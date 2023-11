Stavba firemního sídla, které předčí všechna očekávání. Prak z Raynetu radí, jak přetvořit silnou vizi v úspěšnou realizaci

Na kancelářské budovy a firemní pracoviště se pod vlivem hybridního stylu práce kladou čím dál vyšší nároky. Kanceláře určené nejen ke spolupráci, náboru a onboardingu talentů, ale i kreativním diskuzím, konferencím a meetingům kapacitně mnohdy přestávají stačit nebo nenaplňují představy zaměstnanců. A tak procházejí opakovanými přestavbami nebo se – v závislosti na rozpočtu – rovnou stěhují do nového. Z průzkumů stavebních společností dokonce vyplývá, že životnost firem se od poloviny minulého století zkrátila z 60 na 12 let.

V roce 2019, kdy Raynet vypsal výběrové řízení na nové firemní sídlo, měl už pár stěhování za sebou. Ostravská technologická firma, která tuzemským společnostem nabízí vlastní CRM řešení, zatím úspěšně roste jak co do obratu, tak do počtu zaměstnanců. Proto nová budova a nový plán.

Ve spolupráci s osloveným architektonickým studiem nakonec vyhrál návrh na rekonstrukci komerčního objektu na Hlavní třídě v ostravské Porubě. Ten je nyní metaforou pro agilní a flexibilní architekturu – výsledné dvoupodlažní sídlo s názvem Raynet Tower je totiž koncipované tak, že na něm můžou v budoucnu vyrůst další patra. A nejen díky tomu sbírá jedno ocenění za druhým.

Architekt jako nositel vize i skutečný partner

K výběru správného partnera pro takto náročný projekt existují různé přístupy. Některé firmy preferují jít do tendru, aby šanci dostaly i takové návrhy, které by majitele nebo zaměstnance vůbec nenapadly. Jiné volí ateliér na základě vlastních preferencí. Vedení Raynetu se rozhodlo vypsat architektonickou soutěž. Výsledkem byla studie, která nejvíce odpovídala jejich zadání vytvořit místo, kde panuje hravost a svoboda. Dokázala je přesvědčit o tom, že má smysl investovat do objektu, v němž dříve bývala hospoda a obchodní dům a kde si na první pohled málokdo představil kancelářský prostor.





Bez ohledu na zvolený přístup je však klíčové zkoumat reference architektonického studia. To pomůže získat představu o kvalitě jejich práce, schopnosti spolupracovat a angažovat se v projektu nad rámec standardního plánu. U referencí to ale nekončí. Vyplatí se architektonická studia osobně navštívit nebo si domluvit schůzku s investorem stavby, o které reference vypovídá. Snáz si tak uděláte představu o tom, jak v daném studiu pracovníci fungují, jaký je jejich standard kvality provedení nebo kolik energie jsou ochotní do spolupráce investovat. Můžete si přitom všímat různých faktorů. Přemýšlejí architekti nad kvalitou a použitím materiálů, zajímá je, jaký budou mít z budovy její uživatelé zážitek, snaží se o dodržování časového plánu? Dá si architekt práci s tím, že je ochotný dodávat 3D vizualizace různých nápadů?

Kromě toho se vedení Raynetu snažilo také co nejvíce vyhovět požadavkům svých zaměstnanců. Kolegové následně reagovali na otázky ohledně toho, co by si přáli mít v nových kancelářích, pomocí velkého množství lístečků. Všechny tyto podněty byly následně projednány s architektem. Hlavním cílem bylo zajistit, aby zaměstnanci rádi chodili do práce, a proto se snažili vytvořit pracovní prostředí, které by je stimulovalo.

Cena za projekt krát dvě

A pak přichází na řadu rozpočet. Ten bývá obvykle na konci větší, než si na začátku představujete. Ideálně byste měli rozpočet rovnou vynásobit dvakrát. Pokud je váš rozpočet omezený, je vhodné vyhlásit soutěž za poloviční cenu. V různých fázích stavby mohou totiž vzniknout nové výdaje, které nebyly zahrnuty v původním projektu, jenž obvykle předpokládá bezproblémový průběh realizace.

Důležité je zkoumat i reference architektů. Měli by mít přehled o materiálech, které lze začlenit do rozpočtu. Problémy spojené s příliš drahými nebo těžko dostupnými materiály, zpožděním dodávek nebo nekvalitním provedením mohou původní plán snadno narušit.

Naplánujte stavební dozor a hlídejte čas

Jakmile se začne s výstavbou, bez dozoru se neobejdete. Ať už její průběh hlídá architekt, nebo stavbyvedoucí, mějte na místě někoho, komu důvěřujete, že stavbu opravdu ohlídá. A to nejen po stránce toho, že se na budově pracuje, ale také kvůli tomu, aby se případné problémy řešily včas.

Vyplatí se přitom vyčkat pár měsíců na kvalitního koordinátora a stavební dozor, než abyste celý projekt uspěchali a řešili problémy zpětně. S dozorem souvisí také vedení prováděcí dokumentace. Ta vás chrání pro případ, že během stavby bude docházet k častým předělávkám, a vy si tak udržíte přehled o tom, co kdo skutečně udělal. Zaznamenávejte vše – od nabídek až po termíny dokončení určitých projektů.

A na závěr ještě jeden tip: kouzlo tkví v detailech. Zkuste proto během plánování myslet i na ty nejmenší drobnosti. Ať už jde o praktické věci typu zařazení podlahových krabic pro plug-and-play napájení nebo modulární a spřažené rozvody a sběrnice či o modulární řešení pro reorganizaci managementu nebo personální změny, vaše kancelářská infrastruktura a vybavení by na ně měly být připravené. Zkrátka se snažte přemýšlet dopředu. Protože jakmile stavbu dokončíte, všechny drobné změny a úpravy budou finančně nákladnější.