Rozhlasový poplatek musí odvádět téměř všechny domácnosti a podnikatelé. Existuj

Co je to rozhlasový poplatek

Kdy se platí rozhlasové poplatky

Koho se poplatek za rozhlas netýká

zdravotně znevýhodnění občané – nevidomí jedinci a lidé oboustranně neslyšící, kteří žijí v domácnosti sami, sociálně znevýhodnění občané – osoby, které žijí samy a jejich příjem měsíčně nepřesáhne 2,15násobek životního minima, nebo žijí s více lidmi v jedné domácnosti, ale součet příjmů všech jejích členů za kalendářní čtvrtletí také nepřesahuje uvedený limit, cizinci – za předpokladu, že nemají povolen ani trvalý ani dlouhodobý pobyt na území ČR a v domácnosti žijí buď sami, nebo ji sdílí s dalšími cizinci bez pobytu.

Co se stane, když poplatky za rozhlas a TV nezaplatím

Kolik činí poplatky za rozhlas a televizi 2022

poplatek za rozhlas – 45 korun, poplatek za televizi – 135 korun.

Jak zaplatit poplatek za televizi a rozhlas

Rozhlasový poplatek a změna bydliště

Odhlášení televizních a rozhlasových poplatků

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích ukládá domácnostem i podnikatelům povinnost platit za televizi a rozhlas poplatky spojené s užíváním přijímačů k tomu určených. Tyto takzvané koncesionářské poplatky slouží k pokrytí nákladů na provoz České televize a Českého rozhlasu, což jsou poskytovatelé veřejných služeb. Za každou uvedenou službu je stanovena jiná částka a obě se platí zvlášť. Uživatel má tak možnost využívat jen rozhlas, pouze televizní vysílání, či obojí dohromady.Povinnost platit za Český rozhlas poplatky vzniká domácnostem nebo právnickým osobám, jež vlastní nebo aktivně používají. V případě fyzických osob se platí vždy jeden poplatek za jednu domácnost bez ohledu na to, kolik přijímačů se v ní nachází. Nezáleží tedy ani na tom, kolik lidí v této domácnosti žije, jelikož povinnost platby se nevztahuje na samostatnou osobu.Stejně tak je povinný i rozhlasový poplatek pro podnikatele, kteří drží nebo pro svoji činnost využívají rozhlasový přijímač (například v provozovně). Zde je však potřeba poukázat na důležitou skutečnost, a sice že podnikatelé platí na rozdíl od domácností poplatek. Pakliže podnikatel vlastní televizi a rádio (nebo jedno z uvedeného) také ve své domácnosti, vztahuje se na něj poplatek i v rámci jeho domova. Podnikající osoba tak musí odvádět poplatky za využívání služeb rozhlasu ve svém podnikání a zároveň za využívání těchto služeb jako fyzická osoba pro své soukromé potřeby.Na povinnost placení televizních a rozhlasových poplatků se vztahují určité zákonem stanovené výjimky, u nichž je možné poplatky prominout. Jedná se o jednotlivce nebo skupiny obyvatel, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni oproti jiným občanům. Za televizi a Český rozhlas poplatek nemusí platit následující osoby:Pokud televizní a rozhlasové poplatky neplatíte, a přitom používáte televizi či rádio, pravděpodobně se nějakou dobu nebude dít vůbec nic. Jakmile si toho ale Česká televize nebo Český rozhlas všimnou, máte malér. Za neplacení koncesionářských poplatků vám náleží několikatisícové pokuty. V případě přijímání televizního vysílání je to, za rádio pak. Stejně tak jsou nastaveny vysoké pokuty za neohlášení důležitých změn, jako je například zánik některé z okolností osvobozující domácnost od uvedených poplatků.Pro rozhlasový a televizní poplatek jsou stanoveny částky zvlášť, takže domácnosti a podnikatelé platí buď jedno, nebo druhé, případně obojí najednou. Relativně dobrou zprávou je, že výše těchto poplatků je už 14 let pořád stejná. Jedná se o jednu z mála služeb, která nepodlehla v průběhu let zdražování. V letošním roce tak zůstává cena za rozhlasové a televizní vysílání zatím stále na stejných částkách jako v roce 2021, které jsou:Poplatky se platí v pravidelných intervalech, a to buď měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Učiníte tak zadáním trvalého příkazu u své banky, nebo můžete platit vždy jednorázově, avšak u této varianty hrozí, že na odeslání platby zapomenete. Sjednat si můžete také SIPO platbu u České pošty, pokud vám tento způsob více vyhovuje. Datum splatnosti je pro všechny uživatele stejné, a siceAbyste mohli zadat pravidelnou platbu pro rozhlasový poplatek, přihlášení provedete na webových stránkách Českého rozhlasu nebo České televize. Zde naleznete, který stačí vyplnit a odeslat. Dejte si ale pozor, zda vyplňujete správnou verzi. K dispozici jsou totiž dva dokumenty, jeden pro fyzické osoby a druhý pro podnikatele.V případě, že jste se přestěhovali a nadále užíváte služby Českého rozhlasu, nebo alespoň vlastníte k tomu určený přijímač, a poplatky jste doposud hradili prostřednictvím bankovního převodu, je nutné informaci o změně adresy ohlásit. Učiňte tak do 15 dnů od chvíle, kdy tato skutečnost nastala. Změnu pak ohlašujete přímo Českému rozhlasu buď přes online aplikaci, nebo vyplněním a odesláním. Pokud byste tak neučinili, mohla by vám hrozit až několikatisícová pokuta.Odhlášení poplatku za rozhlas a TV můžete provést ve chvíli, kdy se ve vaší domácnosti už nevyskytují žádné televizní a radiové přijímače, přestěhovali jste se do domácnosti, za kterou jsou již koncesionářské poplatky hrazeny, nastala okolnost, jež vás od těchto poplatků osvobozuje, nebo došlo k úmrtí poplatníka.

Zrušení rozhlasového poplatku se provádí odesláním písemného čestného prohlášení Českému rozhlasu. Toto prohlášení je potřeba zaslat nejpozději do 15 dnů od chvíle, kdy jste se zbavili všech přijímačů nebo nastala jiná skutečnost, díky které už není potřeba poplatky odvádět. Pakliže poplatek hradíte prostřednictvím SIPO platby, odhlásíte ho na kterékoliv pobočce České pošty. V případě úmrtí poplatníka je nutné pro zrušení poplatku za rozhlas zaslat také doklad potvrzující tuto skutečnost (ideálně kopii úmrtního listu).

