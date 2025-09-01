Putování papírenským vesmírem. Kaš-mi-daš roste o stovky procent a láká na skvělou kávu i digitální detox s perem a sešitem

Pražská Letná je čím dál oblíbenější díky stylovým kavárnám, bistrům i kreativním prostorám. Sídlí tu Národní galerie i Akademie výtvarných umění. A vloni na podzim navíc přibylo i designové papírnictví kaš-mi-daš, kde kromě špičkového papírenského designu z celého světa najdete rovněž skvělou kavárnu a místo pro komunitní setkávání.
Nutno říct, že zmíněná značka není na zdejším trhu žádným nováčkem. Objevila se tu již před deseti lety, ale v době covidu skončila. Jeho zakladatelé Zlata Vavrušková s Ondřejem Chlumským se každopádně rozhodli pro návrat. Nejprve spustili v květnu 2024 e-shop na platformě Shoptet, aby o půl roku později otevřeli právě i kamennou prodejnu kousek od Veletržního paláce. Její kreativní prostor si rychle získal popularitu, protože kromě výběrového zboží a kávy nabízí i místo pro digitální detox.
„Koncept papírnictví a kavárny jsem v hlavně nosila už od doby původní prodejny pod Nuselskými schody. Místo, kde si můžete koupit hezký papír nebo sešit a nad šálkem kávy si zapsat, co přinesl den, potažmo vytvořit novou skicu. My jsme původně nechtěli tak brzy otevírat kamennou prodejnu, ale když se naskytl zajímavý prostor na Praze 7, přišel správný čas koncept realizovat,“ popisuje Zlata Vavrušková s tím, že se dokonce vrací zákazníci, kteří u nich nakupovali už před lety.
Japonské razítko jako impulz
K novému startu přispěla zdánlivě banální situace. To když chtěl Ondřej partnerce udělat radost a koupit jí roztomilé japonské razítko, které zahlédl na Instagramu. Pak ale zjistil, že ho lze objednat jen z Japonska, navíc za nesmyslné poštovné, vyšší než cena samotného razítka.
„Tak jsme si řekli, že prostor na trhu stále je. A to byl základ nového konceptu – na světě je tolik nádherných papírenských výrobků, k nimž se lokální zákazník dostane jen těžko nebo vůbec. A kaš-mi-daš takové výrobky hledá a dováží,“ objasňuje Vavrušková s tím, že inspiraci hledá také během svých cest do zahraničí. Vždy navštíví alespoň jedno papírnictví a odveze si domů nějaký papírenský suvenýr.
I proto není divu, že se nová verze kaš-mi-daš orientuje téměř výhradně na zahraniční značky. Dnes nabízí přes tisícovku položek od výrobců z Japonska, Číny, Koreje, Tchaj-wanu, Austrálie, USA nebo také z Nizozemska, Německa a Polska. Nabídka zahrnuje inkousty, pera, psací potřeby, diáře či zápisníky.
Inkoust, který zaznamená váš příběh
Jedním z taháků obchodu je Ink Bar, inspirovaný japonským konceptem značky Kakimori, kterou v kaš-mi-daš také mají. Zákazníci si zde mohou namíchat vlastní inkoust z ručně připravených inkoustů od českého výrobce Dušana Prachaře, které jsou vytvořené z netoxických surovin a skvěle se míchají dohromady.
„Tady jsou zákaznici opatrní a často se bojí, že by to nezvládli. Ale každý, kdo si to vyzkouší, záhy zjistí, jak je to snadné a hlavně zábavné. Najednou pak držíte v ruce lahvičku s barvou, kterou nikdo jiný nemá. To je úžasný pocit,“ říká Vavrušková a doplňuje, že kdo se necítí na Ink Bar, tak se může přihlásit na skupinový workshop a experimentovat pak celé i hodiny.
Inkousty se staly pro kaš-mi-daš klíčovou kategorií a firma se netají ambicí stát se v tomto segmentu českou jedničkou. „Perům se na českém trhu věnuje hodně firem, ale inkoust je fascinující médium. Existuje tisíce let, přesto se neustále vyvíjí nové barvy a vlastnosti. A nakonec je to právě inkoust, co zaznamená váš příběh,“ shrnuje zakladatelka.
