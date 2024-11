Startování bez klíče i pomocí hlasu. Díky českému Xmartonu jsou auta ještě chytřejší, inteligentní může být i vůz ze 70. let, říká jeho šéf

Podle kultovního snímku Návrat do budoucnosti režiséra Roberta Zemeckise už měly být automobily bezmála 10 let schopny létat. Prototypy, které to skutečně dokáží, už sice existují, na jejich zapojení do provozu si ale nejen sci-fi nadšenci budou muset ještě nějakou chvíli počkat. I přes absenci létání jde každopádně jejich vývoj stále rychle kupředu. Kromě toho, že přibývá vozidel na alternativní pohony, jsou díky moderním technologiím navíc čím dál tím chytřejší.

K tomu, aby člověk nějakým chytrým automobilem disponoval, si přitom nemusí nutně připlácet stovky tisíc za nový model, do určité míry se chytrým s trochou nadsázky může stát takřka jakékoli auto, které aktuálně jezdí po silnicích. Stačí do něj „jen“ zapojit ten správný systém. V Česku tuto vychytávku momentálně nabízí třeba společnost Xmarton, která vyvíjí technologii, s jejíž pomocí je automobily možné „ovládat“ pomocí mobilních telefonů.

„Kdykoliv k autu přijdete s mobilem, můžete nasednout a odjet. Automobil je na dálku možné i nastartovat, zároveň je tam technické bezpečnostní omezení, díky kterému systém nenechá vůz nastartovaný déle než jednu hodinu,“ prozrazuje generální ředitel Xmartonu Jan Pešek. Jeho technologie je navíc schopná rozeznat, zda se auto nachází na otevřeném prostoru, či třeba v garáži. V té start z bezpečnostních důvodů povolí jen na minutu, a to pro případ, že by došlo k nechtěnému nastartování.

Chytřejší auto za 15 tisíc

Aby bylo možné systém do auta nainstalovat, vůz žádná zvláštní přísná kritéria splňovat nemusí. „Nejstarší vozidlo, které je chytrou jednotkou vybaveno, pochází z roku 1975. V tomto případě se jedná o jedinou řídicí jednotku, která v autě je,“ přibližuje pro zajímavost Pešek a dodává: „Instalace trvala relativně dlouho, ale po přidání všech čidel je vůz touto výbavou srovnatelný s tím, co je aktuálně na trhu.“





U nových aut je instalace systému samozřejmě o poznání jednodušší, technikům zabere „pouhé“ dvě až čtyři hodiny – závisí třeba na tom, jaké funkce zákazník vyžaduje. „Je to taková chytrá jednotka pro starší auta a rozšiřující jednotka pro ta novější,“ podotýká manažer a upřesňuje, že v případě běžné zakázky zaplatí zákazník 15 až 18 tisíc korun.

Po dokončení instalace je automobil možné ovládat pouze prostřednictvím mobilního telefonu, kdy pomocí pár kliknutí v aplikaci zmíněné společnosti může řidič vůz nejen odemknout, ale také naopak zabezpečit proti krádeži či mu dát povel k tomu, aby dotyčnému otevřel kufr nebo umožnil nastartovat. Poslední funkce je navíc dostupná i u „starších“ automobilů, které nedisponují startovacím tlačítkem. V takovém případě musí ale v zapalování zůstat speciální planžeta simulující mechanický klíč, která ale samostatně vůz nastartovat nemůže.

Pomocník nejen pro zapomnětlivce

Možnost vyzkoušet si „auto na dálkové ovládání“ jsme dostali i my v redakci Euro.cz. Pro tyto účely nám Xmarton zapůjčil plug-in hybrida značky Škoda Superb iV. Toho jsme si do pražských Vysočan jeli vyzvednout jen s mobilním telefonem.

Jakmile jsme vůz, jehož popis nám po registraci v aplikaci přistál v e-mailu, vyhledali, stačilo k jeho odemčení spárovat zařízení pomocí Bluetooth. Pak už jsme jen dle přesných pokynů fotografiemi zdokumentovali, v jaké stavu jej přebíráme, a pomocí pár kliknutí auto nastartovali. Bez fyzického klíče a přítomnosti předávající osoby.

Tady vymoženosti systému de facto končily – alespoň pokud jde o průběh jízdy jako takové. Po zastavení jsme automobil pomocí aplikace opět zabezpečili a následně z pohodlí domova na něj tu a tam „koukli“. Což stejně jako my pravděpodobně ocení ti jedinci, kteří obsedantně dumají, zda auto skutečně zamkli, zhasli, anebo jestli náhodou nenechali otevřené okno.

O tom všem jsme se mohli přesvědčit přímo v aplikaci, která nás navíc i informovala, jaká je v autě aktuální teplota, kolik litrů benzinu nám zbývá či v jaké kondici je právě naše baterie. Příjemná byla rovněž funkce určování polohy automobilu.

