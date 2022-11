Syrůček vdechl JRC nový život. Rok po akvizici skupinou Smarty Brands vzrostl obrat největší české sítě herních prodejen o polovinu

„Momentálně pracujeme se zhruba 20 tisíci zalistovanými výrobky. Do konce příštího roku bychom se ale chtěli dostat na nějakých 30 tisíc. Pokud se to povede, bude to naprosto úžasné, protože vést firmu, která za rok vyroste o polovinu, se jen tak někomu nepoštěstí,“ nechal se těsně před loňskými Vánoci slyšet v rozhovoru pro Euro.cz podnikatel Petr Syrůček.

Zda má zakladatel skupiny Smarty Brands k dispozici křišťálovou kouli, nebo se mu jen daří dokonale čerpat ze svých mnohaletých zkušeností s prodejem spotřební elektroniky, ví, s trochou nadsázky, jen on sám. Faktem nicméně je, že tyto jeho loňské plány vyšly na jedničku. Minimálně pokud jde o tu část jeho byznysu, která se týká značky JRC.

Největší síť gamingových prodejen v Česku je součástí Syrůčkovy skupiny pouze něco málo přes rok, ovšem již nyní se dá akvizice označit za více než vydařenou. Obrat JRC totiž za oněch 14 měsíců vzrostl o více než 50 procent. „Po roce tvrdé práce můžeme říct, že se nám podařilo vdechnout JRC nový život,“ uvedl pro Euro.cz Syrůček přednostně. „JRC jsme koupili jako exkluzivní značku, kterou jsme chtěli rozvíjet. A zatím se nám to daří. Už loni před Vánoci se nám podařilo spustit nový e-shop, díky kterému JRC dosáhlo v posledním loňském kvartálu historicky nejlepších výsledků,“ pokračuje dále s tím, že meziročně jeho internetový obchod navštívilo o milion zákazníků víc.

Na jaká konkrétní finanční čísla JRC dosáhlo, šéf Smarty Brand neprozradil. V roce 2016 činily tržby inkriminované společnosti více než půl miliardy korun, přičemž zisk se pohyboval na úrovni 13,5 milionů. Před třemi lety se dle serveru games.tiscali.cz, jenž se odkazuje na údaje databáze Cribis, obrat navýšil dokonce na 600 milionů, avšak zisk poklesl na hladinu pěti. Rok 2020 pak i vinou pandemie zakončil 28milionovou ztrátou.

Do dvou let 40 nových prodejen

Bezprostředně po převzetí doznal e-shop JRC několika na první pohled zásadních změn. Nejenže dostal nový design, ale také přibyly některé šikovné funkce. Vedle pokročilého filtrování to je například kalkulačka pro výkup her a konzolí. U ní dle vedoucí Trade-in oddělení Pavly Douckové stačí ze strany zákazníka vyplnit několik příslušných kolonek, na základě čehož se dozví orientační cenu nabízeného zboží. „To nám pak může donést na prodejnu nebo poslat bezplatně přes Zásilkovnu. Zařízení zkontroluje technik, načež zákazníkovi přijde mailem návrh smlouvy na jeho odkoupení včetně potvrzené ceny,“ říká a doplňuje, že pokud klient s výkupem souhlasí, do pěti dnů má peníze na účtu.

Uvedený internetový obchod má i svoji fyzickou podobu, a to hned v několika provedeních. V současnosti v Česku pod značkou JRC funguje devět zbrusu nových prodejen, které mnohem lépe odpovídají požadavkům dnešních hráčů a koneckonců i samotných zaměstnanců. „Nové obchody mají několikanásobně větší prodejní plochu a výrazně rozšířený sortiment, kdy hry, herní hardware a merchandise doplňuje chytrá elektronika a příslušenství,“ popisuje obchodní ředitel Syrůčkovy skupiny Rudolf Konečný.

Do konce roku mají nový hábit dostat další dvě kamenné prodejny, přičemž plán je takový, že během následujících dvou let bude zmodernizováno celkem 40 obchodů. Konečný věří, že právě tato skutečnost spolu s rozšířením vlastního sortimentu pomůže Smarty Brands, totiž JRC udržet stávající hráče a zároveň i oslovit další potenciální zákazníky.

„Ve výsledku je každý hráč uživatelem chytré elektroniky a i opačně není průnik ,běžného‘ zákazníka do herního sortimentu zanedbatelný. I když jsme teprve na začátku a před sebou máme ještě hodně dlouhou cestu, tak na číslech nových prodejen z prvních měsíců vidíme, že se náš cíl naplňuje. Mix zákazníků na nových prodejnách je výrazně průřezovější, úspěšně držíme výkony v herní části a současně výrazně rosteme v prodeji chytré elektroniky a příslušenství,“ poodhaluje.

Sázka na ,merch‘ i streamery

Že to Syrůček a spol. myslí se značkou JRC vážně, dokládá i výčet dalších novinek, které si pro její zákazníky připravil. Ať už jde například o posílení nabídky merchandisu, jenž je s jednotlivými herními tituly spjat, nebo prodej stolních her. Ačkoliv se to možná nezdá, zájem právě o tyto oblasti v poslední době rapidně narůstá. Zářným příkladem budiž kartičky Pokémon. Těch se v JRC za prvních letošních šest měsíců prodalo podle šéfa produkčního týmu Adama Fischera zhruba dvakrát tolik co za celý loňský rok.

Do podvědomí širšího okruhu lidí, zejména z řad mladší generace, by se síť specializovaných gamingových prodejen mohla dostat i díky podpoře jejich soudobých vzorů – takzvaných streamerů, kteří se věnují hraní her a svá videa posléze vkládají na sociální sítě, kde je sledují zástupy příznivců. JRC za tímto účelem navázala spolupráci s šestadvacetiletým Vojtěchem Fišarem alias Agraelem, jenž má na YouTube na 630 tisíc odběratelů.

„Je to bez debaty budoucnost zábavy. Mladí se dnes nedívají na televizi, sledují Twitch a YouTube, kde jejich oblíbení hráči hrají nejnovější hry, legendární tituly z minulosti nebo si prostě povídají se svými fanoušky,“ uzavírá Fischer s tím, že jde o největšího tuzemského Twitch streamera, který se věnuje hraní her, reakcím a v neposlední řadě komentování aktuálního dění.