Rusové přestali jezdit do Evropy. Místo toho tráví dovolenou na Maledivách či v Turecku

Válka na Ukrajině výrazně ovlivnila nejen mezinárodní vztahy a ekonomiku, ale i cestovní ruch. První data z konce hlavní turistické sezóny ukazují, že počet Rusů, kteří letos na dovolenou vycestovali do zemí Evropské unie, znatelně poklesl. Můžou za to především nejrůznější sankce a částečně také zhoršující se hospodářská situace v Rusku, díky níž někteří tamní obyvatelé nemají dost peněz na zahraniční dovolenou.





Ještě před začátkem invaze přitom země EU patřily mezi hlavní turistické cíle tamních občanů. Ti nejčastěji mířili do států na pobřeží Středozemního moře, hlavně pak do Itálie, Španělska, Řecka či na Kypr. Jejich cesty nejprve výrazně omezilo únorové uzavření unijního vzdušného prostoru pro ruské letecké společnosti, minulý týden pak sedmadvacítka pozastavila zjednodušené udělování cestovních víz, které platilo od roku 2007. Pobaltské země a Polsko navíc od 19. září nepovolí vstup z Ruska či Běloruska ani těm ruským občanům, jejichž víza jsou aktuálně platná.

„Jsem si vědom problémů se získáváním víz do evropských zemí. Ironií přitom je, že jsem absolutně proti válce i Putinovi. Doufám, že až Putin odejde a my se opět staneme normální zemí, budu moci Evropu zase navštívit,“ řekl serveru CNBC čtyřicetiletý ruský turista Max. Sám se v předchozích letech rád procházel po muzeích ve Francii, vychutnával si italskou kuchyni a chodil na túry po španělských horách. Tomu všemu je ale teď konec, letos dovolenou do Evropy ani nezvažoval.

Rusů je o tři čtvrtiny méně

Že Max není v daném ohledu žádnou výjimkou, potvrzují i data. Olivier Ponti z agentury pro průzkum trhu ForwardKeys uvádí, že letos přiletělo do zemí EU o 74 procent méně Rusů než v roce 2019. „Invaze na Ukrajinu určitě omezila možnosti dovolené ruských občanů, protože přímé lety do mnoha oblíbených destinací byly zakázány. Pokud ale mají platná víza, mohou Evropu navštěvovat i nadále, pouze musí přestoupit třeba v Istanbulu či Dubaji,“ uvedl Ponti.





I přes tato omezení se Rusové nechtějí své zahraniční dovolené vzdávat, a tak hledají pro ně dosud částečně opomíjené lokality. Nárůst podílu turistů původem z Ruské federace zaznamenali letos v létě například na Maledivách. Zhruba každý pátý návštěvník pochází právě odtamtud, což je o 15 procent více než v roce 2019. Podle analytiků z Ekonomické zpravodajské jednotky (EIU) bohatí Rusové ostrovní zemi preferují dlouhodobě, protože mohou snadno získat turistická víza až na 90 dní.

Turecko láká díky slabé liře

O polovinu letos narostl podíl Rusů i na Seychelách, kde tvořili přibližně sedm procent návštěvníků. Mezi další oblíbené destinace se pak zařadilo Turecko či Spojené arabské emiráty (SAE), což víceméně kopíruje data z posledního předpandemického roku. Tehdy Rusové nejvíce cestovali do Turecka, SAE, Abcházie (oficiálně součást Gruzie, kterou ale Rusko od roku 1993 okupuje) a na Maledivy.

Dlouhodobě oblíbené Turecko letos zvolilo více turistů i díky slabému kurzu tamní měny. Ta v poslední dekádě a půl vytrvale klesá – zatímco před 15 lety stála jedna lira zhruba 16 korun, aktuální kurz dosahuje hodnoty 1,34 koruny. Toto rekordní minimum ovlivnilo rovněž opatření tamní centrální banky, která během srpna snížila úrokovou sazbu navzdory masivní inflaci dosahující výše 80 procent.

Analytici každopádně odhadují, že možnosti Rusů vyrazit za hranice se budou v příštích měsících snižovat. Kromě pozastavení preferenční vízové ​​dohody z roku 2007 k tomu přispějí také přibývající ekonomické problémy. „S pokračováním války na Ukrajině a stále většímu dopadu sankcí očekáváme, že zhoršující se ekonomická situace bude nadále omezovat Rusy v možnosti cestovat,“ podotkli analytici EIU Mario Bikarski a Federica Recciová.