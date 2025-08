Synové zakladatelů Kofoly dobývají se značkou Prager’s nové trhy a netají se ambicemi stát se evropským lídrem s fermentovanými nápoji

Evropský trh fermentovaných nápojů zažívá boom. Ať už jde o kombuchu, která je sice známá přes dva tisíce let, ale její popularita roste až v poslední době, anebo cider. Tento tradiční nápoj inspirovaný řemeslnou výrobou z Anglie a Normandie prochází ve světě skutečnou renesancí a nachází si stále širší publikum.

O kvašené neboli fermentované drinky ale pochopitelně roste zájem i v Česku – sezonním hitem bývá třeba burčák, tedy lehce zkvašený hroznový mošt. No a právě tohoto trendu chtěli využít i kamarádi z dětství Alexandros Samaras a Petr Musila, když v roce 2021 převzali producenta řemeslného cideru F.H. Prager.

Pravda, na startovní čáře tehdy rozhodně nezačínali. Ba naopak, zkušeností ze světa nápojářského byznysu měli více než dost, stejně jako kontaktů – to proto, že jejich otcové Jannis Samaras a René Musila jsou zakladateli společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

„Silné zázemí nám určitě pomáhá, hlavně tím, že máme kolem sebe lidi, s nimiž se můžeme kdykoliv poradit, sdílet zkušenosti nebo hledat cesty z problémů. To je obrovská výhoda. Na druhou stranu ale vyrůstáme ve stínu úspěchu velké značky, takže očekávání jsou vysoká a musíme mířit výš, než bychom možná přirozeně chtěli. Takže ano, rodinné zázemí při budování firmy pomáhá, ale zároveň nastavuje i hranice, které musíte posunout, a to je výzva,“ říká Petr, jenž dnes s Alexandrosem řídí značku, která se chystá na expanzi do zahraničí, uvádí nové produkty a zároveň pečuje o vlastní jabloňové sady na Jesenicku.





Dva roky v „inkubátoru“

Značku F.H. Prager otcové Alexe a Petra zařadili do portfolia Kofoly před šesti lety, přičemž svým synům ji předali poté, co strávila příští dva roky v „inkubátoru“. Následovalo přizpůsobení vizuální identity a komunikace vize, která měla cílit na trochu jiného zákazníka a měla odlišné ambice. V roce 2022 pak oba dva uvedli na trh první český nealkoholický cider, na nějž předloni navázala vlastní kombucha, která dnes nabízí celkem čtyři různé příchutě. No a letos došlo k rebrandingu značky na Pragers’s.

Součástí „nové“ identity má být širší a intenzivnější spolupráce s lokálními řemeslníky a umělci, ale také se sklářským oborem FUD Univerzity Jana Evenagelisty Purkyně, jejímž výsledkem bude nový design lahví. V úvahu připadá navíc i organizace eventů, které budou spojovat hudbu a umění se zábavou.

„Je to přirozený výsledek naší cesty. Prager’s vnímáme jako naši vlastní značku, která vznikla před téměř pěti lety, ale poté, co naše vize postupně krystalizovala, máme nyní jasný cíl i nástroje, jak jej dosáhnout. Letos třeba plánujeme uvést na trh novou čajovou variantu naší kombuchy a úplně novou řadu produktů, kterou zatím nemůžu odhalit,“ podotýká Alex s tím, že na řadě je i launch čepované kombuchy exkluzivně v UGO Salateriích.





Dvoumilionové prodeje na dohled

Značka pod vedením nové generace podnikatelů roste rychlým tempem. V roce 2021 začínala s obratem okolo 3,5 milionu korun, loni to už bylo 34 milionů, přičemž letošním cílem je překonat dokonce 50milionovou hranici. Také počty prodaných nápojů nabírají na obrátkách. Před čtyřmi lety jich bylo 203 tisíc kusů, vloni firma evidovala na 597 tisíc prodaných drinků, zatímco pro letošek počítá plán s více než dvěma miliony.

