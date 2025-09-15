Šedivý z Venture Clubu: Chceš peníze? Nejdřív ukaž, co jsi pro firmu ochoten udělat sám. Bez osobního nasazení founder investici nezíská

Zhruba 1,7 miliardy eur, respektive nějakých 42,8 miliardy korun. Taková je suma peněz, které do českého startupového ekosystému od investorů putovaly během loňského roku.
Avšak zatímco finančních prostředků, jež zdejším disruptivním firmám připadly, bylo meziročně více, počet uskutečněných investičních kol naopak klesl. Důvod? Dle Petra Šedivého, zakladatele Venture Clubu, který sdružuje celkem 280 členů, jsou investoři opatrnější, náročnější a mnohem vybíravější. Neboli řečeno jinak, důvěru, a tedy peníze získají jen ty startupy, které za to opravdu stojí. Jak zajistit, aby to byl právě ten váš?
Klíčová je osobnost foundera
Dle Šedivého se řada zakladatelů domnívá, že k zajištění externího financování stačí dobře připravená prezentace a dobré vystupování. Jenže tak tomu v praxi rozhodně není. „Rozhodující není jen kvalita nápadu, ale primárně první osobní investice zakladatele, a to časová, finanční i emoční,“ zdůrazňuje pro Euro.cz.
„V zahraničí je zcela běžné, že foundeři první měsíce či roky financují provoz z vlastních úspor a osobně oslovují první zákazníky. V Česku se však stále často setkáváme s lidmi obracejícími se na investory jen s prezentací a velkým očekáváním, jak někdo jiný udělá první krok a poskytne jim kapitál,“ popisuje současnou realitu.
Chce-li zakladatel upoutat pozornost investorů, musí jim být schopen dokázat, že pro svoji firmu doslova žije a věří v ni i v okamžicích, kdy je objeví první zádrhele: „Skutečně životaschopný projekt je od začátku součástí každodenní reality zakladatele. Když přijdou krizové momenty, které nevyhnutelně přijdou, ať už stagnující prodeje, technické potíže nebo rozpad týmu, osobní angažovanost zakladatele drží podnik nad vodou. Vytváří se tím mimo jiné i mentální odolnost a schopnost dělat rozhodnutí s dlouhodobým dopadem. A právě proto kapitál dává smysl až tehdy, když se ukáže, že zakladatel umí překonávat krize vlastními silami bez čekání na vnější impuls. Peníze totiž dokážou urychlit růst, nicméně samy o sobě nezachrání ani nerozjedou firmu, jejíž lídr se zlomí nebo uteče při prvním vážném problému.“
Kde není poptávka, nemůže být produkt
Aby byl produkt úspěšný, musí po něm být poptávka. Což je věc, kterou rozhodně nelze zjišťovat zpětně. Ba naopak, řádný průzkum mapující zájem potenciálních klientů o danou službu či výrobek si každý správný founder musí udělat ještě před tím, než svůj nápad půjde představit samotným investorům.
„Technologicky dokonalé řešení se stává bezcenným, pokud k němu nevede cesta pro zákazníky, partnery a trh obecně. Zakladatel nemusí být nutně charismatický obchodník, měl by však chápat, že distribuce a komunikace jsou stejně strategické oblasti jako vývoj. V mnoha startupově vyspělých zemích se proto už v rané fázi kombinuje vývoj s ověřováním tržního zájmu a budováním distribučních kanálů,“ potvrzuje Šedivý. „Tento přístup snižuje riziko, protože ověřený zájem trhu eliminuje plýtvání časem na vývoj něčeho, co nikdo nechce,“ dodává zakladatel Venture Clubu s tím, že většina začínajících startupů záhy končí právě kvůli neexistující poptávce.
Ach, ta neschopnost prodat sebe sama!
Je všeobecně známo, že z hlediska technologické vyspělosti jsme na tom my Češi velice dobře. Produkty, se kterými se tuzemské firmy ucházejí o přízeň zákazníků, bývají pečlivě vyladěné a odzkoušené. Ovšem stejně tak se o nás ví, že navzdory právě zmíněnému jsme velice špatní „prodejci“.
„České startupy disponují opravdovou dávkou talentu. Jsme zvyklí improvizovat, hledat chytrá řešení a vyloženě obcházet překážky. Technické dovednosti i schopnost rozumět svému produktu máme na velmi dobré úrovni, umíme navázat kontakt s trhem a víme, kdo jsou naši zákazníci. Přesto se v rozhodujícím momentu často zarazíme,“ souhlasí Šedivý.
„Češi neumějí svůj nápad prodat tak, aby mu ostatní uvěřili. Chybí nám odvaha říct si nahlas o pozornost, o příležitost a o peníze. Přitom právě to bývá posledním dílkem skládačky k získání investice,“ konstatuje zkušený podnikatel. Kterým tuzemským startupům věří on sám?
„Obecně takovým, které implementují možnosti AI technologií a mají cesty ke škálování náhradou, potencováním či doplněním možností klasických profesí, s přesahem mimo Českou republiku nebo minimálně do Evropy, když už ne do světa,“ míní.
Správný investor by se dle jeho názoru, předtím než se rozhodne danou firmu finančně podpořit, vždy měl podívat, zda náhodou už podobná věc není dělaná desetkrát jinde, a své peníze směřovat především tam, kde vidí nějakou formu unikátnosti. Že startup do svého produktu nějakým způsobem zapojuje technologii umělé inteligence, jako pádný argument ani zdaleka nestačí.
„Zajímavá je a bude, díky vývoji ve světě, oblast defense, řízení sítí a ukládání energie. Já sám z konkrétních firem se zájmem sleduji Campiri, Adama, Hedepy, samozřejmě námi investované Stavari.io, Sanezoo a naposledy DynaNIC. Naopak moc nevěřím na různé módní metavesmíry, jako je třeba Victoria VR Metaverse,“ uzavírá Šedivý.