Trumpova cla dopadají i na ty nejbohatší. Kvůli nejistotě lidé odkládají nákup našich aut, postěžoval si šéf Lamborghini

Ačkoliv Bílý dům nedávno oznámil dohodu s Evropskou unií o zavedení 15procentních cel na dovoz zboží do Spojených států, existuje celá řada odvětví, na něž se tato sazba nevztahuje. Jedním z nich je například automobilový průmysl, kde aktuální výše cel dosahuje 27,5 procenta. To pro evropské výrobce představuje značný problém.
Na současnou situaci si nyní postěžoval i Stephan Winkelmann, generální ředitel luxusní italské automobilky Lamborghini, která vyrábí vysoce výkonné supersportovní vozy. Ačkoliv by se mohlo zdát, že právě zákazníci této společnosti nebudou řešit „každou korunu“, podle Winkelmannova vyjádření v poslední době počet objednávek od amerických zákazníků znatelně poklesl.
„Nejistota ohledně dovozních cel způsobila, že i nejbohatší kupující superaut Lamborghini své nákupy odkládají. Někteří čekají, protože si chtějí být jisti, že se jedná o konečnou částku, která bude stanovena. Jiným navýšení nevadí, nebo s nimi o ceně budeme vést jednání,“ uvedl Winkelmann pro CNBC.
Přesunout výrobu do USA nelze
Americká cla jsou pro Lamborghini nepříjemným problémem, jelikož Spojené státy jsou dlouhodobě jejím největším trhem. Na rozdíl od mnoha jiných automobilek navíc značka nechce přesunout výrobu do USA, protože cíleně vyrábí jen malý počet vozů, aby podpořila jejich exkluzivitu, kterou by navýšená produkce z nové americké továrny snížila. Součástí atraktivity Lamborghini má být zároveň právě to, že jsou auta vyráběna v Itálii.
Na druhou stranu, divit se americkým zákazníkům, že se do nákupu luxusních supersportů aktuálně nehrnou, asi příliš nelze. Vzhledem k tomu, že cena i těch nejlevnějších modelů Lamborghini začíná na částce zhruba 8,5 milionu korun, znamená současné 27,5procentní clo na dovoz do USA dodatečnou minimálně 2,3milionovou přirážku. Ne zřídkakdy to ale může být i výrazně více. „I bohatí lidé jsou citliví na zvyšování cen. Sami se totiž milionáři nebo miliardáři stali z nějakého důvodu, takže dobře vědí, co dělají a proč to dělají,“ doplnil Winkelmann.
Přibývá mladých zákazníků i žen
Pozitivní zprávou pro italskou automobilku je skutečnost, že je před jakýmkoli poklesem poptávky zatím poměrně dobře chráněna, a to díky velkému množství objednávek, které čekají na vyřízení. Vozy, jež firma svým zákazníkům aktuálně dodává, byly totiž objednány už před rokem, ba dokonce dvěma.
Tedy jinými slovy, ani přes současný pokles objednávek z USA rozhodně nelze říct, že by snad Lamborghini zažívalo těžké časy. V roce 2024 dosáhla firma dosud rekordních tržeb ve výši přes tři miliardy eur (asi 74 miliard korun) a svým zákazníkům dodala 10 867 vozů. Tomuto úspěchu přitom pomohla i skutečnost, že od předloňska uvedla na trh tři hned nové modely – osmiválcový Temerario, dvanáctiválcový Revuelto a hybridní SUV Urus SE.
Minulý týden na akci Monterey Car Week navíc značka představila nový limitovaný supersport s názvem Fenomeno. Je to dosud její nejrychlejší a nejvýkonnější vůz, který se pyšní výkonem 1 080 koní a zrychlením z 0 na 100 km/h za 2,4 vteřiny. Exkluzivitu tohoto modelu má podpořit skutečnost, že jich Lamborghini plánuje vyrobit jen 29 kusů.
Nutno podotknout, že jedním z faktorů současných úspěchů automobilky se sídlem v Sant'Agata Bolognese je i rostoucí počet boháčů po celém světě, a to zejména mezi mladší generací. „Průměrný věk kupujícího Lamborghini je nyní pod 45 let a v Asii dokonce pod 30 let. Máme tedy velmi mladou zákaznickou základnu podnikatelů, kteří si své peníze často vydělali sami,“ vysvětlil Winkelmann.
Pomáhá každopádně i větší zaměření společnosti na ženské zákaznice – ať už přímo skrze vlastní vozy (mezi ženami se velké oblibě těší hlavně zmíněný Urus), nebo skrze speciálně organizované akce, jako je například setkání řidiček s názvem „She Drives a Lambo“.
„Vždy jsme byli značkou zaměřenou především na muže, které lákal náš atraktivní design a výkon. Na druhou stranu ale vidíme, že díky modelu Urus jsme získali více žen, které se o nás začaly o to více zajímat a vybudovali si k nám důvěru,“ uzavřel Winkelmann.