Saúdskoarabský projekt Neom mění kvůli finančním potížím vedení. Mrakodrap The Line se nejspíš zkrátí na pouhé procento původní délky

Plány Saúdské Arábie v rámci Vize 2030 se jeví nejen jako velice futuristické, ale zároveň velmi nákladné. Není proto divu, že se jejich realizace začíná protahovat, přičemž se postupně objevují i zprávy o finančních škrtech. Ty se týkají především megapole Neom, jejíž součástí má být také lineární město The Line.

O celkovém zmenšení projektu a hledání zahraničních investorů se spekulovalo už před několika měsíci. Nyní potíže nepřímo potvrzuje i změna ve vedení, a to konkrétně na pozici generálního ředitele. Po šesti letech odchází z funkce CEO projektu Nadhmi Al-Nasr a nahrazuje ho Aiman Al-Mudaifer, který byl v minulých dnech jmenován představenstvem.

„Neom vstupuje do nové fáze dodávek a nové vedení zajistí provozní kontinuitu, agilitu a efektivitu. Bude tak lépe odpovídat komplexní vizi a cílům projektu,“ uvedli zástupci projektu v prohlášení. Podrobnosti odchodu Al-Nasra ale nezveřejnili.





Ambiciózní plány střídá skepse

V rámci Vize 2030 by měly v regionu vzniknout ultramoderní stavby i celá města včetně zmíněné The Line (Linie) s dvěma paralelními mrakodrapy o délce přes 106 mil (více než 170 kilometrů). A v plánu bylo také horské lyžařské středisko pro Asijské zimní hry v roce 2029. Realizace ale vázne a ohlasy ekologů a stavebních inženýrů z regionu i ze světa jsou skeptické. Místo dalších investic tak přichází na řadu snižování nákladů.

Například délka mrakodrapů v The Line se má zkrátit z původních 106 mil na pouhých 1,5 míle, přičemž podobných škrtů bude pravděpodobně ještě víc. Alespoň to tvrdí server CNBC s odkazem na tři osoby mající vazby na management projektu. Nikdo z nich si ale nepřál být jmenován a samotné vedení projektu finanční problémy popírá.

„Neom je základním pilířem Vize 2030 a ve všech směrech pokračuje podle plánu. Právě nyní dodáváme další fázi našeho rozsáhlého portfolia projektů, kde nechybí The Line, Oxagon, Trojena, Magna a The Islands of Neom,“ zaznělo v nedávném prohlášení.

Problém celého regionu

Ekonomický tlak se netýká jen samotné Vize 2030, ale celé Saúdské Arábie. Království se potýká s rozpočtovým deficitem i utlumením poptávky po ropě, v jejímž případě platí za jednoho z největších světových exportérů.

Hrubý domácí produkt země měl letos vzrůst o 0,8 procenta, přestože předchozí odhady tamního ministerstva financí počítaly s 4,4procentním tempem. S deficitem navíc úřady kalkulují i v příštích letech, a to jak kvůli financování Vize 2030, tak v souvislosti s cenou černého zlata, která v současnosti neroste podle jejich předpokladů.

Aby byl státní rozpočet vyrovnán, potřebuje Saúdská Arábie navýšit takzvanou rovnovážnou cenu ropy. Tu Mezinárodní měnový fond pro rok 2024 odhadl na úrovni 96,2 dolaru, tedy zhruba 2300 korun, což oproti loňsku představuje 19procentní nárůst. A v porovnání s aktuální cenou je vyšší dokonce až o 35 procent.