„Zatím se nám daří, co se výkonu značky týče, růst meziročně zhruba o 97 procent. Letos míříme na hranici 60 milionů korun obratu a další výhled je podobně ambiciózní. Vše se ale odvíjí od naší dovednosti uvádět na trh relevantní produkty v ten správný čas a také od toho, jak se nám bude dařit rozvíjet zahraniční trhy,“ dodává Alex, jenž se netají ambicí udělat z jejich značky během pár let evropského lídra v kategorii fermentovaných nápojů.

Vedle růstu na českém trhu už loni značka vstoupila na Slovensko a do Polska. Letos k těmto zemím navíc přidává i Slovinsko a Chorvatsko, což jsou trhy, na kterých operuje i Kofola. „Je tak o něco snazší domluvit se na distribuční spolupráci s někým, s kým takzvaně taháte za jeden provaz, než se subjekty třetích stran. Toto byla první meta v našich úspěších. Ovšem ani přesvědčit kolegy ve skupině není vždy lehké. V dalších krocích pak hledáme distribuční partnery v jiných evropských zemích, ale zároveň se díváme i za hranice Evropy podle aktuálních příležitostí. Snažíme se být připraveni a zachovat si flexibilitu menší dynamické firmy,“ zmiňuje Alex.

Podle jeho slov připadá v úvahu zejména Itálie, Španělsko či Gruzie, ve hře jsou ale i Kolumbie či JAR, protože jde o rozvíjející se trhy s dobrým potenciálem pro moderní nápoje a trendy. „Aktivní distribuci už každopádně máme v osmi evropských zemích, přičemž v několika z nich patříme mezi tři top značky kombuchy. Což potvrzuje, že spojovat řemeslnou kvalitu s moderním přístupem k brandu a distribuci smyl má,“ doplňuje Petr.

Lokální výroba, design a udržitelnost

Navzdory ambiciózním plánům zůstává značka věrná svému řemeslnému a lokálnímu přístupu. K výrobě ciderů používá výběrové odrůdy jablek, sází na přírodní složení a designové etikety vznikají ve spolupráci s českými tvůrci, například grafickým studiem Tomski&Polanski.

„Řemeslný produkt je pro nás o poctivosti, detailu a osobním přístupu. Věříme v produkt, za kterým stojí lidé a příběh, ale zároveň víme, že pokud má dlouhodobě fungovat i v běžném tržním prostředí, musí obstát nejen chuťově, ale i cenově a distribučně,“ konstatuje Petr, podle kterého je cílem dělat špičkový produkt, jenž má své místo jak na farmářském trhu, tak v regálu supermarketu.

A to se do značné míry daří, neboť dnes jsou jejich kombuchy dostupné nejen ve vybraných kavárnách a bistrech, kde lidé hledají kvalitu a zážitek, ale i v menších specializovaných obchodech jako Sklizeno. Stejně tak se daří oslovovat širší veřejnost skrze velké maloobchodní sítě typu BILLA nebo Globus, případně prostřednictvím online platforem Košík.cz nebo Rohlík.cz.

Společná rozhodnutí

Řídit firmu ve dvou, není úplně snadné. V případě potomků zakladatelů Kofoly se nicméně zdá, že jim to zatím jde docela od ruky. „S Alexem máme tak trochu sdílenou roli CEO, hlavně pokud jde o důležitá strategická rozhodnutí, která děláme vždy společně. Jinak si ale agendu rozdělujeme. Já mám na starost výrobu a logistiku, Alex se zase naplno věnuje obchodu a marketingu,“ přibližuje Petr.

Vše ostatní si prý mezi sebou průběžně přebírají podle toho, co je zrovna potřeba udělat. Navíc se vždy mohou spolehnout na podporu svých rodičů, stejně jako na samém začátku. „Pomohli nám při rozjezdu, stáli za námi, když to bylo nejvíc potřeba, a i dnes si k nim někdy přijdeme pro radu,“ uzavírá Musila.