„Naše technologie je co do ovládání koncipována tak, jak ji najdete třeba v Tesle, která jde digitálně rychle dopředu. V jejím případě ale chybí funkce pro firmy,“ říká Pešek a doplňuje, že právě na podnikové flotily jejich služba původně cílila. Konkrétně proto, aby firmám umožnila efektivnější sdílení vozidel – buď mezi vícero zaměstnanci, či rovnou jednotlivými podniky, a to díky bezpapírové evidenci. „Náš cíl je zároveň tak trochu environmentální. Chceme, aby firmy postupně snižovaly počet aut, která potřebují,“ konstatuje ředitel.

„Jakožto majitel firmy se můžu rozhodnout, že mám 10 aut, z toho mi tři stále stojí v garáži, protože se moc nevyužívají. Tak se jednoduše domluvím s vedlejší firmou a nabídnu jí je k využívání. Otevřu jí náš rezervační systém a ona si v něm auto v případě nutnosti může na některý den zarezervovat,“ objasňuje Pešek. Oslovená společnost na konci měsíce následně obdrží fakturu, přičemž částka, kterou za půjčení zaplatí, se může odvíjet třeba od toho, jak moc auto využívala: „Mě to nic nestojí a někdo jiný mi zaplatí za to, že bude mít občas k dispozici můj vůz.“

Veškerá evidence včetně administrativy a právních kroků probíhá elektronicky, zaměstnavatel navíc přesně vidí, kudy zaměstnanec vozem jel a zda dorazil do cíle. Součástí přehledu je i historie jízd, včetně rychlosti a přestávek na odpočinek. V případě nehody umožňuje systém zavolat pomoc, anebo kontaktovat asistenční službu. A příjemným vedlejším efektem pak může být i skutečnost, že firmám služba dokáže ušetřit. „Tímto způsobem mohou pořízené auto vlastně zaplatit,“ míní šéf Xmartonu.

Jeho vize je taková, že auta s chytrou jednotkou nemusí sloužit jen firmám, ale třeba i kolemjdoucím na ulici, kteří si automobily mohou půjčovat v rámci carsharingu. Tímto způsobem Xmarton spolupracuje třeba se společností HoppyGo. „Službu lze klidně využívat v režimu, kdy přes den jezdí auto pro firmu a večer je určeno pro zaměstnance či k veřejnému sdílení,“ tvrdí Pešek s tím, že obdobně jeden z jejich dalších klientů ostatně již funguje. Xmarton navíc aktuálně řeší i spolupráci s jednou z automobilek, jejíž jméno si ředitel zatím rozhodl nechat pro sebe.

Zatím směrem na východ

Firma momentálně působí na českém a slovenském trhu, kde ji využívají nižší stovky společností. Na podzim Xmarton začal operovat také v Polsku. A směrem na východ zamíří i v případě následujících expanzí. V plánu je dle Peška například Maďarsko a Slovinsko: „Samozřejmě se chceme dívat i na trhy, jako jsou Rakousko a Německo, ale cítíme, že nám ještě tolik nedůvěřují, takže budeme pracovat na tom, abychom se v jejich očí stali důvěryhodnějšími.“

Potenciál na západě a jihu Evropy pro Xmarton vidí mimo jiné v jejich službě zabezpečení vozidla, neboť krádeže aut jsou tímto směrem vyšší než u nás a obecně východních zemích. „Už nyní nás využívají firmy pronajímající vozidla, která následně odjíždí do zahraničí,“ přiznává.

K otevření v budoucnu postačí i otisk prstu

Co se finančních výsledků týče, Xmarton letos zdolá magickou hranici nuly a stane se soběstačným. V příštím roce by se společnost měla přehoupnout do zisku, jenž by dle současného výhledu mohl dosáhnout pěti až deseti milionů korun. „Byl bych rád i za rychlejší růst, ale dolů nás finančně stahuje skutečnost, že systémy dodáváme formou služeb a veškeré potřebné vybavení nakupujeme. Z dlouhodobého hlediska se to ale nakonec vrátí a vyplatí,“ věří Pešek.

Ten do budoucna do automobilového světa plánuje zahrnout celou řadu dalších vymožeností. V procesu je například takzvaný „lidský klíč“, kdy k otevření automobilu bude zapotřebí jen otisk prstu a startovat bude možné po jednoduchém ověření hlasu. S touto funkcí by společnost chtěla přijít zhruba v horizontu dvou let.

Ve vzdálenější budoucnosti by si Pešek dokázal představit i zcela autonomní řízení vozidel. Čeho se ale obává, je jeho kombinace s lidským faktorem. „Člověk je svým způsobem nevyzpytatelný, dělá chyby. Na druhu stranu se v kritické situaci rozhoduje tak, aby ochránil především sebe, zatímco umělá inteligence bude naprogramovaná tak, aby postupovala podle předepsaných pravidel,“ uzavírá s tím, že v současnosti není schopný říct, která z těchto variant je vlastně správně.

Ať už v následujících letech budou řidiči zapotřebí, či nikoli, faktem každopádně je, že momentálně zůstává řízení stále převážně v jejich rukách a systémy, jako je ten od Xmartonu, mohou být lidem užitečným pomocníkem. Minimálně za nás můžeme říct, že větší smysl vidíme spíše ve využití produktu ze strany firem. Že se jedná o zábavnou a pohodlnou vymoženost, která navíc přináší i větší pocit bezpečí, ale rozhodně podepisujeme.