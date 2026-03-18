Před 101 lety udeřilo v USA ničivé Tri-State tornádo. Kvůli nedostatečné předpovědi a chybějícímu varovnému systému usmrtilo na 700 lidí

Tornáda se řadí k nejničivějším a nejhůře předpověditelným projevům počasí. Jedná se o vzdušný vír, který počíná rotovat od země, tedy se zhmotňuje odspoda nahoru. Jeho síla a následky mohou být devastující, jak se na vlastní kůži přesvědčili roku 1925 obyvatelé tří států USA, jež tornádo postihlo.
Co se dozvíte v článku
Od Missouri po Indianu
Tri-State tornádo se přezdívá živelní pohromě, která se tehdy 18. března přehnala skrze tři americké státy. Nejdříve zasáhlo jihovýchod Missouri, dále pokračovalo přes jižní Illinois a poté až na jihozápad Indiany. Tornádo způsobilo škody v řadě měst a mělo na svědomí 695 zmařených životů.
K jeho vzniku přispěla kombinace nízkého tlaku vzduchu pohybujícího se od Missouri na severovýchod spolu s teplou frontou mířící na sever. Toto víření přinášelo teplo, vlhko a nestabilitu, jejichž spojení vede k vytvoření prudkých a dlouhotrvajících tornád.
Naneštěstí, Tri-State tornádo nebylo jediné, které se toho dne ve Spojených státech amerických objevilo. Nejméně sedm dalších udeřilo i na jiných místech USA, konkrétně například v Tennessee, Kentucky nebo Alabamě. A ani jejich řádění se neobešlo bez obětí na životech – ve skutečnosti zavinila smrt dalších bezmála padesáti osob.
Nejhůře postihlo Murphysboro
Tri-State tornádo propuklo kolem 13. hodiny odpolední u missourského města Ellington. Obyvatele zastihlo nepřipravené, jelikož předpověď počasí žádné významnější výkyvy neohlašovala. Odtud zamířilo na severovýchod, avšak ještě než se přes řeku Mississippi dostalo do jižního Illinois, napáchalo škody ve městech, jako je Annapolis, Biehle a Frohna. Mimoto si zde vyžádalo 11 obětí.
V jižním Illinois se dále prohnalo městy Gorham, De Soto či Murphysboro. Posledně jmenované postihlo nejničivěji, jeho vinou tu zahynulo 234 lidí. Celkově pak v Illinois střetnutí s tornádem nepřežilo více jak 600 osob, přičemž Gorham, ale také Annapolis či Biehle byly doslova srovnány se zemí.
Server usatoday.com ve spojitosti s ním otiskl výpověď jedné školačky, kterou Tri-State tornádo v Gorhamu zastihlo zrovna ve chvíli, kdy byla ve škole. Na celou událost vzpomínala takto: „Zdálo se, že se zdi kolem nás hroutí. Potom se na jednom konci chodby propadla podlaha. Všichni jsme uklouzli nebo se svezli tím směrem.“
Po překročení řeky Wabash se tornádo přesunulo do Indiany. V tomto státě zpustošilo mimo jiné města Griffin, Owensville či Princeton a ve venkovských oblastech zničilo zhruba 85 farem. O život připravilo 71 lidí. Následně směřovalo do Petersburgu, sem už ovšem nedorazilo. Přibližně pět kilometrů před ním se totiž v 16: 30 vytratilo.
Tornádo dosáhlo síly EF5
Rychlost větru tornáda dosahovala dle odhadů 480 kilometrů v hodině, podle rozšířené Fujitovy stupnice se tak jednalo o tornádo síly EF5. Tato stupnice slouží ke klasifikaci intenzity tornáda prostřednictvím 28 indikátorů poškození, stupeň EF5 se přitom pokládá za nejsilnější.
Celkem v USA běsnilo 3,5 hodiny, přičemž za tu dobu zdolalo 352kilometrovou vzdálenost. Jeho šířka činila zhruba 1,6 kilometru a průměrná rychlost 100 kilometrů v hodině. To vše z něj učinilo jedno z nejničivějších tornád, která v Americe dodnes pamatují. Počet obětí se vyšplhal na 695 osob, víc jak dvě tisícovky lidí pak jeho vinou utrpěly zranění a další tisíce připravilo o střechu nad hlavou.
Škody se vyšplhaly na 16,5 milionu dolarů
Co se celkových škod týče, byly dalekosáhlé. Jejich výše byla vyčíslena na 16,5 milionu dolarů, což po zohlednění inflace dělá podle BBC v dnešních cenách zhruba 2,3 miliardy liber, respektive asi 66 miliard korun. Zdecimováno bylo na 15 tisíc domů.
Takový rozsah škod byl dán zejména nedostatečnou předpovědí počasí. Kromě toho ale problém spočíval i ve skutečnosti, že tehdy nebyl k dispozici žádný varovný systém, který by obyvatele na blížící se nebezpečí upozornil.
Zmíněný server usatoday.com v souvislosti se škodami napáchanými tornádem ocitoval pasáž z knihy Extreme Weather: A Guide and Record Book od Christophera H. Burta, který se k tornádu Tri-State vyjádřil následovně: „Ať už se vezme v úvahu jakékoli měřítko – způsobené škody (na majetku, ztráty na životech, zranění) nebo rozsah (délka trasy, rychlost postupu) –, v historii klimatu nemá tato událost obdoby. Tornádo bylo tak velké, že lidé, kteří ho viděli, jej popisovali jako obrovský černý mrak nebo ,mlhu‘.“
Zdroje: britannica.com, bbc.com, eu.usatoday.com, pbs.org