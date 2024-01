Gazdošův Knihobot byl vloni poprvé ziskový. Do oběhu vrátil na dva miliony knížek

Každý jeden den 10 tisíc knih. Tolik jich český secondhand Knihobot založený Dominikem Gazdošem v průměru od svých zákazníků přijímal po celý loňský rok. A protože se mu více než polovinu z nich, konkrétně na dva miliony kusů, záhy opět podařilo vrátit do oběhu, zakončil jej v obdivuhodné formě.





„I když to byl těžký rok, dokázali jsme se poprvé dostat do zisku, přesáhnout 300 milionů v tržbách a na rozdíl od e-commerce stále růst,“ prozradil mladý podnikatel, podle kterého k dosud rekordním číslům pomohl i fakt, že čtenáři začali služeb jeho startupu ve větší míře využívat opakovaně: „Zatímco na začátku loňského roku se jich do měsíce pro další objednávku vracela pětina, teď už jde o 30 procent.“





Za část loňského úspěchu každopádně Gazdoš a spol. vděčí rovněž Rohliku, neboť i prostřednictvím tohoto online supermarketu, respektive jeho rozvážkové služby se mohou zákazníci nepotřebných knih zbavovat, a tím jim tak dát šanci na druhý život. Stačí, když knihu, třeba i nezabalenou, předají kurýrovi při převzetí nákupu, který si na internetu objednali. Od června, kdy byla služba spuštěna, se tímto způsobem podařilo ,zachránit‘ na sto tisíc knih.

A opomenout nelze ani nedávnou expanzi, v rámci které se Knihobot vydal do sousedního Rakouska a Německa. Většina příjmů Gazdošovy firmy sice zatím stále pochází z Česka, avšak možná už ne nadlouho.

„Ukazuje se, že v Německu jdeme správným směrem. Ve střednědobém horizontu bychom zde chtěli dosáhnout stejného podílu na knižním trhu jako doma, což by znamenalo tržby kolem sedmi miliard korun. V dlouhodobém máme ale ambice větší. Služba našeho druhu může snadno pokrýt 10–20 procent knižního trhu,“ doplnil zakladatel Knihobotu.