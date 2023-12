Špičkový produkt vzniká, když ho opravdu potřebujete, říká Oleksandr Rossol z Nectainu. Z řešení se dle něj může vyklubat skvělá firma

Kdo někdy vyvíjel aplikaci či platformu, dá mi jistě za pravdu: často je to nákladná a zdlouhavá práce. Ani v naší původní firmě Intecracy to nebylo jiné a na začátku milénia, kdy se její zakladatelé ještě soustředili zejména na ukrajinskou státní správu a tamější korporace, náročnost vývoje pociťovali silně. Zlom přišel až v dobách po mém nástupu do týmu. Zhruba okolo té doby jsme se rozhodli, že si práci ulehčíme. Vůbec jsme přitom netušili, že z potřeby usnadnění práce nakonec vznikne samostatná a úspěšná firma s globálním záběrem.

Ulehči si práci, vybuduješ firmu

Celé to vlastně začalo vývojem platformy Megapolis, kterou jsme tvořili pro státní správu Ukrajiny. Budovat něco tak komplexního standardním způsobem bylo příliš nákladné, a proto jsme se pídili po řešení, které nám práci usnadní. Naší vizí bylo, že práci vývojářů předáme do rukou byznys analytiků. Proto byla Megapolis nakonec postavena na principech RAD (rapid application development).





Toto řešení nám pomohlo eliminovat základní ,pain pointy‘, které klienti s vývojáři řeší: těmi jsou například zdlouhavé zaškolování, které ne vždy padne na ornou půdu, a samozřejmě i vysoké finanční náklady na samotný vývoj a další úpravy. Vývojářů je na trhu žalostně málo a jejich práce nepatří k těm nejlevnějším. Zjednodušili jsme proces vývoje, onboardingu i budgetingu.

První podoba platformy nám otevřela příležitost prostudovat obrovskou škálu klientských problémů, při jejichž řešení jsme zjistili, že je můžeme sjednotit do jednotlivých funkcí pod jeden produkt. A tak jsme vlastně položili základy Nectainu. Následně jsme přišli na to, že podobný nástroj může pomoci řadě dalších firem rychleji a šetrněji odbavovat vývoj a nasazení byznysových aplikací. Produkt jsme dokončili a začali ho prodávat. Uchytil se snadno, protože rychlost a kvalita rozhodnutí může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem – a mít nad nimi plnou kontrolu je pro mnoho firem naprosto zásadní.

Kvalita za dobrou cenu

Do karet nám v úspěchu hraje také nízká cena. Zejména v případě státních tendrů je atraktivní cenovka jedním z hlavních kritérií pro získání zakázky. V tomto je naše řešení více než výhodné. Uvedu příklad: při tendru pro jednu z větších korporací počítal partner s cenou mezi třemi až pěti miliony korun, ta naše se přitom pohybovala kolem jednoho a půl.

Výhod samostatného rozhodování o vlastní platformě si díky Nectainu dnes užívá například největší telefonní operátor na Ukrajině, ukrajinský Ekvivalent ČEZu – Detect. Opomenout ale nelze například ani ázerbájdžánskou státní správu.

Válka byla zkouška, ale nakonec nás posílila

Tvrdit, že cesta za úspěchem Nectainu byla vždy zrovna umetená, by bylo nepravdivé. Jako ukrajinská firma jsme od loňského února museli čelit předsudkům a obavám o bezpečnost a spolehlivost produktu. Paradoxně, protože právě kvůli ruské invazi jsme byli – jakožto dodavatelé pro státní správu země, která se ze dne na den ocitla ve válce – nuceni zásadně zpřísnit bezpečnostní standardy.

Situace v domovině nás zároveň donutila přesunout se i s týmem na Západ. Vstupovat na evropský trh s produktem, který byl vyvinutý specificky pro trh ukrajinský, bylo zaprvé nákladné a zadruhé složité kvůli konkurenci, o které jsme neměli ponětí. Díky kvalitní SWOT analýze a hiringu lokálních lidí se nám ale nakonec podařilo počáteční komplikace překonat.

Co si z našeho příběhu odnést? Častokrát se otevřou možnosti ve chvíli, kdy to nečekáte. Není na škodu, pokud se firma na trh nedostane po zajetých kolejích, naopak pokud aktuálně řešíte nějaký problém a víte, že jej řeší i ostatní, dá se předpokládat, že o vaše místo na slunci bude postaráno. A to i ve chvíli, kdy vám osud zrovna nehraje do karet. Příští Gmail nebo Slack může klidně vzniknout náhodou, a možná právě i ve vaší kanceláři.