Růst, který překvapil i zakladatele
Za posledních 12 měsíců fungování už značka stihla obsloužit přes sedm tisíc zákazníků a prodala více než 13,5 tisíce kusů zboží, zatímco e-shop meziročně vyrostl téměř o 800 procent. Letos zakladatelé také rozšířili sortiment o vlastní řadu inkoustů a spustili web v angličtině. „Byť rosteme z malé základny, růst je rychlý. Noční můrou přitom je, že nám dojde zboží nebo se rozpadne logistika,“ směje se Vavrušková, podle níž tento trend ukazuje stále větší zájem o digitální detox a návrat do fyzického světa.
„Čím více nás obklopují technologie, tím větší radost nám pak dělá dotknout se něčeho skutečného a něco vytvořit. Slýcháme hodně příběhů o tom, jak se lidé vrací k plnicím perům a papíru,“ podotýká. Nejzajímavější je to prý u mladé generace, která sice vyrostla před obrazovkou, ale pero a papír je pro ni snad ještě přirozenější než pro ty starší. Navíc ji zajímá i příběh vzniku produktů nebo to, jakou mají ekologickou a etickou stopu. Což pochopitelně zohledňují i zakladatelé kaš-mi-daš.
Podnikání po večerech a víkendech
Příběh značky je unikátní mimo jiné tím, že ji Zlata s Ondřejem provozují vedle svých plných úvazků v jiných oborech. „Je samozřejmě rozdíl řídit tým a rozpočet velké zavedené firmy a soukromého podniku, ale hodně principů lze přenést a vynechat na cestě pár slepých uliček. Dost věcí jsme ale také viděli více optimisticky, než byla nakonec realita,“ přiznává Vavrušková s tím, že ze svých profesí si přinesli znalost čísel, e-commerce a digitálního marketingu. Od začátku také mají byznys plán, sledují cash flow, profitabilitu i další ukazatele.
Původně se snažili řídit společný podnik po večerech a víkendech, ale rychle zjistili, že takto to nefunguje: „Musíte najít schopné lidi a věřit jim, že vám pomohou. To jsme trochu podcenili. Teď už spolupracujeme třeba s profesionálkou z velkých gastro provozů, která nám pomáhá s kavárnou a nastavuje procesy. A v najímání zkušených profesionálů chceme pokračovat.“
Na vše dnes používají projektový software, cloudové úložiště a různé aplikace, samozřejmostí je také umělá inteligence, která šetří hodně práce. Přes všechny nástroje a dnešní možnosti jsou ale podle Vavruškové stále klíčovým prvkem lidé – tím spíš když kaš-mi-daš není jen obchod, nýbrž i prostor pro komunitu.
V prodejně se pořádají výstavy, placené workshopy i dětské kreativní dílny zdarma. Tým se zapojuje do Klubu seniorů na Praze 7 a řeší inkluzi a pomoc pro lidí, kteří se ocitli ve složité životní situaci. „Naše prodejna není na hlavní nablýskané ulici, ale v klidnější části čtvrti. Právě proto jsme chtěli, aby místní měli k dispozici pěkný prostor, kde se mohou potkávat,“ vysvětluje Vavrušková.
Typická zákaznická skupina jsou podle ní „papíroví nadšenci“ – tedy pro vášeň k papíru a všemu hezkému, co je jim zároveň koníčkem. Často se jedná o umělecky založené osoby, které rády píší, kreslí a malují. Nejnáročnější skupinou jsou pak sběratelé, neboť toho obvykle hodně znají. Uspokojit takové zákazníky je podle spoluzakladatelky kaš-mi-daš opravdová výzva: „Nicméně rozšiřují naše obzory a díky nim se posouváme dál.“
První kompletní sezóna
Značka se může pyšnit vysokou mírou spokojenosti zákazníků, kterou si Vavrušková s Chlumským pochopitelně chtějí i přes rychlý růst udržet. Současně je však před nimi hodně „nedodělků“, na něž zatím nebyl čas. Koncept je podle zakladatelů ještě na začátku a plánů k jeho škálování a rozvoji je spousta.
Rok 2025 je navíc pro jejich papírnictví první kompletní sezonou, a tak její přípravu nebylo radno jakkoliv podcenit. „Říkáme, že kaš-mi-daš je papírenský vesmír. Nové produkty a značky hledáme neustále, s několika novými na podzim přijdeme, ale hlavním cílem je stabilizace. Chceme posílit tým a zvažujeme i novou pobočku, ale zatím je to spíš teoretická debata,“ uzavírá Zlata.