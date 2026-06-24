Od výrobní linky až po regál: Jak technologie podporují budování hodnoty produktu?

Společnost Procter & Gamble těmto očekáváním rozumí a využívá pokročilé technologie, aby vytvářela hodnotu, kterou spotřebitelé skutečně oceňují. Emilia Burzyńska, Europe Chief Data Officer společnosti Procter & Gamble, vysvětluje, jak firma využívá moderní technologie k budování lepší zákaznické zkušenosti.
Hodnota produktu vzniká díky opakovaně pozitivním zkušenostem spotřebitelů. Proto společnost Procter & Gamble staví zákazníka do centra své pozornosti a zaměřuje se na jeho potřeby a očekávání. Tento přístup tvoří základ strategie 5 Vectors of Excellence, která definuje pět klíčových oblastí ovlivňujících kvalitu zákaznické zkušenosti:
- Produkt by měl nejen plnit svůj účel, ale také šetřit čas či peníze, zjednodušovat každodenní činnosti a přinášet lepší výsledky.
- Balení by mělo zajistit bezpečné doručení produktu, pohodlné používání a zároveň poskytovat důležité informace.
- Komunikace má být jasná, srozumitelná a odpovídat potřebám spotřebitelů.
- Dostupnost znamená, že produkt lze snadno najít a zakoupit tam, kde ho zákazníci očekávají.
- Hodnota je výsledkem všech zkušeností, které spotřebitel během kontaktu s produktem získá.
Specializovaná řešení a moderní technologie jsou klíčovými nástroji pro zajištění vysoké kvality ve všech těchto oblastech.
„Abychom dokázali reagovat na potřeby spotřebitelů, musíme rychle zpracovávat data, neustále hledat a testovat nová řešení a efektivně řídit složité procesy, například plánování dodavatelských řetězců. Technologie se proto staly jedním z nejdůležitějších nástrojů, které nám pomáhají naplňovat strategii 5 Vectors of Excellence. Využíváme širokou škálu moderních řešení – od inovativních systémů kontroly kvality ve výrobě až po personalizované aplikace pro uživatele. Vše s ohledem na potřeby spotřebitelů,“ říká Emilia Burzyńska.
Jak technologie pomáhají zajistit kvalitu každého jednotlivého produktu?
Závazek společnosti P&G k nejvyšší kvalitě začíná již na výrobní lince. Například kvalita a bezpečnost plenek Pampers jsou zajišťovány pomocí pokročilých systémů obrazové analýzy.
„Každá plenka je monitorována desítkami senzorů v uzavřeném systému, který zajišťuje maximální čistotu a garantuje, že spotřebitel obdrží pokaždé bezchybný produkt,“ vysvětluje Emilia Burzyńska.
Jak vznikají obaly, které jsou pohodlnější pro spotřebitele a zároveň lépe recyklovatelné?
V rámci strategie 5 Vectors of Excellence je balení nedílnou součástí zákaznické zkušenosti.
„Při vývoji nových řešení, například kartonových obalů pro kapsle Ariel nebo holicí strojky Gillette, se nesoustředíme pouze na samotný materiál. Zajímá nás také, jak bude obal fungovat v každodenním životě. Spotřebitelé by měli využívat výhod inovací bez jakýchkoli kompromisů v oblasti kvality a komfortu, které od našich značek očekávají. Proto využíváme specializované nástroje, které nám umožňují testovat odolnost obalů z různých materiálů i jejich bezpečnost během přepravy a používání,“ vysvětluje Burzyńska.
Dokáže technologie přizpůsobit péči individuálním potřebám?
Jedním z nejdůležitějších cílů produktové komunikace je pomoci spotřebitelům zorientovat se v nabídce a vybrat si variantu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám. Typickým příkladem je péče o vlasy, kde hraje personalizace stále větší roli.
„Naším cílem není pouze představit produkt, ale především pomoci lidem pochopit, která z dostupných variant je pro ně nejvhodnější. Přesto se často stává, že si zákazníci ani po přečtení informací na obalu nejsou jistí, jaký šampon nebo kondicionér zvolit. Proto jsme vytvořili aplikaci, která na základě dotazníku a fotografie nahrané uživatelem doporučí vhodnou vlasovou péči. Díky tomu můžeme poskytovat personalizovanější doporučení a pomáhat spotřebitelům při informovaném rozhodování,“ říká Burzyńska.
Cesta produktu do regálu nezačíná v kamionu
Jedním z pilířů strategie 5 Vectors of Excellence je zajistit, aby zákazníci měli produkty k dispozici přesně tehdy a tam, kde je potřebují. Z pohledu spotřebitele to znamená dobře zásobený regál, přehledné vystavení produktů a možnost rychle najít správnou variantu.
Za touto zkušeností však stojí komplexní proces zahrnující výrobu, logistiku a řízení dostupnosti.
„S rostoucím počtem prodejních kanálů, ať už tradičních nebo online, je zajištění správné úrovně dostupnosti produktů stále složitější. Proto využíváme moderní analytické a plánovací systémy, které nám pomáhají předvídat poptávku, řídit zásoby a plánovat dodávky do jednotlivých obchodů. Tyto technologie nám také umožňují optimalizovat logistiku a navrhovat rozmístění produktů na regálech tak, aby byly klíčové informace i jednotlivé varianty snadno dostupné. Podobně plánujeme i dostupnost produktů v akcích, které musí být na prodejnách přesně ve chvíli, kdy je zákazníci hledají,“ vysvětluje Burzyńska.
Technologie jako nástroj strategie 5 Vectors of Excellence
Jak shrnuje Emilia Burzyńska: „Technologie hrají v naší strategii 5 Vectors of Excellence zásadní roli. Pomáhají nám vyvíjet ještě účinnější produkty, vytvářet intuitivnější obaly, lépe přizpůsobovat komunikaci potřebám zákazníků a zajistit dostupnost produktů ve správný čas a na správném místě. Díky tomu můžeme budovat ten nejdůležitější prvek – hodnotu vnímanou spotřebitelem, která vede k tomu, že se k našim značkám vrací a spojují si je s kvalitou a spolehlivostí.“