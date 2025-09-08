Česká online psychoterapeutická platforma Hedepy, jejímž cílem je pomocí moderních technologií usnadnit péči o duševní zdraví, oznámila další významnou expanzi. Dojde k ní díky akvizici polské společnosti HearMe, která tyto služby poskytuje převážně firmám.
O transakci za blíže nespecifikovanou částku se jednalo od loňského podzimu, přičemž k definitivnímu rozhodnutí došlo v první polovině letošního roku. Obě firmy budou po svém spojení působit pod značkou Hedepy, která se díky tomu stane jednou z největších online psychoterapeutických platforem ve střední a východní Evropě.
„V Polsku působíme už tři roky, pomohli jsme tam už tisícům lidí a velkou poptávku aktuálně cítíme právě ze strany firem. Připojení HearMe je pro nás strategické. Přináší nám ještě větší specializaci v péči o firemní klienty, ale také možnost nabízet služby původním klientům HearMe i v zahraničí. To jsou synergie, které nám dávají smysl. Velmi důležitý je pro nás rovněž fakt, že si rozumíme lidsky a máme stejný pohled na to, jak má vypadat moderní péče o duševní zdraví nejen ve firmách,“ řekl spoluzakladatel a šéf Hedepy Lukáš Krčil.
Největší trh v regionu
Akvizicí společnosti HearMe, jejíž obrat loni dosáhl v přepočtu přes 33 milionů korun, získá Hedepy přes 80 nových firemních klientů a také tým odborníků, který zahrnuje více než 120 psychologů, psychoterapeutů, koučů, nutričních terapeutů a fyzioterapeutů. I díky tomu bude moct dojít k rozvoji nové značky Hedepy for Business, jež zahrnuje psychoterapie pro zaměstnance, měření nálady ve firmě, webináře a další edukační obsah pro zlepšování duševní pohody.
Důležitými přínosy pro českou firmu budou rovněž zakladatelé HearMe Adam Radzki a Katarzyna Gryzło, kteří se stanou součástí vedení Hedepy. Radzki se zaměří na rozvoj obchodu v Polsku jako místní vedoucí prodeje, Gryzło pak povede B2B marketing pro celou skupinu Hedepy.
„Expanze na polském trhu je pro nás zásadní, protože jde o největší trh v našem regionu a oblast péče o duševní zdraví je zde na vysoké úrovni. Zároveň si vážíme vstupu Katarzyny i Adama, kteří jsou pro náš tým velkým přínosem. Adam má z dřívějšího působení bohaté zkušenosti s konsolidací CEE trhu a Katarzyna má značnou odbornost v poskytování duševní péče pro firmy,“ dodal Krčil.
Tisícovka terapeutů, stovky tisíc sezení
Kromě Polska a Česka působí Hedepy i v několika dalších evropských zemí, a to mimo jiné na Slovensku, Ukrajině, v Rumunsku, Řecku či Litvě. Všude tam se přitom těší pozici jednoho z nejdůležitějších hráčů na trhu, co se online psychoterapie týče. Ty lidem zajišťuje zhruba tisícovka terapeutů, kteří s klienty ročně na dálku absolvují stovky tisíc sezení.
Letošní rok by firma chtěla zakončit obratem 13 milionů eur (téměř 318 milionů korun), ještě předtím ale plánuje zahájit další investiční kolo. „Jsme rádi, že Hedepy potvrzuje svou silnou pozici na trhu a dokazuje, že se vyvíjí správným směrem. Úspěšné spojení s polskou platformou vytvořilo pevný základ pro rozvoj jejich služeb pro firmy a zároveň otevírá cestu k dalším akvizičním plánům,“ nechal se slyšet Jan Davídek, partner fondu Purple Ventures, který je jedním z pravidelných investorů do zmíněné firmy.
Ta v rámci snahy o neustálé zlepšování svých služeb nyní plánuje propojit online péči s osobní variantou a zároveň chce více zapojit umělou inteligenci tam, kde je to možné. „Umělá inteligence představuje zásadní technologický pokrok a své místo si hledá i v oblasti duševního zdraví. O to důležitější je však k jejímu využití přistupovat s rozvahou a respektem, což je právě to, na čem aktuálně pracujeme,“ uzavřel Krčil.