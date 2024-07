Přes Slevomat míří v létě na dovolenou o pětinu více Čechů. Oblíbené Chorvatsko mění za Rakousko a Itálii

Češi milují cestování. A to hlavně v létě, kdy se za novými zážitky vypravují stále častěji. Koneckonců, jen oproti předchozímu roku se počet prodaných letních zájezdů prostřednictvím portálu Slevomat zvýšil o 19 procent. „Češi jsou milovníci slev a výhodných nabídek, což v posledních dvou letech umocnila i vysoká míra inflace,“ uvádí pro Euro.cz šéf Slevomatu Matěj Dvorský, který ve funkci dočasně vystřídal Ladislava Veselého. V průběhu července by pak do čela slevového portálu měl nastoupit Tomáš Braverman, jak jsme informovali už začátkem dubna.

Na slevové akce dle Dvorského zákazníci slyší i z toho důvodu, že jim umožňují dopřát si více zážitků najednou. Zvláště oblíbené jsou prý na portálu last minute dovolené, jež u cestovních kanceláří už paradoxně tolik nefrčí.

„Aktuálně na našem webu nabízíme přes 1600 last minute nabídek a z našich dat vidíme, že tyto pobyty lidé nejvíce kupují pouhý týden před odjezdem,“ říká Dvorský. Zatímco loni byl v rámci zájezdů na poslední chvíli největší zájem o Jadran a Severní Afriku, letos míří více Čechů do bližších destinací, jako jsou Rakousko nebo třeba Bulharsko.

Polsko v hledáčku turistů

Změna preferencí jednotlivých destinací je pak patrná nejen u zájezdů na poslední chvíli, ale také u dovolených obecně. Na volbě cílové země se totiž podepsalo třeba zdražování v oblíbeném Chorvatsku, které se začátkem minulého roku připojilo k zemím eurozóny. Dříve levnější destinaci tak někteří cestovatelé následně vyměnili třeba za Itálii či zmíněné Rakousko.





„Ceny jsou v těchto destinacích již podobné, a tak si právě část Čechů řekla, že si dopřeje změnu a navštíví tyto staronové destinace,“ konstatuje Dvorský s tím, že čtyřdenní pobyt v Itálii i s dopravou lze přes Slevomat zakoupit i pod pět tisíc korun. „Nabízíme však i exkluzivnější zájezdy na Azorské ostrovy, Kapverdy nebo Tenerife,“ dodává.

V rámci Slevomatu nicméně nejoblíbenější stále zůstává Česko následované Polskem a Slovenskem. „Právě Polsko se v posledních letech těší stále větší oblibě a věříme, že zájem dále poroste. Jen v prvních třech měsících letošního roku do Polska přes Slevomat vycestovalo 52 procent všech českých a slovenských turistů,“ přibližuje Dvorský, podle něhož Češi za dovolenou nyní platí více než loni.

„Do určité míry za to určitě můžou rostoucí ceny napříč Evropou, nicméně také vnímáme větší chuť Čechů si buďto dovolenou o den prodloužit, nebo si k ní přidat různé služby navíc,“ vysvětluje.

Na jeden den k moři

Velmi oblíbené jsou mezi zákazníky tří- až čtyřdenní pobyty, přičemž co do druhu ubytování dlouhodobě vedou soukromé apartmány, celé domy a chaty pro více lidí. Trendem poslední doby je pak zejména netradiční ubytování jako glamping, tedy spaní v mini domcích, teepee nebo v korunách stromů.

„Co je možná zajímavé oproti loňsku, jsou víkendové jednodenní pobyty u moře, kdy vás autobus nabere večer v Česku a ráno se probudíte u moře – třeba v Itálii. Užijete si tak celý den u moře a večer se opět vrátíte do Česka. No a v pondělí pak jdete normálně zase do práce,“ přibližuje Dvorský.

Kategorie cestování tvoří aktuálně více než 70 procent tržeb Slevomatu, přičemž s nákupem přes něj má dle průzkumu agentury Response Now provedeném mezi 537 respondenty ve věku 18–29 let zkušenost 57 procent dotazovaných. „U nás ve Slevomatu vnímáme pojem ,zážitek‘ velmi široce. Patří pod něj totiž nejen hezké degustační menu, ale i právě dovolená. Proto je naším cílem plnit kalendáře Čechů a ti si zvykli u nás hledat inspiraci,“ říká manažer.

I díky tomu dosáhl Slevomat v loňském roce tržeb v hodnotě 3,4 miliardy korun, což odpovídá pětiprocentnímu růstu a zatím nejlepšímu výsledku od svého založení. „Úspěšný rok měly i naše charitativní aktivity, díky kterým jsme společně s našimi zákazníky přispěli na různé neziskové organizace starající se o seniory částkou 5,7 milionu korun,“ uzavírá Dvorský s tím, že na pokoření rekordu má prý portál zaděláno i letos.