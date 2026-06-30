TESLA Energy Group dokončila jedno z největších samostatně stojících bateriových úložišť v Česku, další podobné projekty se chystají

S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické a větrné elektrárny, je stále důležitější udržovat stabilitu elektrické sítě. Výroba elektřiny z těchto zdrojů totiž kolísá podle počasí a zároveň se průběžně mění i spotřeba domácností a firem. Právě kvůli tomu v poslední době roste význam bateriových úložišť (BESS), které slouží jako rychlá energetická rezerva – v době přebytku elektřinu ukládají a při jejím nedostatku ji dokážou rychle vrátit zpět do sítě.
Právě jedno takové bateriové úložiště o využitelném výkonu 10 MW a kapacitě 27 MWh nyní dokončila skupina TESLA Energy Group ve Velké Bíteši. Jedná se o takzvané stand-alone úložiště, tedy samostatně stojící bateriový systém, který není přímo vázaný na konkrétní zdroj výroby elektřiny a funguje jako samostatný prvek energetické soustavy.
„BESS ve Velké Bíteši je primárně určený pro služby výkonové rovnováhy a dokáže okamžitě vyrovnávat výkyvy v síti. Celý projekt ukazuje, že bateriová úložiště už nejsou v české energetice okrajovou technologií – stávají se plnohodnotnou součástí infrastruktury. Velká Bíteš je navíc prvním projektem skupiny TESLA Energy Group, který využívá bateriovou technologii společnosti EVE Energy, světové dvojky na trhu, se kterou jsme v loňském roce navázali strategické partnerství,“ řekl Peter Stančík, ředitel obchodu pro Evropu ve společnosti TESLA Energy Group.
Důraz byl kladen i na kyberbezpečnost
Nové úložiště je tvořené třemi výkonovými bloky, přičemž každý z nich obsahuje jeden měnič Siemens Gamesa a dva bateriové kontejnery. Celý systém využívá vysoce účinné kapalinové chlazení, které pomáhá udržovat stabilní teplotní režim bateriových packů a přispívá k jejich delší životnosti. Kontejnery vyráběné na zakázku v Evropské unii jsou zároveň zateplené kvůli snížení vlastní spotřeby energie.
Velký důraz byl v projektu kladen rovněž na kyberbezpečnost. Součástí řešení je proto lokální řídicí jednotka, která eliminuje riziko nežádoucího přístupu třetích stran a umožňuje bezpečnou komunikaci s nadřazeným systémem řízení v souladu s požadavky evropské kyberbezpečnostní směrnice NIS2. Navíc je BESS napojené na interní dispečink TEG, jenž nepřetržitě monitoruje například teplotu, tlak nebo výkon celého systému.
Investorem, provozovatelem a realizátorem úložiště ve Velké Bíteši je společnost MG Power, která už provozuje BESS o kapacitě 6,7 MWh v Kuřimi. „Velká Bíteš pro nás navazuje na provoz úložiště v Kuřimi a potvrzuje směr MG Power: budovat a provozovat samostatně stojící bateriová úložiště jako plnohodnotnou součást české energetické infrastruktury. U projektů této velikosti je klíčová nejen kapacita, ale také bezpečnost, rychlá odezva, přesné řízení výkonu a dlouhodobá spolehlivost,“ sdělil šéf MG Power Gustav Urbánek.
Česko prožívá bateriový boom
Kromě úložišť ve Velké Bíteši a v Kuřimi připravuje MG Power ve spolupráci s TESLA Energy Group také další projekty v Čebíně, Bystřici nad Pernštejnem a Příboře. První z nich by měl být dokončen už letos v létě, přičemž po zprovoznění všech úložišť bude portfolio společnosti přesahovat 120 MWh bateriové kapacity. I přes tento nárůst ale odborníci upozorňují, že nová BESS v Česku přibývají v porovnání s jinými evropskými zeměmi výrazně pomaleji.
„Některé okolní země začaly se stavbou bateriových úložišť dřív, protože tam měla o poznání větší podporu ze strany státu i veřejnosti. U nás bylo zpoždění třeba zapříčiněno absencí novelizace energetického zákona LEX OZE III. Ale souvisí to obecně také s výstavbou obnovitelných zdrojů energie, kdy okolní země mají vybudováno násobně víc fotovoltaik a větrných elektráren, proti nimž je teď v Česku vedena vlna dezinformačních kampaní,“ řekl pro Euro.cz bateriový specialista ze společnosti TESLA Energy Group Ivo Apffel.
Podle tohoto odborníka výstavbu BESS v Česku komplikuje rovněž fakt, že v dané lokalitě musí být dostatečně kvalitní připojení k síti, tedy nejen příkon, ale i výkon, a to ideálně ve stejné výši. Takových volných lokalit je přitom k dispozici jen velmi malé množství a distributoři navíc novým žádostem o připojení vyhoví jen málokdy, protože v síti není volná kapacita. To by se naštěstí mělo změnit už od ledna 2027, kdy se díky nové tarifní struktuře začne kapacita uvolňovat.
I přesto všechno lze ale říct, že Česko aktuálně prožívá bateriový boom. „Vyrůstají u nás stále větší projekty. Zatímco před dvěma lety přicházeli zákazníci s poptávkou na jednotky MWh, nyní jsou to vyšší desítky až stovky MWh na jednotlivém projektu. Po bateriích navíc sahá i stále více zákazníků s vlastním provozem, tedy s areály, které už mají fotovoltaiku a teď chtějí bateriové úložiště jako ideální doplněk k energetickým úsporám a optimalizaci. Na takových bateriích ostatně Tesla Energy Group původně vyrostla – za šest let jsme jich dokončili 34,“ uzavřel Apffel.