Ostravská Purposia staví impérium napříč jednotlivými trhy i Evropou. Podepsána bude i pod neratovickým kostelem s věží z 3D tiskárny

I v době, kdy českým stavařům dochází dech, se najdou výjimky. Purposia Group se z regionální ostravské stavební firmy transformovala v diverzifikovanou investiční skupinu s evropskými ambicemi, která se aktuálně veze na vlně velice slibných výsledků. Během pouhých dvou let navíc holding rozšířil obchodní aktivity i mimo development a stavebnictví, díky čemuž nyní zahrnuje už 42 firem s více než 300 zaměstnanci.
Historie společnosti, která aktuálně působí v deseti zemích Evropy (kromě Česka a Slovenska se jedná o Rakousko, Slovinsko, Polsko, Německo, Maďarsko, Itálii, Chorvatsko a Dánsko), sahá do roku 2002, kdy vznikl HSF System. Ten se specializoval na generální dodávky staveb a formou akvizic se postupně rozrůstal. Holdingové uspořádání se pak začalo formovat před třemi lety a funguje od konce roku 2023. Mezi dceřiné firmy patří například i subjekty z developerské skupiny Antracit nebo SK Facility, Pruniwerk, floorING, Prefa ONV, Bezecný či Foredeck.
Do zbrusu nového segmentu rozšířil portfolio Purposie právě zmíněný Foredeck, založený teprve vloni. Firma se zaměřuje na cestovní ruch a dopravu pro prémiovou klientelu a už dnes vlastní a pronajímá třeba jednomotorové letadlo Piper Meridian, jachtu na Mallorce či plachetnici s motorovým člunem v Chorvatsku.
„Holdingovou strukturu považujeme za velmi transparentní, která má potenciál vydržet třeba i 300 let. To byl také prvotní impuls pro založení Purposia Group. Chtěli jsme nastolit pořádek v majetkové struktuře a managementu, aby to, co jsme vybudovali, nebylo závislé na jednotlivcích. Samozřejmě mezi významná pozitiva se řadí i synergie a efektivita využívání vzájemných dodávek a služeb, možnost centralizovaných nákupů, a hlavně snadnější a výhodnější přístup k financování,“ vysvětluje šéf představenstva Jan Hasík.
Klíčové stavby
Přestože se skupina původně zaměřovala na průmyslové a logistické areály, aktuálně své portfolio, jak již bylo zmíněno, rozšiřuje i do dalších segmentů. Jedním z příkladů klíčových projektů současnosti je polyfunkční dům Václav, jenž propojuje bydlení, kancelářské prostory a retail v centru Ostravy. Dále to je bývalý komplex ostravského Hotelu Palace, jehož rekonstrukce je předmětem probíhající mezinárodní architektonické soutěže, nebo kostel Nejsvětější Trojice podle návrhu architekta Zdeňka Fránka v Neratovicích s věží postavenou pomocí 3D tisku betonu. Opomenout nicméně nelze ani komplexní rekonstrukci Wellness hotelu Zavadilka či boulderingové centrum Hangar v Ostravě.
Mezi již realizované projekty se řadí domov pro seniory v Dačicích, modlitebna v Sedlčanech, Dům Ronalda McDonalda v areálu pražské Fakultní nemocnice v Motole či základní škola ve Veleni.
Co se nově se rozvíjejících zahraničních aktivit týče, v Rakousku Purposia, respektive dceřinka HSF System, vloni na podzim založila sesterskou společnost HSF System AT. Přibylo ale také Slovinsko, kde byl koncem jara dokončen objekt v logistickém areálu LOGspot Logatec u Lublaně.
Další úspěšný rok a evropská expanze
Loňský rok přinesl ostravské Purposii mimo několika nových přírůstků také historicky první souhrnnou účetní uzávěrku. Navzdory ochlazení některých segmentů stavebního trhu skupina vykázala tržby ve výši 3,7 miliardy korun, tedy jen o 200 milionů méně než v rekordním roce 2023. „Purposia Group má za sebou výjimečně úspěšné období, což se týká všech firem ze skupiny,“ shrnuje Hasík s tím, že letos jsou v plánu investice do rozvoje dceřiných společností i nových technologií a do budoucna též další akvizice nejen v Česku a na Slovensku, nýbrž i v ostatních evropských zemích.
Co se výhledu na letošek jako takový týče, vzhledem k poklesu aktivity na stavebním trhu jsou očekávané tržby holdingu nižší. „Toto ochlazení však nemůžeme plošně vztáhnout na všechny naše dceřiné společnosti, například v případě slovenské části naší stavební skupiny HSF System čekáme rekordní obrat. Díky investicím, které jsme vloni realizovali ve výrobní společnosti PREFA ONV, jsme dosáhli ztrojnásobení výrobní kapacity a očekáváme i zde lepší výsledky než v roce 2024. Pruniwerk také vykazuje velice hezká čísla a do konce roku jsou již na hraně výrobních kapacit,“ doplňuje Hasík na závěr pro Euro.cz.