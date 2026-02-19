Země už je jim malá. Musk s Bezosem soutěží o to, kdo se stane „pánem“ Měsíce a jako první na něm vybuduje trvalou základnu

Ačkoliv je pravdou, že společnost SpaceX dosáhla v poslední době v oblasti vypouštění raket a satelitů na oběžnou dráhu Země řady působivých úspěchů, její ambice směřovaly ještě dál. Konkrétně až na Mars, kam se původně chtěla vydat už během letošního roku.
Přistání na rudé planetě bylo velkým snem samotného šéfa SpaceX Elona Muska, který se o důležitosti této mise snažil přesvědčit i prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Když se tedy loni vedly diskuze o tom, jaké projekty americká vesmírná agentura NASA podpoří, Musk na svém profilu na sociální síti X uvedl, že „Měsíc je jen rozptýlení,“ a že je třeba se zaměřit především a právě na cestu na Mars.
Nyní se však podle listu The Wall Street Journal (WSJ) zdá, že sen o rudé planetě bude muset ustoupit do pozadí. Musk totiž minulý týden poněkud překvapivě oznámil, že SpaceX přesune hlavní část své pozornosti zpět k jedinému přirozenému satelitu Země, na jehož povrchu hodlá vybudovat samostatně fungující město. To ho však dostává do přímé soutěže s majitelem vesmírné společnosti Blue Origin Jeffem Bezosem – i zakladatel Amazonu se totiž v minulosti rozhodl zaměřit právě na Měsíc, kde chce, stejně jako nyní Musk, postavit dlouhodobě obyvatelnou a výhledově rovněž soběstačnou lunární základnu.
Nový cíl ovlivnily peníze i technologie
Důvodů, proč Musk změnil své zaměření z Marsu na Měsíc, je podle odborníků vícero. Tím hlavním je pravděpodobně fakt, že vývoj technologií potřebných pro realizaci extrémně náročné mise postupuje mnohem pomalejším tempem, než si nejbohatší muž světa představoval. Pro úspěšné přistání na rudé planetě chtěla SpaceX využít obří raketu jménem Starship, její vývoj ale stále není dokončen. A stejně tak zatím nefunguje ani systém pro doplňování paliva ve vesmíru, bez jehož realizace se rovněž nedá na Mars doletět.
Dalším problémem je chybějící podpora ze strany americké administrativy. Sám Trump se totiž rozhodl soustředit především na „znovudobytí“ Měsíce, kam se mají první astronauti vrátit už v roce 2028. Právě kvůli tomu NASA aktuálně investuje spíše do projektů zaměřujících se na našeho vesmírného souputníka – a přísun vládních peněz je samozřejmě pro SpaceX i její investory nesmírně důležitý.
V neposlední řadě je potřeba zmínit i jeden ryze fyzikální důvod. Cestě na Mars v současnosti nepřeje pohyb planet ve Sluneční soustavě. Ideální příležitost pro start mise totiž nastává jen jednou za více než dva roky, kdy jsou obě tělesa blízko sebe.
„Změna priorit je způsobena tím, že přírodní nebo člověkem způsobená katastrofa by zastavila zásobovací lodě přilétající ze Země, což by způsobilo vyhynutí tamní kolonie. Můžeme přitom docílit soběstačnosti měsíčního města za méně než 10 let, ale u Marsu by to trvalo více než 20 let, především kvůli nutnosti startovat jen jednou za 26 měsíců,“ napsal Musk na sociální síti X.
První fázi závodu Musk nejspíš prohraje
Bez ohledu na důvody stojícími za změnou Muskových priorit je jasné, že jeho SpaceX bude nyní muset vstoupit do boje s Bezosovým Blue Origin. Ten se na vybudování měsíční základny zaměřuje už dlouho, avšak jeho postup je relativně pomalý – což ostatně nejbohatší muž světa v minulosti opakovaně kritizoval. Sám Bezos si přitom na svém uměřeném přístupu zakládá.
„Věříme, že pomalé je plynulé a plynulé je rychlé. Chceme tedy vše dělat postupně, krok za krokem,“ prohlásil už v roce 2016. Od té doby se tempo Blue Originu příliš nezměnilo, i tak by ale společnost měla brzy dosáhnout důležitého milníku: její první nákladní let má na Měsíci přistát už během letošního roku. To by znamenalo, že předstihne Muska minimálně o několik měsíců.
Samotné vybudování lunární základny bude ale ještě mnohem náročnější. Je totiž nezbytné postavit budovy, které zvládnou odolat extrémním podmínkám, jež zahrnují vysokou sluneční radiaci a obrovské výkyvy teplot.
Pro obě zúčastněné firmy půjde o mimořádně složitou výzvu, avšak právě skutečnost, že spolu soutěží tito konkrétní dva miliardáři, by podle expertů mohla vybudování lunární základny alespoň částečně urychlit. Ostatně, i minulé století jasně dokázalo, že když spolu ve vesmíru závodí dva nesmiřitelní rivalové, může se technologický pokrok dostavit o poznání dříve, než by si člověk zprvu pomyslel.