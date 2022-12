Rychlá adaptabilita bude podmínkou přežití. Logistické firmy sázejí na automatizaci i udržitelný provoz

Válka na Ukrajině, rekordní inflace i rostoucí ceny energií a plynu se kromě běžných obyvatel podepsaly také na celé řadě pracovních odvětví. S výzvami se v následujícím roce bude vyrovnávat i oblast logistiky, a to nejen v Česku, ale rovněž z globálního hlediska. Přidá-li se nespolehlivost dodavatelských řetězců, snaha o energetické úspory nebo zvyšující se tlak na efektivitu skladu, jsou logistické trendy pro následující rok poměrně jasné. Firmy budou klást důraz na úspornost, maximální efektivitu i vyšší míru automatizace.

Ačkoli se názor na poslední ze zmíněných oblastí v mnohém různí, většina společností se na její důležitosti shoduje. To částečně vyplývá i ze studie agentury Ipsos, podle které přinejmenším částečnou automatizaci ve svých distribučních centrech do pěti let očekává 95 procent dotázaných firem. Zatím se to z velké části týká hlavně automatických zařízení a robotů, do budoucna se přidá ještě prediktivní analýza a strojové učení.

Proces automatizace je kromě vyšší efektivity svázán také s různě velkými provozními úsporami. Počáteční investice však mohou být pro podniky vyšší. „K automatizaci je třeba přistupovat s dostatečnou rozvahou, a především se zamyslet nad tím, který typ technologie je pro konkrétní provoz nejvhodnější. V naprosté většině případů se firmám vyplatí investovat primárně do softwarového vybavení. Na první pohled se sice může zdát lákavější vidina desítek robotů prohánějících se po skladě, ve výsledku je ale mnohem rozumnější vložit finance nejprve do vyspělého softwaru,“ komentuje ředitel logistiky ve fulfillmentové společnosti Skladon Maxim Kovář.

Bez digitalizace to nepůjde

Do vybavení skladu novými technologiemi plánuje v následujícím roce investovat 68 procent oslovených společností. Ty před samotným procesem nejvíce zohledňují návratnost investice, dobu, za kterou bude zařízení uvedeno do provozu, a jeho využitelnost při řešení nestandardních úkolů. „Právě digitalizace logistických procesů je totiž něco, co firmě umožní svůj provoz maximálně zefektivnit, a to nejen uvnitř, ale i směrem k zákazníkovi,“ dodává Kovář.

Automatizace se samozřejmě netýká jen samotných distribučních center. Využít ji může už samotný obchod. „Její trend je všudypřítomný. Vstříc tomuto požadavku může jít také samotné řešení, na kterém internetový obchod běží. Právě zautomatizování rutinních úkonů je jednou z nejsnadnějších cest, jak snížit množství času stráveného správou e-shopu, a tím pádem také finanční náklady,“ vysvětluje Martin Pech, obchodní ředitel ve společnosti Upgates, jež pro obchodníky vyvíjí flexibilní krabicová řešení pro provoz e-shopů. Výběr správné e-shopové platformy se podle něj díky automatizaci může do budoucna zásadně zúročit.

Zásadní bude i přístup k přírodě

Na uvedený proces pak navazuje také snaha přizpůsobit logistiku stále striktnějším nárokům na udržitelný provoz. Důležitá je v tomto ohledu pro firmy hlavně optimalizace používání zdrojů a kapacit, ekologické odstraňování odpadů, ale i maximálně přesné plánování jízd či optimalizace tras. Ostatně to je něco, na čem některé technologicko-logistické společnosti staví již v současnosti.

„Firmy si postupně uvědomují, že se udržitelnost posouvá v prioritách zákazníků na stále vyšší příčku. Máme mezi našimi klienty řadu obchodníků, kteří se již dříve rozhodli podnikat v tomto směru konkrétní kroky. Řada z nich tak požaduje například speciální obalový materiál, který je šetrnější k životnímu prostředí – z dotazníku mezi zákazníky totiž vyplývá, že téměř polovina nakupujících očekává ,zelenou‘ odpovědnost právě na straně samotných značek,“ říká Kovář s tím, že například ve Skladonu mají s každým klientem od počátku nadefinováno, dle jakých postupů produkty balit a jaký materiál k tomu používat.

Z průzkumů navíc vyplývá, že více než 70 procent spotřebitelů je ochotno zaplatit za udržitelné výrobky o pět procent více. Tento trend se přitom bude ještě zrychlovat. Ani zdaleka se však nejedná o jedinou oblast, ke které bude směřovat pozornost nejen logistických firem. Mezi další výzvy mají patřit také zvyšující se nároky na transparentnost nabízených služeb.

Tu Kovář považuje za jeden z nejspolehlivějších prostředků, jakým mohou logistické společnosti maximálně redukovat chyby v každodenním chodu provozu a zároveň docílit vysoké spokojenosti na straně zákazníka: „Nakupující totiž chtějí přesně vědět, co se s jejich zásilkou zrovna děje a kdy ji mohou očekávat. Kvalitní logistický partner tak umožňuje svým klientům mít neustálý a detailní přehled o toku svého zboží, a tedy i možnost obratem a na dálku vyřešit jakýkoliv problém.“

Způsob, jakým logistické společnosti k řešení jednotlivých výzev do budoucna přistoupí, jim v lepším případě může zajistit silnou pozici na trhu a náskok oproti konkurenci. Rozhodující bude v tomto ohledu flexibilita a adaptabilita na náhlé změny. Firmy, kterým tyto vlastnosti chybět nebudou, budou mít větší šanci, že si v následujících letech udrží konkurenceschopnost.