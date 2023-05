Soukromá základní škola Eriza nechce být elitářská. K modernímu vzdělávání mají mít přístup všichni, říká její ředitelka Faltysová

O tom, že by český vzdělávací systém potřeboval ve snaze zkvalitnit výuku od základky po vysokou dostat pár, či možná hned několik nových impulzů, se na různých úrovních vede debata již mnoho let. Ona palčivá otázka, jak toho docílit, nicméně zůstává nadále nevyřešena.

Jednu z možných cest nastiňuje soukromá základní škola Eriza ve středočeském Mělníku. Ta zásluhou Martiny Faltysové a Jitky Rubínové funguje od roku 2018, přičemž pozoruhodného úspěchu se jí podařilo dosáhnout hned záhy po otevření – okamžitě totiž obsadila všech devět ročníků. Ba co je možná ještě důležitější, ani po pěti letech o ni zájem ze strany rodičů neopadá, spíše naopak. Se svými dětmi přicházejí v hojném počtu nejen na zápisy, ale zkoumají i možnost přestupů ve vyšších ročnících.

Jistě k tomu přispívá fakt, že škola pořádá pravidelné dny otevřených dveří a pro potenciální žáky i zákonné zástupce organizuje mnoho dalších aktivit. Jak ovšem říká Faltysová, která zde zároveň zastává funkci ředitelky, „když lidi práce baví a považují ji za smysluplnou, jde všechno tak nějak snáze“.

Méně příjemné už podle ní každopádně bylo vyřizování formalit, jež trvalo dlouhé měsíce. „Provoz totiž muselo schválit hned několik institucí, které spolu navzájem nespolupracovaly. Každá z nich vyžadovala vlastní formulář, což už tak dost náročný proces ještě více protáhlo,“ zalovila v paměti. Naštěstí se ale vše podařilo dotáhnout do zdárného konce. A vlastně nejen to – díky kladným ohlasům rodičů, žáků a široké veřejnosti celý tým ve svém nadšení nepolevil, a škola tak může nyní fungovat v nových prostorách a s vyšší úrovní podpory od Ministerstva školství, než jak tomu bylo dříve.

Sebekontrola, zodpovědnost a respekt

Samotná výuka probíhá v malých skupinách po 12 žácích, a to převážně projektově, skupinově a kooperačně. Tutoři (učitelé) tedy mají prostor věnovat se každému individuálně, díky čemuž mají žáci možnost se do veškerých činností zapojit mnohem více než při standardní frontální výuce. Za velmi důležité považuje Faltysová také diferenciaci výuky podle schopností jednotlivých dětí, integrované předměty v češtině i angličtině, vlastní didaktické pomůcky, které žáky učí sebekontrole, nebo slovní formativní hodnocení.

„Když rodičům ukazujeme, s čím vším pracujeme, většinou je překvapí mapy pokroku každého ,Erizana‘, a stejně tak i učební pomůcky, které obsahují správné řešení. Hodně to souvisí se dvěma našimi principy – zodpovědností za své vlastní vzdělání a respektujícím přístupem. Zároveň jsme ale důslední a v uzlových bodech (tedy ve třetím, pátém a sedmém ročníku) organizujeme zkoušky ověřovací kvalifikační úrovně,“ vysvětila Faltysová.

Velký důraz je kladen také na ekologii, která spadá do předmětu Věda a s níž souvisí rovněž udržitelné chování v praxi. To znamená, že žáci třídí odpad, nosí látkové sáčky na svačinu a znovupoužitelné lahve na pití, díky promyšlené stavbě budovy využívají denní světlo nebo že jezdí do školy hromadnou dopravou.

Místo SRPŠ individuální schůzky a skupiny na sociálních sítích

Mýty boří škola Eriza i v jiných ohledech než v samotných vzdělávacích metodách. Například se snaží ukázat, že soukromé školství je sice nadstandardní, ale určitě ne elitářské. Díky dotacím, podpoře MŠMT a občasným darům aktuálně požaduje školné jen ve výši necelých šesti tisíc korun měsíčně. Navíc rodičům umožňuje flexibilní úhradu. Částku tedy mohou zaplatit jak za celý rok najednou, tak na každý měsíc zvlášť. Záleží, co jim nejlépe vyhovuje. A případně je možné se domluvit i na jiné formě podpory – ať už jde o sehnání sponzorského daru, nebo třeba práci instruktora na lyžařském výcviku.

„Samozřejmě víme, že si tuto formu vzdělávání nemůže dovolit každý, ale hodně záleží i na prioritách dané rodiny. Pokud chtějí rodiče svým dětem kvalitní vzdělání zajistit, možná musejí na čas omezit jiné výdaje, ale z dlouhodobého hlediska určitě litovat nebudou. Vždyť i nejrůznější průzkumy dokazují, že investice do vzdělávání je jednou z nejlepších,“ nechala se slyšet ředitelka školy.

Spolupráce s rodinami není podle Faltysové, jež dříve pracovala ve školní inspekci, zásadní jen z finančního hlediska, ale také kvůli podobnému nastavení hodnot. Eriza tedy pro rodiče pořádá neformální akce a pravidelně a otevřeně s nimi komunikuje. Místo klasických třídních schůzek k tomu slouží takzvané tripartity (individuální setkání rodiče, žáka a tutora) nebo skupiny na sociálních sítích.

Už nyní škola organizuje různé sportovní kurzy nebo příměstské tábory a do budoucna plánuje i otevření dalších poboček. V jednání je také návaznost v podobě středoškolského studia. „Velký smysl nám dává otevření školy v Neratovicích, odkud k nám dojíždí přibližně třetina žáků, a tady v Mělníku hledáme možnosti spolupráce se střední školou, zatím alespoň v rámci mentoringu,“ doplnila Faltysová.