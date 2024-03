Průmyslových prostor v Česku loni rekordně přibylo. Poptávka se ale naopak snížila a neobsazenost vzrostla

V roce 2023 zaznamenala průmyslová výstavba v Česku historický boom. Podle analýzy společnosti Colliers celkově přibylo 921 300 metrů čtverečních skladových a výrobních ploch, což je ve srovnání s pětiletým průměrem o 22 procent více. Celkový objem těchto prostor se tak dostal na 11,7 milionu metrů čtverečních, přičemž jednotlivým lokalitám tentokrát vévodil Karlovarský kraj, a to hlavně díky uzavření rekordní transakce na sklad oděvního giganta H&M.

Část analytiků očekávala, že objem průmyslových ploch v Česku překoná v roce 2023 hranici 12 milionů metrů čtverečních. Celková čísla sice nakonec zůstala těsně pod touto úrovní, ale i tak byl nárůst o 48 procent vyšší než průměr za posledních 10 let.

Nejvíce se stavělo na západě Čech

Nejvíce se průmyslové výstavbě dařilo v Karlovarském kraji – jeho podíl činil zhruba 30 procent. Dalších 15 procent transakcí se uskutečnilo v kraji Plzeňském a stejné množství zaznamenala i Praha společně se Středočeským krajem.





Za obrovským nárůstem na Karlovarsku stojí především největší nájemní transakce na trhu v historii Česka. Tou je nové logistické centrum pro módní řetězec H&M v Panattoni Parku Cheb East, které má velikost bezmála 234 tisíc metrů čtverečních. V okolí Prahy se průmyslové prostory staví hlavně podél dálnic D5, D6 a D8, tedy na místech s dobrou dostupností na západ a sever republiky.

„Při pohledu na současné plánované projekty v okolí hlavního města je pravděpodobné, že tento trend bude ještě nějakou dobu pokračovat,“ vysvětluje Josefína Kurfürstová, analytička Colliers. A dodává, že se tak bude dít minimálně do doby, než dojde k vyřešení dopravní infrastruktury na jihu a východě, což přispěje k dalšímu rozvoji krajských trhů s průmyslovými nemovitostmi.

Poptávka kvůli ekonomické nejistotě zpomalila

Proměnlivá makroekonomická situace vedla loni ke snížení hrubé realizované poptávky na 1 520 600 čtverečních metrů, tedy k meziročnímu poklesu o 31 procent. V pětiletém průměru je pak pokles osmnáctiprocentní. A pokud jde o typy transakcí, největší zájem byl o předpronájmy (41 procent) a takzvané renegociace neboli přejednávání nájemních podmínek (38 procent). Celková neobsazenost průmyslových ploch se zvýšila na 1,74 procenta, což znamená, že 250 500 metrů čtverečních těchto prostor by bylo pro případné zájemce dostupných ihned. Přibývá ale i nedokončených ploch, které zatím není možné využívat.

„Na českém trhu díky několika velkým projektům roste objem nedokončených prostor, které jsou sice postavené, ale nedokončené a vyžadují tři až šest měsíců dodatečné výstavby, aby mohly být provozuschopné a nájemci se do nich mohli nastěhovat,“ doplňuje Kurfürstová.

Pomalejší růst nájmů a nové příležitosti

Zvyšování nájmů v regionech oproti předchozím letům zpomalilo. Nejvyšší dosažitelné nájemné začátkem roku dokonce kleslo o tři procenta a později se ustálilo na měsíční částce okolo 7,60 eura za metr čtvereční. I tak je nárůst od začátku roku 2021 v celorepublikovém měřítku téměř padesátiprocentní, zatímco například v sousedním Německu se drží na 20 procentech.

Poměrně nadějné jsou ale podle zmíněného průzkumu vyhlídky na následující roky, kdy by se díky nearshoringu mohl zvyšovat zájem o průmyslové prostory v Česku. Tento trend souvisí s problematickou dopravou zboží z Asie a dalších vzdálených oblastí, která nahrává opětovnému přesunu výroby a skladů do Evropy. A to i za cenu vyšších nájmů nebo dražší pracovní síly, která je ale dlouhodobě ceněná díky vysoké kvalifikaci.