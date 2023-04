Skupina Smarty Brands sází na investice do kamenných prodejen. I díky těm si loni přišla na víc než čtyři miliardy korun

Skupina Smarty Brands má za sebou již deset let fungování, během kterých neustále rostla. Nic se na tom nezměnilo ani vloni, kdy se její příjmy vyšplhaly na 4,2 miliardy korun. Tedy o 30 procent více než v předchozím roce. Svůj podíl na tom mají investice, které směřovala do vybudování kamenných obchodů Smarty.cz a značky JRC, jež představuje největší síť prodejen počítačových her v Česku. Ty jsou součástí skupiny od roku 2021.

Celkem pod záštitou Smarty Brands v Česku vzniklo 11 prodejen, přičemž letos přibudou další. „Z čísel a prvotních reakcí lidí vidíme, že expanze do kamenného retailu byl krok správným směrem,“ říká zakladatel a majitel Petr Syrůček.

Zákazníci v Brně pak mohou od loňského roku navštívit také novou provozovnu Apple Premium Reseller iWant. Ta začátkem příštího roku vyroste i v metropoli. „Hned v únoru chystáme otevření první prodejny Apple Premium Partner v samém centru Prahy na Václavském náměstí v paláci Koruna. Jde o skutečně exkluzivní záležitost, s přípravou prodejny jsme začali už loni v létě,“ popisuje Syrůček s tím, že Apple Premium Partner jsou druhou nejvyšší variantou prodejen Apple. Výše už jsou jen takzvané Flagship Stores ve světových metropolích, které provozuje přímo prodejce iPhonů.

Síla B2B divize

Jako silná součást portfolia značky Smarty Brands se loni ukázala také B2B divize Smarty.cz, která aktuálně spolupracuje s více než 13 tisíci firemních zákazníků, což je o třetinu více než začátkem roku 2022. I díky tomu dosáhla obratu 1,3 miliardy korun. „Za naši práci jsme získali ocenění na úrovni klíčových výrobců v České republice a ocenění Rising Star od Dell, jakožto významného partnera v získávání nových zákazníků,“ přibližuje šéf B2B divize Radek Jonák.

V letošním roce hodlá Smarty.cz posílit svoji pozici v IT, rozšířit tým konzultantů a nabídnout firemním zákazníkům plný servis v oblasti informačních a komunikačních technologií. „Očekávat mohou interní oddělení služeb pro zákazníky, a to i na úrovni síťových prvků a konferenčních řešení,“ dodává Jonák. Kromě toho divize chystá také technický helpdesk, jehož spuštění plánuje v příštím roce.

V expanzi do kamenných obchodů hodlá skupina pokračovat i letos. Další prodejny Smarty.cz a JRC mohou zákazníci očekávat třeba Mladé Boleslavi, Hradci Králové či Ostravě. „Část prodejen iWant projde přerodem na koncept Apple Premium Partner, díky čemuž budeme našim zákazníkům moci nabídnout ještě lepší služby,“ uzavírá Syrůček.