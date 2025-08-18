Slábnoucí poptávka, rostoucí těžba. Globální trh s ropou je podle IEA nafouklý, může za to také ekonomická situace

Dobrá zpráva pro řidiče, o poznání horší zpráva pro země závislé na příjmech z prodeje ropy. I tak by se daly shrnout závěry nejnovější zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) o stavu globálního trhu s ropou v letošním a příštím roce, podle nichž je stále jasnější, že zatímco nabídka se bude zvyšovat, poptávka naopak klesne.
Odborníci z IEA se podle CNN domnívají, že těžba černého zlata v roce 2025 vzroste o 2,5 milionu barelů denně, což představuje podstatné navýšení oproti dříve odhadovaným 2,1 milionu barelů. V příštím roce by navíc denní produkce měla opět vzrůst o dalších 1,9 milionu barelů.
Za zmíněným navýšením stojí například nedávné rozhodnutí Organizace zemí vyvážejících ropu a jejích spojenců (OPEC+) o zrušení omezení těžby ropy ve větším měřítku, než se původně očekávalo. Vyšší produkci této strategické suroviny ale analytici očekávají i u mnoha dalších zemí mimo OPEC, jako jsou Spojené státy americké, Kanada, Brazílie či Guyana.
Nabídka převýší poptávku
Kromě samotného navýšení těžby má samozřejmě na ceny ropy i pohonných hmot značný vliv také poptávka, u níž je ovšem situace zcela opačná. IEA totiž očekává, že globální poptávka po ropě vzroste denně „jen“ o 680 tisíc barelů letos, respektive o 700 tisíc barelů příští rok, což představuje o něco menší nárůst než v předchozích prognózách. Tato čísla jsou navíc podstatně nižší než optimistické odhady OPECu, které pro letošek očekávají růst poptávky o 1,29 milionu barelů denně.
Za sníženým odhadem IEA stojí například skutečnost, že agentura očekává rychlejší přechod na obnovitelné zdroje energie. Ještě o něco významnějším faktorem je pak současná globální ekonomická a geopolitická situace.
„Nejnovější data ukazují slabou poptávku ze strany hlavních ekonomik, přičemž vzhledem ke stále nízké spotřebitelské důvěře se její prudké oživení jeví jako nepravděpodobné. Bilance trhu s ropou kvůli tomu vypadá stále nafouklejší,“ uvedla IEA. Hlavním závěrem její nové zprávy je tedy odhad, že nabídka černého zlata by mohla v příštím roce převýšit poptávku o téměř tři miliony barelů denně.
Pro Česko bude zásadní i kurz koruny
Co se týče geopolitické a ekonomické situace, faktorů, které ji ovlivňují, je aktuálně vícero. Podle odborníků budou pro vývoj cen ropy a pohonných hmot zásadní například budoucí rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se nejen celní politiky USA, ale třeba také války na Ukrajině.
„Trh je stále ovlivněn americkými sankcemi a hrozbami cel, zejména tlakem prezidenta Trumpa na Rusko, které v posledním červencovém týdnu dostalo ultimátum na uzavření mírové dohody, jinak Trump hrozí stoprocentními cly na země dovážející ruskou ropu. Nové sankce USA na 115 subjektů spojených s Íránem a varování Číně ohledně nákupu ropy z Ruska a Íránu naznačují snahu o omezení globálních dodávek ropy, což zvyšuje obavy z možných přerušení,“ sdělil pro Euro.cz Jaroslav Ton, šéf společnosti Malcom Finance.
K pozitivní náladě na trzích naopak přispělo uzavření nové obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií o dovozním clu ve výši 15 procent, díky níž byla zažehnána hrozba zavedení až 30procentních tarifů na evropský export. Tento výsledek je sice mnohými společnostmi vnímán spíše negativně, přesto ale vedl ke zmírnění napětí a rizika obchodní války, což mělo příznivý dopad na vyhlídky světové ekonomiky.
Díky všem zmíněným faktorům se analytici domnívají, že cena nafty a benzínu zůstane v následujících měsících na přibližně stejné úrovni jako nyní, případně by dokonce mohla mírně klesnout. „Náš základní scénář počítá s tím, že ceny pohonných hmot by se zásadním způsobem měnit neměly, optimistická varianta je pak ta, že se sníží o více než jednu korunu za litr. Konkrétně pro Česko je přitom pro budoucí vývoj zásadní i kurz koruny vůči americkému dolaru,“ uzavřel Ton.