Purple Ventures vkládají 48 milionů do chytré energetiky i HR softwaru. Prostřednictvím nového fondu chtějí proinvestovat miliardu

Do příštích čtyř let si venture kapitálový fond Purple Ventures 2 stanovil jasný cíl: investovat do startupů v rané fázi vývoje miliardu korun. Nyní je svému cíli o krok blíž, uzavírá totiž vůbec první investice.

Fond, který v květnu založila trojice Purple zakladatelů – David Kašper, Jakub Nytra a Filip Řehoř –, uvolnil celkem 48 milionů korun, jež poskytl hned třem začínajícím firmám. První část putovala už před měsícem do české energetické společnosti Delta Green, kam Purple Ventures investovali spolu s Tilia Impact Ventures a Credo Ventures.

„Delta Green jsme intenzivně sledovali přes dva roky a musíme ocenit jejich konzistentně profesionální přístup. Jsme rádi, že s nimi nyní můžeme být součástí kýženého posunu klasické energetiky do distribuované, bezemisní formy, která je postavena na obnovitelných zdrojích a agregované flexibilní výrobě i spotřebě,“ přibližuje spoluzakladatel a vedoucí partner Purple Ventures Jan Staněk.





Delta Green se řadí mezi takzvané agregátory flexibility. To jinými slovy znamená, že vyrovnává energetickou síť zapojováním domácností, které elektřinu pomocí softwaru sdružují do velké virtuální baterie. Těm domácnostem, jež využívají fotovoltaiku, baterii, tepelné čerpadlo nebo elektromobil, dokáže firma uspořit či vydělat až tisíce korun ročně.

Investici ve výši 2,2 milionu eur hodlá startup využít k expanzi do západní Evropy a dokončení softwaru, který má lidem umožnit vydělávat prostřednictvím vyrovnávání energetické sítě. „Zakladatelé Delta Green mají skvělé technické, manažerské i obchodní a marketingové dovednosti, a navíc jsou sehraným manažerským týmem, u kterého pevně věříme, že má schopnost své odvětví efektivně disruptovat,“ doplňuje Staněk.

Cloudy a umělá inteligence

Další, koho se ve fondu rozhodli finančně podpořit, je společnost iVent Pro, která nabízí cloudový systém řízení virtuálních a hybridních konferencí, a to jak pro univerzity, tak firmy a veřejný sektor. „iVent Pro velmi dobře podchytil požadavky zákazníků v po-covidové době a má skvělý produkt pro online a hybridní eventy,“ komentuje partner Purple Ventures Jan Davídek.

Startup dle něj nabízí možnost vytvářet si neomezeně vlastní eventy, a tím snižovat celkové náklady na pořádání akcí: „Investovali jsme do týmu s obrovskými zkušenostmi v tomto oboru a těšíme se, kam se povede produkt posunout.“

Část peněz získala také dosud nejmenovaná společnost, jež pracuje na vývoji SaaS systému pro řízení moderní personalistiky. Za použití prvků umělé inteligence chce tento startup pokročit v automatizaci a digitalizaci HR procesů. Veřejně své plány odhalí ještě letos. Oběma zmíněným firmám Purple Ventures poskytli celkem 1,25 milionu eur.

V následujících letech by pak fond chtěl prostřednictvím nového investičního vehiklu zafinancovat dalších 60 pre-seed a seed firem, přičemž cílit budou převážně na ty s vlastním softwarovým řešením, globálními ambicemi a ty, jež generují první příjmy. Co do oblasti působení se investoři zaměří hlavně na segmenty digitálního zdraví, moderní energetiky, creator economy či bezpečnosti.

Nový fond skupiny Purple je otevřen také externím kvalifikovaným investorům. Kapitál zvenčí má pomoci postavit dostatečně velké a diverzifikované portfolio a zároveň významně zvýší šanci dosahovat vytyčených cílů. Samotná skupina Purple do fondu jakožto „anchor investor“ vkládá přibližně 14 milionů eur vlastních prostředků.