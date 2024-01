Sazby hypoték jsou po roce a půl opět pod hranicí šesti procent. Na dvouprocentní hodnoty se už ale nevrátí, říká analytik

Průměrná nabídková sazba hypoték se poprvé od června roku 2022 vrátila pod šestiprocentní hranici, konkrétně v lednu klesla na hodnotu 5,96 procenta. Vyplývá to ze Swiss Life Hypoindexu, za kterým stojí finančně-poradenská společnost Swiss Life Select. K razantnímu snížení se ale banky, zdá se, zatím nechystají.

„Úrokové sazby hypoték i nadále klesají jen pozvolně, a to i po prosincovém snížení hodnoty základní úrokové sazby ze strany České národní banky,“ říká hypoteční analytik zmíněné firmy Jiří Sýkora s tím, že uvedený pokles odpovídal čtvrtině procentního bodu. Banky na pokles dle něj prakticky nezareagovaly a hypotéky zlevnily jen nepatrně. Tímto způsobem prý mohou reagovat na ,špatně‘ nastavenou hranici účelně vynaložených nákladů, tedy takových, které bance vzniknout v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

„Banky od počátku prosazovaly maximálně dvě procenta ze splacené částky, nicméně zákonodárci rozhodli, že tato hodnota bude pouze procento jedno. Banky už na počátku hovořily o tom, že pokud bude tato částka nižší než ony dvě procenta, budou si muset vytvářet větší ,polštář‘ na ztráty s tím spojené,“ vysvětluje.





Levnější, ale ne dost

Zmíněnou finanční rezervu dle Sýkory banky vytvářejí právě pomocí vyšších úrokových sazeb, a to na úkor nových klientů. „Nicméně je možné očekávat, že i v dalších měsících bude úroková sazba hypoték nadále pozvolně klesat,“ říká.

Autor: Swiss Life Hypoindex

Začátkem letošního roku se snížila i měsíční splátka hypotečních úvěrů. V případě těch do 3,5 milionu korun sjednaných do 80 procent odhadované ceny nemovitosti zájemci s novou sazbou aktuálně zaplatí 22 472 korun, tedy o 117 korun méně než v prosinci minulého roku. Stane se tak za předpokladu, že si hypotéku rozloží na 25 let.

V meziročním kontextu je rozdíl o něco znatelnější – Češi díky němu ušetří přes 800 korun. Na druhou stranu, oproti lednu roku 2022, kdy se průměrná nabídková sazba zastavila na 5,71 procentech, si ale stále 550 korun připlatí.

Na dvouprocentní sazby zapomeňte

Nejvíce je pokles patrný v případě hypoték pro mladé do 36 let, které banky poskytují i nad 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV). Konkrétně úvěry s tříletou a pětiletou fixací zlevnily o 0,21 procentního bodu na 6,00, respektive 5,93 procenta. Hypotéky s fixací na 10 let jsou nyní levnější o 0,2 procentního bodu, na ročních úrocích v takovém případě zájemci zaplatí 6,19 procenta. U fixací na jeden rok pak mohou Češi počítat s roční sazbou 5,79 procenta, což je o 0,16 procentního bodu méně.

Za zdůraznění každopádně stojí, že ačkoli by hypoteční sazby měly v tomto roce stále klesat, na úroveň let minulých se dle analytika nedostanou. „V roce 2024 dojde na postupné snižování úrokových sazeb hypoték někam mezi čtyřmi až pěti procenty, ale na druhou stranu je pravděpodobné, že ceny nemovitostí se pohnou opět směrem vzhůru. Pokud by někdo očekával, že sazby opět zamíří na hodnoty pod dvě procenta, tak máme špatnou zprávu,“ uvedl Sýkora v rámci prosincového Swiss Life Hypoindexu.

Pomyslné reálné dno, na které by úroky mohly padnout, je údajně někde mezi třemi až čtyřmi procenty. Takto výrazný pokles by přitom zájemci o hypotéky rozhodně neměli čekat v nejbližší době, ale spíše v horizontu několika let.