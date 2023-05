Trask expanduje do Severní Ameriky. Český specialista na digitalizaci chce za oceán přinést unikátní řešení včetně umělé inteligence

Tuzemský Trask vstupuje do nové éry a zahajuje expanzi na severoamerický trh. Spojené státy americké se tak spolu s Kanadou stanou šestou, respektive sedmou zemí, v níž tato firma, která dlouhodobě patří mezi nejrychleji rostoucí technologicko-poradenské společnosti v evropském regionu, otevře nové pobočky, a potvrdí tak své globální ambice.

„V Trasku jsme přesvědčeni o perspektivě dalšího rozšiřování našich služeb a přinášení našeho jedinečného přístupu a zkušeností do Severní Ameriky. Toto úsilí je pro nás klíčové, abychom mohli pokračovat v růstu na trhu a vytvářet hodnoty pro klienty, jejich zákazníky a naše spolupracovníky,“ řekl redakci Euro.cz jako jedné z prvních šéf firmy Pavel Riegger, jenž v minulosti pracoval například i pro tamní známou investiční společnost Goldman Sachs.

Firma už pomohla mnoha bankám

Trask v současnosti poskytuje služby především v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky a výroby. Na severoamerickém trhu se zpočátku zaměří na odvětví finančních služeb, konkrétně na zmíněné bankovnictví a pojišťovnictví, kapitálové trhy, správu majetku a aktiv a některé fintech segmenty. S těmi má již zkušenost z velkých bank, jako jsou ČSOB, Česká spořitelna, Unicredit Bank či KBC a Erste.

Firma vytváří i další digitální řešení zaměřená na různé obchodní problémy, což má klientům pomoci s celým jejich online ekosystémem. Severoameričtí zákazníci tedy díky expanzi získají přístup k mnoha novinkám v oblasti plateb, open bankingu či k větší automatizaci způsobené zapojením umělé inteligence. Řízení expanze bude mít na starost Američan John Weisel.

„John nám přináší bezkonkurenční znalosti globálního trhu a zkušenosti z desítek let působení ve vedoucích pozicích v odvětví podnikových a technologických služeb u několika největších světových firem. Věříme, že jeho zkušenosti skvěle obohatí náš přístup a společně pomůžeme našim klientům k dosažení vytyčených cílů,“ podotkl Riegger.

Výrazný rozdíl oproti konkurenci

Weisela podle vlastních slov k přijmutí nové pozice přesvědčily hlavně odlišné podmínky, které dnes na trzích panují. „Situace v odvětví profesionálních služeb se navždy změnila a klíčem k poskytování větší hodnoty je nově blízkost ke klientovi a orientace na řešení. Jsem navíc přesvědčen, že lepší přístup společnosti Trask ji bude i nadále odlišovat od konkurence,“ nechal se slyšet.

Expanzí do Severní Ameriky započne další kapitola historie úspěšné firmy z Prahy, která byla založena už v roce 1994. Kromě České republiky má Trask už několik let své pobočky také ve Velké Británii, Německu, na Slovensku nebo v Rakousku. V současnosti společnost zaměstnává více než tisíc IT odborníků a její obrat se vyšplhal přes 1,5 miliardy korun.