhne konkurence. Na všechny tyto otázky si musíte připravit sebevědomé, avšak uvěřitelné odpovědi.

Venture kapitál by startup neměl potřebovat

Například v Purple Ventures mají celkem šest kritérií, podle kterých si vybírají, kterým startupům budou důvěřovat. Vedoucí fondu Jan Staněk podotýká, že ideálně by se mělo jednat o evropského zakladatele s vazbou na region střední a východní Evropy, jehož firma se nachází v rané fázi vývoje a hledá typicky pre-seedovou investici. Také se musí jednat o firmu, která se zabývá něčím, co má pro společnost nějaký hmatatelný přínos. Stejně tak ho zajímá motivace a osobnost zakladatele. Předposledním kritériem je poptávka po daném produktu a nakonec záleží i na tom, zda má firma potenciálně nějakého kupce. Jinak řečeno, jestli se firmu podaří exitovat. Smysl totiž vidí v podpoře nových a nových startupů.

Poslední radou ostřílených podnikatelů je, aby se člověk nespoléhal na to, že jej podpoří lidé, které si vybral a ke kterým vzhlíží. Naopak, realistický plán obnáší oslovit 50 až 100 andělských investorů, protože každý z nich má jiná očekávání. Někdo raději uslyší o pomalém stabilním růstu, existují však i milovníci rizika, kteří v pre-seed fázi nejdou pod 20násobný příslib valuace.

Řečeno jinak, zakladatel musí doufat, že najde někoho, s kým se jeho představy setkají. Nehledě na to každopádně platí, že se celý proces do jisté míry stále podobá hodu kostkou. A právě proto by každý startup měl být životaschopný sám o sobě a jeho vlastník by měl počítat i s možností, že ho k úspěchu dovede nezávisle na investorech vlastními silami. Sháněním venture kapitálu, jakkoliv paradoxně to zní, by se totiž šéf startupu měl zabývat teprve ve chvíli, kdy podporu vlastně nepotřebuje.

„Investice od VC by měly být tím posledním, nikoli prvním krokem, a rozhodně by neměly být jedinou možností. Tento přístup může možná působit nekonvenčně, ale zkuste se zaměřit na generování zisku a vlastní financování růstu,“ shrnuje Pavel Bulowski, produktový ředitel a spoluzakladatel společnosti Meiro.