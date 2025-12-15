Technologičtí giganti znásobují investice v Indii. Desítky miliard od Amazonu nebo Microsoftu míří do datacenter i AI aplikací

Indie je zemí plnou tržních příležitostí, IT talentů i energetických zdrojů pro datacentra. Alespoň podle vedení Amazonu a Microsoftu, kteréžto americké společnosti se zavázaly v této asijské zemi investovat přes 50 miliard dolarů (více než jeden bilion korun) do cloudové a AI infrastruktury.
Nepřímo tak navazují na jinou přední technologickou firmu zpoza Atlantiku, a sice Intel, která jen krátce předtím oznámila, že v Indii plánuje spustit výrobu čipů ve snaze uspokojit čím dál rostoucí poptávku po počítačích a implementaci umělé inteligence. Pozadu navíc v tomto směru nezůstávají ani další velcí hráči v oboru.
Země praktických aplikací
Ačkoli nejlidnatější země světa ve vývoji vlastního modelu umělé inteligence zaostává za USA a Čínou a zároveň postrádá domácího technologického giganta, který by se mohl výše uvedeným organizacím vyrovnat, odborných znalostí a talentů v oblasti IT k vytvoření a nasazení AI aplikací na podnikové úrovni má více než dost. A právě v tom vidí zahraniční společnosti obrovský potenciál.
„Výhody Indie spočívají hlavně ve vývoji aplikací, které budou sloužit ke generování příjmů společnostmi zaměřenými na AI,” přiblížil pro server CNBC S. Krishnan, tajemník indického ministerstva elektroniky a informačních technologií. Mít vlastní model umělé inteligence a výpočetní techniku k efektivnímu využívání tohoto nástroje podle něj nestačí: „Je potřeba, aby firmy vytvořily i aplikační vrstvu a disponovaly dostatkem talentů pro jejich nasazení.”
Investiční závod?
Dle žebříčku Stanfordské univerzity patří Indie ve skutečnost mezi čtyři „nejvitálnější“ státy světa, co se rozvoje umělé inteligence týče. Před ní jsou v tomto směru pouze Velká Británie, Čína a USA.
Jak moc s pořadím zamíchají ony nedávno oznámené investice, pochopitelně ukáže až čas. Microsoft svých 17,5 miliardy dolarů, které si za tímto účelem vyčlenil, rozdělí do horizontu čtyř let, během nichž se bude soustředit na rozšíření rychle škálovatelné infrastruktury, začlenění umělé inteligence do národních platforem a zlepšení připravenosti pracovní síly.
„Investice tohoto rozsahu dává Microsoftu výhodu prvního hráče na trhu v oblasti datových center s vysokým počtem grafických procesorů. Zároveň činí z (jeho cloudového softwaru) Azure ideální platformu pro AI úlohy a prohlubuje soulad s vládní iniciativou v oblasti veřejné digitální infrastruktury,“ nechal se slyšet Tarun Pathak, výzkumný ředitel společnosti Counterpoint Research.
Na Amazon připadá v rámci zmíněné zahraniční investice suma více než 35 miliard dolarů. Ty firma zakladatele Jeffa Bezose přidá nad rámec dalších 40 miliard, které do indické IT infrastruktury napumpovala již v minulosti.
Atraktivitu Indie coby trhu, jenž může přispět k dalšímu rychlému rozvoji umělé inteligence, potvrzují rovněž společnosti OpenAI nebo Perplexity, jež v uplynulých měsících nabídly své nástroje milionům Indů zcela zdarma. A pozadu nechce zůstat ani Google, jehož vedení před časem oznámilo záměr investovat zde 15 miliard dolarů do budování kapacity datových center pro nový AI hub v jižní části země.
„Indie kombinuje obrovskou základnu uživatelů, rychle rostoucí poptávku po cloudu a umělé inteligenci a vysoce talentovaný IT ekosystém, který dokáže budovat a využívat AI ve velkém měřítku,” vysvětlil Pathak s tím, že právě proto se stává klíčovým centrem pro vývoj a nasazování technologií.
Prostor pro datová centra
Proč podle manažerů Googlu má být právě Indie zemí vhodnou pro budování nových datových center? Jde o to, že řada jiných asijských trhů, včetně Japonska, Číny či Singapuru, již „dospěla“ a na výstavbu dalších podobných zařízení už nemají příliš prostoru. V Indii oproti tomu jsou pozemky stále dostupné. A díky rostoucí kapacitě obnovitelných zdrojů firmy ušetří i za energii, což je pro provoz datových kolosů zásadní.
Spojení sil globálních poskytovatelů cloudových služeb, předních hráčů v oblasti umělé inteligence a domácích firem zběhlých v digitalizaci by mohlo dle CNBC rázem vést k vytvoření jednoho z nejžádanějších trhů s datovými centry na světě. „Pokud jde o výdaje na umělou inteligenci, Indie je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí v asijsko-pacifickém regionu,“ popsala Deepika Giri, viceprezidentka a vedoucí výzkumu ve společnosti International Data Corporation.