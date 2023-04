Sázky na esporty rychle rostou. Česká firma Oddin.gg expanduje do Jižní Ameriky, pomůže tam se stanovením kurzů

Pokročilá neuronová síť české firmy Oddin.gg pomáhá už více než 260 sázkovým kancelářím po celém světě se složitou predikcí výsledků esportových zápasů. Rychle rostoucí odvětví a dosavadní úspěchy nyní firmu přiměly k otevření další zahraniční pobočky. Ta se bude nacházet v peruánském hlavním městě Lima.

Nově vzniklý tým má zlepšit efektivitu traderů Oddin.gg, kteří zápasy sledují v přímém přenosu. Dojde k tomu především díky eliminování výrazného časového rozdílu. „Zatím počítáme s pěti až deseti lidmi, ale do budoucna je v plánu zaměstnání až 40 pracovníků. Doteď jsme se často potýkali se značným časovým posunem v rámci zápasů na západní polokouli, chceme tedy našim lidem ulehčit, aby se mohli soustředit na zápasy blízké naší středoevropské časové zóně,“ vysvětluje důvody k expanzi Vlastimil Venclík, ředitel a zakladatel Oddin.gg.

Amerika zaostává, Češi to chtějí změnit

Pro českou firmu není Peru první zemí na americkém kontinentu, její tradeři už působí třeba v USA. Právě tam totiž esport velmi rychle roste, díky čemuž je o predikci kurzů od Oddinu velký zájem. „Přesvědčili jsme se o tom během naší poslední návštěvy, kdy jsme se zúčastnili esportových akcí v Las Vegas, San Diegu a New Yorku. I to potvrdilo naše rozhodnutí expandovat do Jižní Ameriky,“ říká Venclík.

Počet esportových diváků ve Spojených státech sice kontinuálně roste, avšak stále zaostává za jinými zeměmi. Nejlepší týmy a hráči totiž pocházejí spíše z Jižní Koreje, Číny a Evropy. Spojené státy jsou dle statistik na prvním místě dle počtu aktivních esportových hráčů, ale jen málo z nich může soupeřit s těmi nejlepšími na světě.

Mezi důvody, kvůli kterým odvětví v USA zaostává, patří kultura, infrastruktura i ekonomika severoamerického esportu. Česká společnost ale dle Venclíka doufá, že se jí tyto věci podaří do budoucna změnit: „Společně s dalšími evropskými firmami máme možnost americký trh vzdělávat ohledně sázení na esportové zápasy.“

Lidé doplňují schopnosti strojů

Esportové zápasy se poslední dobou dostávají na úroveň profesionálních sportů, predikce výsledků zápasů je ale podstatně komplikovanější. Během online her se totiž může měnit celá řada proměnných, které je nutné pro správné odhadování kurzů zpracovat. Jedná se například o počet životů hráčů, pozici nepřátel či monster na mapě nebo individuální schopnosti jednotlivých hráčů.

Platforma Oddin.gg tedy musí všechny tyto proměnné vyhodnotit v reálném čase prostřednictvím strojového učení a své neuronové sítě. Každý zápas ale aktivně sledují také zkušení tradeři, kteří mohou kurzy detailněji upravovat, řídit finanční rizika a kontrolovat vývoj zápasů. Často navíc provádějí pozápasovou analýzu odehraných mačů, testují nové sázkové příležitosti nebo se podílí na zlepšování matematických modelů a tradingového softwaru. Díky všem těmto nástrojům pak může česká firma s velkou přesností předpovídat jejich další vývoj.

Oddin.gg je v současné době rozšířen po celém světě a spolupracuje s velkým množstvím klientů. Kromě ČR a USA firma aktivně působí například i v Polsku či Kanadě, přičemž do budoucna plánuje pro co největší diverzifikaci svého portfolia také expanzi na další zahraniční trhy.