Fond EGU od českého EMUNu hlásí 15krát větší výnos než NASDAQ. Těží z boomu kolem firem chystající vstup na burzu

Ze zájmu o SpaceX, Open AI, Anthropic a další významné firmy plánující v brzké době vstoupit na burzu netěží pouze ony samy, nýbrž také soukromé fondy, které do nich investují už nyní. Jedním takovým je i EMUN Global Unicorns (EGU) od stejnojmenné české investiční společnosti. „Segment investic do předních soukromých technologických firem si letos navzdory geopolitickým nejistotám udržuje nevídaně silnou dynamiku. Fond EGU nadále těží z očekávání spojených s možnou vlnou rekordních technologických IPO,“ potvrzuje redakci Euro.cz Filip Savi, partner a portfolio manažer EMUNu.
Klíč k úspěchu je podle něj jednoduchý, a sice investovat do inkriminovaných subjektů včas: „Tím ideálním momentem je takzvaná late-stage fáze, kdy společnost už disponuje robustním a ověřeným byznysem, ale ještě nevstoupila na burzu. Právě tento včasný vstup nám umožňuje maximalizovat výnosy dříve, než se akcie zhodnotí při veřejném úpisu a zpřístupní se širokým masám.“
Vstup SpaceX na burzu je otázkou několika týdnů
Jak minulý týden napsal britský deník The Guardian, SpaceX by se veřejně obchodovanou společností měla stát v období kolem 12. června. Společnost s více než 22 tisíci zaměstnanci vstoupí na technologickou burzu Nasdaq, která je druhou největší burzou na světě, a to pod tickerem SPCX a s hodnotou zhruba 1,75 bilionu dolarů (asi 36,6 bilionu korun) – jedná se o valuaci odpovídající téměř 4,5násobku českého HDP za rok 2025.
Musk a spol. si prostřednictvím IPO chtějí dokráčet pro dalších 75 až 80 milionů (1,57 až 1,67 bilionu korun). Povede-li se to, měl by mít 54letý byznysmen onu magickou bilionovou hranici skutečně nadosah, neboť již v současnosti se jeho jmění podle Forbesu odhaduje na částku 827,7 miliardy dolarů (17,31 bilionu korun), ačkoliv střízlivější Bloomberg počítá „pouze“ s 728 miliardami (15,23 bilionu korun).
K založení EGU došlo teprve loni v srpnu a první obchod proběhl v září, jeho dosavadní výkonnost je ale velice působivá. Za úvodních sedm měsíců, tedy k datu 31. března 2026, si připsal čisté zhodnocení téměř 21 procent. Index NASDAQ, který zahrnuje například i Apple, Google, Microsoft a řadu dalších technologických gigantů, ve stejném období dle Bloombergu nerostl ani dvouprocentním tempem.
„Na trhu se formují investiční příběhy s mimořádným potenciálem. Ve SpaceX momentálně skrze podkladové struktury EMUN Global Unicorns držíme zhruba 12 procent našeho portfolia. Vedle toho sledujeme i další výrazné hráče spojené s rozvojem umělé inteligence, včetně OpenAI a Anthropicu,“ doplňuje Savi s tím, že fondu se dařilo růst zejména v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy si polepšil o více než osm procent, zatímco NASDAQ naopak šest procent odepsal.
Půlmiliarda nadosah
Na takzvané jednorožce, respektive společnosti s tržní hodnotou přes jeden bilion dolarů, se EGU soustředí od samého začátku. Celkově má fond expozici vůči více než stovce soukromých firem, přičemž jádro portfolia je koncentrováno právě kolem asi dvacítky největších privátních organizací na základě jejich valuace a s vysokou pravděpodobností exitu prostřednictvím IPO.
Hodnota spravovaných aktiv EGU letos v březnu, i díky novým vkladům, překročila objem 22 milionů dolarů, tedy více než 450 milionů korun. Půlmiliardovou hranici by vedení fondu chtělo překročit do jednoho roku od jeho založení, tedy nejpozději letos v říjnu. A které že další firmy se podle Saviho vyplatí sledovat? „Vedle všeobecně známých jmen vidím potenciál například u společnosti Anduril, Saronic nebo Crusoe, poskytovatele cloudové infrastruktury pro umělou inteligenci,“ uzavírá.
* Článek je ryze informativního charakteru a v žádném případě nemá sloužit jako investiční doporučení redakce.