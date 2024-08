Ropnou velmocí i v následujících dvou letech. Rekordní americká produkce nadále poroste, jen pomaleji, shodují se experti

V produkci ropy zůstanou Spojené státy silné až do konce roku 2026. Konkrétně se na pomyslném vrcholu udrží minimálně po dobu následujících 18 měsíců. S odkazem na banku Goldman Sachs to uvádí web Insider. Silná těžba ropy v Permské pánvi zůstane i přes mírné zpomalení z rychlého tempa, v jehož duchu těžily státy v celém minulém roce.

Ostatně, USA loni podle Úřadu pro energetické informace USA (EIA) vyprodukovaly více než 12,9 milionu barelů denně. To znamená, že těžily více ropy než kterákoli jiná země v historii. Pro srovnání, Rusko, které je rovněž jedním z největších producentů ropy na světě, těžilo o 2,8 milionu barelů za den méně. Saúdská Arábie skončila se svým denním průměrem dokonce pod hranicí 10 milionů barelů.

Určitého poklesu se ale Amerika přeci jen dočká. Její produkce totiž poroste pomaleji než doposud. Dle odhadů analytiků by se denní těžba v USA měla letos zvyšovat o 340 tisíc barelů ropy, zatímco v roce 2026 jich za den přibude „jen“ 270 tisíc.





Tempo růstu těžby by se mělo postupně snižovat i podle Tomáše Dvořáka ze znalecké kanceláře EqSA. „Rostoucí úroveň těžby bude souviset primárně s cenami, u kterých se očekává, že zůstanou na vysoké úrovni v souvislosti s geopolitickým napětím na Blízkém východě a omezením dodávek ze strany OPEC+,“ komentuje naší redakcí oslovený Business Valuation Manager s tím, že růst by těžba měla minimálně do konce roku 2025.

Efektivní vrty i rostoucí cena

Skutečnost, že se produkce Spojených států bude i nadále zvyšovat, bude z velké části zapříčiněna rostoucí efektivitou vrtů a zvyšujícími se cenami černého zlata. Právě vrty v Permské pánvi mají totiž tendenci být na ceny velice citlivé. Například ceny lehké ropy West Texas Intermediate zůstanou nad klíčovou hranicí 50 dolarů za barel, a to právě minimálně po dobu následujících 18 měsíců.

„Podle aktuálních predikcí by cena ropy Brent mohla v druhé polovině roku 2024 dosáhnout v průměru úrovně až 89 dolarů za barel a v prvním kvartálu roku příštího pak 91 dolarů,“ říká Dvořák.

Dle ekonomky pro energetiku ve společnosti Goldman Sachs Research Yulie Grigsbyové rostoucí tendenci těžby podpoří také efektivita vrtání. „Ta se nadále zvyšuje, a to i díky nižším nákladům na tento proces, který navíc trvá kratší dobu,“ míní. Pomalejší tempo růstu bude naopak způsobeno stárnutím části ropných vrtů napříč Permskou pánví. Průměrná ropná plošina totiž začíná stagnovat po třech až čtyřech letech.

Nalezišť bude ubývat

Do budoucna by komplikaci mohl představovat také fakt, že počet ropných nalezišť klesá. Konkrétně v tomto regionu je oproti letům 2018 a 2019 patrný propad o 30 procent. A ložiska budou ubývat i v následujících 18 měsících, předpovídá banka. „Roky intenzivního průzkumu a těžby měly dopad na kvalitu hornin v pánvi, což vedlo ke geologickým deformacím, které omezují další zvyšování produktivity ropných vrtů,“ konstatují výzkumníci.

Na problém v podobě mizejících nalezišť letos v únoru upozornila také šéfka společnosti Occidental Petroleum Vicki Hollubová. „Podívejte se na 20 největších ropných nalezišť, na 97 procent z nich bylo objeveno před rokem 2000. Dnes je situace taková, že v následujících letech budeme čelit velmi nízké nabídce,“ nechala se tehdy slyšet.

I přes takřka celosvětovou snahu přejít na šetrnější paliva poroste poptávka po ropě ještě minimálně po dobu dalších 10 let, přičemž na vrcholu bude zájem před koncem roku 2030. Potenciálním rizikem tak i nadále zůstává především nedostatek na straně nabídky.