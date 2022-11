Realitní trh doznal změn. Kvůli drahým bytům Češi upřednostňují investice do nemovitostních fondů

Vlastnictví bytu je určitým znakem společenského statutu a zároveň bezpečnou investicí. S téměř 80procentním podílem tohoto druhu bydlení patří Česko k evropskému nadprůměru, v poslední době se ale poměr mění. Vlastnictví bytu se totiž stává luxusním statkem a kvůli současné ekonomické situaci si jej mnoho lidí najednou nemůže dovolit.

Podle realitních odborníků tak postupně ubývá počet běžných drobných investorů i osob, které si kupují byty pro vlastní potřebu. „Doba relativně dostupného vlastnického bydlení je minulostí a větší část klientely logicky volí druhou možnou alternativu – bydlení v nájmu,“ uvedl už dříve Peter Višňovský, ředitel realitní kanceláře Lexxus.

Situaci navíc ovlivňuje skutečnost, že zhruba polovina lidí si nový byt pořizuje na hypotéku, ty jsou ale nyní mnohem hůře dostupné. Úrokové sazby se totiž z loňských průměrných tří vyšplhaly k hranici šesti, někde až osmi procent, což představuje výrazný nárůst. Na trhu s nemovitostmi tak zůstávají hlavně velcí podnikatelé, kteří se jejich nákupem chtějí alespoň částečně ubránit současné 18procentní inflaci.

Kvalitní fondy mají velmi dobrý výnos

Ne, že by se výše popsaný druh investic stal u běžných lidí zčistajasna nepopulární. O nemovitosti mají zájem i nadále, mění se však způsob, jakým do nich investují. A to ve prospěch nemovitostních fondů, potažmo fondů nájemního bydlení. Trend potvrzuje například ředitel pražské oblasti poradenské společnosti K a Partneři Jiří Bureš.

„Velmi často řešíme s klienty, jakou formou do nemovitostí investovat. Málokdo si totiž uvědomuje, že s držením bytu jsou spojeny určité starosti a náklady. Vedle nákupu fyzických nemovitostí existuje také řada dalších, mnohdy daleko jednodušších možností investic,“ vysvětlil.

Právě investice do nemovitostních fondů jsou vhodným řešením pro velkou část lidí. Většinou totiž vyžadují mnohem nižší vstupní kapitál, díky čemuž jsou širší veřejnosti přístupnější. Zhodnocení je přitom srovnatelné, nebo i vyšší, a především s menšími starostmi. Výraznou výhodou je rovněž lepší likvidita, tedy dostupnost finančních prostředků.

Velmi oblíbené jsou v poslední době hlavně fondy, které vložily peníze do komerčních nemovitostí, logistických parků či obchodních center. Úspěšné ale byly i investice do rezidenčního bydlení nebo výstavby a provozu nových domovů pro seniory. „Kvalitní nemovitostní fondy loni překonaly výnos 10 procent. To sice nebude stačit na letošní inflaci, ale na trhu není mnoho investic, které by bez většího rizika dávaly větší výnos,“ doplnil Bureš.

Očekáváný růst nájmů podporuje investice

Dalším fenoménem nemovitostního trhu je nájemní bydlení. Stále více lidí totiž kvůli astronomickým cenám bytů a rostoucím úrokům hypoték volí raději podnájem. I přes tento trend však v inkriminovaných bytech bydlí pouhá pětina Čechů, přičemž evropský průměr je okolo 50 procent obyvatel. V následujících měsících se navíc očekává rychlejší tempo zvyšování nájmů, a to i kvůli nedostatku bytů částečně způsobenému ukrajinskými uprchlíky.

Rekordní zájem tak nyní zažívá konkrétně například Fond českého bydlení, který vkládá peníze hlavně do činžovních domů. „Jen za prvních pět letošních měsíců vložili investoři do fondu dvakrát tolik peněz než za celý loňský rok,“ potvrdil jeho výkonný ředitel Petr Illetško.