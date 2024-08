Sportovní auta, seskoky padákem či armádní dril. Čechy lákají adrenalinové zážitky, stává se z nich velmi oblíbený dárek

Asi každý z nás se chce občas aspoň trochu odpoutat od běžného života a zažít něco nezvyklého či vzrušujícího. Těm méně odvážným může stačit návštěva kina nebo výlet do přírody, stále více lidí chce ale skutečně vystoupit ze své komfortní zóny a dopřát si pořádný adrenalin. Není tedy divu, že zájem Čechů o adrenalinové zážitky v posledních letech mírně narůstá, což potvrzují takřka všichni jejich prodejci.

„Po světové pandemii sledujeme příjemné navýšení zájmu o zážitky. Domníváme se, že lidem během těchto let došlo, že dává smysl některé věci v životě neodkládat. Válečný konflikt na Ukrajině to celé ještě umocnil, takže vnímáme, že zájem o zážitky roste obecně – jak o ty adrenalinové, tak i ostatní,“ uvedl pro Euro.cz zakladatel a šéf společnosti Zážitky.cz Jan Hájek.

Velmi podobně současnou situaci vnímá rovněž Stanislava Parillová z firmy Ráj Zážitků: „V posledních letech trend adrenalinových zážitků mírně narůstá. Většina klientů jsou mladí lidé, kteří chtějí posouvat svoje hranice ‚odvahy‘, jak jim to finanční možnosti dovolí. Setkáváme se ale i se starší generací, která si plní své sny a užívá si adrenalin.“

V létě lákají aktivity na vodě

Nabídka různých adrenalinových zážitků na webech tuzemských prodejců je opravdu velmi široká. Významnou kategorii tvoří třeba ty automobilové, kde jsou velmi populární jízdy na závodních okruzích rychlými sportovními vozy nebo řízení formule, závodní motorky, tanku či buginy. Kromě toho zákazníky často lákají také školy smyku, ať už pro řidiče aut, či motorek.





Další významnou kategorií jsou pak seskoky z výšky. Týká se to jak klasických padáků, tak i paraglidingu nebo bungee jumpingu. „Paragliding je v poslední době jeden z našich nejprodávanějších zážitků. Kochat se přírodou z ptačí perspektivy pod taktovkou zkušeného instruktora, který vám nabídne nejen nádherné výhledy, ale i nezapomenutelný zážitek, je pro klienty skutečně velmi lákavé,“ zhodnotila Parillová.

Poslední, obzvláště v létě velmi populární, kategorií jsou různé adrenalinové aktivity na vodě. „Hodně jsme rozšířili nabídku vodních adrenalinových zážitků, kdy si lidé mohou vyzkoušet například raketové batohy (jetpack), létající prkno (hoverboard) nebo tryskové boty (flyboard). Dalším populárním letním zážitkem jsou pak venkovní únikové hry, kdy se hráči pohybují ulicemi města a zažívají dobrodružství v reálném světě, což tradiční únikové hry v uzavřených prostorách nemohou nabídnout,“ shrnul generální ředitel zážitkového portálu Slevomat Tomáš Braverman.

Let ve vírníku či osvobození rukojmích

Tuzemské firmy samozřejmě nabízí i různé méně obvyklé zážitky, o něž stojí třeba lidé, kteří už si „klasiku“ dávno vyzkoušeli. „Relativně nově nabízíme střílení na více než 30 střelnicích po celém Česku, lety vrtulníkem na více než deseti místech včetně známých památek nebo let ve vírníku, což je v podstatě kombinace vrtulníku a letadla,“ zmínil Hájek.

Slevomat z netradičních zážitků láká například na večeři v až 50 metrech nad zemí, která potěší jak milovníky adrenalinu, tak i dobrého jídla. Ráj zážitků pak pro změnu nabízí třeba bagrování v haldě hlíny, náročný armádní dril, kurz přežití nebo trénink v rámci policejního komanda SWAT včetně fingovaného osvobozování rukojmích či drogové razie.

Hlavní sezónou jsou Vánoce

Zájem Čechů o adrenalinové zážitky se samozřejmě během roku liší. Silnou sezónou je právě léto, kdy je hezké počasí, ale také konec roku. „Největší zájem o adrenalinové zážitky registrujeme před Vánoci, kdy lidé většinou volí aktivity, jež může obdarovaný využít kdykoliv v roce. V létě pak lidé rádi zkoušejí střelbu na střelnicích, vyhlídkové lety nebo třeba již zmíněné vodní sporty, které v parných dnech poskytují osvěžení a adrenalinový zážitek v jednom,“ vysvětlil Braverman.

Z vyjádření oslovených firem rovněž vyplývá, že většina klientů kupuje zážitky jako dárek někomu blízkému. „Není to samozřejmě pravidlo, ale přibližně 80 až 90 procent zakoupených poukazů je určeno jinému koncovému klientovi než tomu, co poukaz zakoupil,“ podotkla Parillová. Nejvíce je to podle ní znát právě před a během Vánoc, kdy lidé často volí variantu dárku formou zážitku.

To ostatně potvrzuje i šéf společnosti Zážitky.cz. „Stále větší část lidí kupuje zážitky jako dárek. Ale těší nás, že roste rovněž skupina těch, kteří zážitky berou jako způsob trávení svého volného času nebo času s přáteli či rodinou,“ uzavřel Hájek.